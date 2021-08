C. Ronaldo nem akart játszani, kétgólos előnyt bukott el a Juventus

Vasárnap este a Juventus is elkezdte az elsőosztályú olasz bajnokságot, első mérkőzésén Udinébe utazott a csapat, ahol az Udinese fogadta a 36-szoros olasz bajnok együttest.

A mérkőzés előtt a futballhírekben megbízható forrásként számon tartott Fabrizio Romano jelentette, hogy Cristiano Ronaldo saját kérésére nem fog kezdőként pályára lépni a bajnoki nyitányon. A döntés hátterében azt emlegetik, hogy a portugál klasszis mégis továbbállna Torinóból és jelenleg új csapatot keres magának.

A mérkőzést ennek ellenére is bivalyerős csapattal kezdte a Juventus, a harmadik percben össze is jött a vezetés a torinóiaknak Paulo Dybalának köszönhetően. Nem csillapodott a vendégek dominanciája, 20 perccel később újabb találat következett, az előbb gólt szerző Dybala most Juan Cuadradot szolgálta ki, aki megduplázta csapata előnyét.

Félidőhöz érkezve magabiztos torinói előnnyel vonultak pihenőre a csapatok, az Udinesének lényeges helyzete nem adódott. A második játékrész elején Wojciech Szczesny kapus követett el meggondolatlan szabálytalanságot a tizenhatoson belül, ami büntetőt eredményezett a hazaiaknak. A tizenegyest az ex-Juventus játékos, Roberto Pereyra értékesítette. Ezután Cristiano Ronaldo is pályára lépett, a portugál támadó 30 percet játszott.

A 83. percben újra Szczesnyhez került a labda, a lengyel kapus ismét bizonytalan volt és döbbenetes módon veszítette el a játékszert saját kapuja előtt, hogy abból Gerard Deulofeu az üres kapuba passzolja az egyenlítést érő találatot.

Amikor már úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul a találkozó,

a 94. percben Cristiano Ronaldo fejelte a felé érkező beadást gyönyörű mozdulattal a kapuba, azonban les helyzet miatt a gólt érvénytelenítette a videóbíró, így a vége 2–2.

További eredmények: Bologna–Salernitana 3–2

