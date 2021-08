Őrült meccsen Junior Vinicius volt a Real Madrid megmentője

A spanyol labdarúgó első osztály vasárnapi játéknapján pályára lépett a címvédő Atletico Madrid és városi riválisuk, a Real Madrid is. Mindkettő együttes győzelemmel indította múlt héten a bajnoki idényt, az Atletico a Celta Vigo otthonából hozta el a három pontot, míg a Real Madrid az Alavés ellen nyert tekintélyt parancsoló játékkal 1–4-re.

Diego Simeone csapata az Elchét fogadta a Wanda Metropolitano Stadionban. A mérkőzés első félideje nem zajlott nagy ütemben, a madridiak mindössze egyszer találták el az Elche kapuját, azonban abból a próbálkozásból Ángel Correa gólt szerzett, így hazai előnnyel fordultak a csapatok. A második játékrész már egy fokkal eseménydúsabban telt, mindkettő csapatnak voltak veszélyes, kaput eltaláló próbálkozásai, de gólt szereznie már egyik együttesnek sem sikerült, összességében egygólos előnyét magabiztosan tartotta meg az Atletico.

Sikerével a címvédő továbbra is hibátlan a bajnokságban, míg az Elche egy szerzett ponttal a tabella alsó felében szerénykedik egyelőre.

A késő esti mérkőzésen az eddig szintén hibátlan, immár Carlo Ancelotti vezette Real Madrid látogatott Valenciába a Levantéhoz. A hazai csapat az első fordulóban a Cadiz ellen ért el 1–1-es döntetlent.

A mérkőzést a vendég Real Madrid kezdte jobban, egyből össze is jött a vezetés a habfehér csapatnak, az ötödik percben Karim Benzema beadását Gareth Bale váltotta gólra. Az első játékrészben ez volt az egyetlen kaput eltaláló lövés, annak ellenére, hogy a madridiak tizenegy alkalommal is célba vették a kaput.

A második félidőben érkezett a hideg zuhany a Real Madrid számára, előbb Marti Roger vette be a tizenhatoson belülről Thibaut Courtois kapuját, majd az 57. percben meg is fordította a mérkőzést a Levante, Jose Campana lőtte ki a bal felső sarkot és szerzett előnyt csapatának.

A hazai csapat szűk negyed óra alatt fordította meg az eredményt.

Carlo Ancelotti ennek hatására belenyúlt a mérkőzésbe és négy játékosát is lecserélte, melynek meg is lett az eredménye. Junior Vinicius csereként állt be a 60. percben, aztán a 73. percben Casemiro passzát követően lőtte ki a jobb alsó sarkot kiegyenlítve a mérkőzés állását.

A fordulatoknak itt még nem volt vége, újra vezetést szerzett a Levante, ezúttal Rober Pier volt eredményes tíz perccel a lefújás előtt. Az imént gólt szerzett Vinicius nem hagyta annyiba a dolgot, a 85. percben újra betalált a 21 éves támadó, ezúttal Karim Benzema passzát váltotta gólra és egyenlítette ki újra a mérkőzést.

Az őrült rohanás és fordulatok tovább nem folytatódtak, 3–3-as döntetlen után osztozkodnak a pontokon a csapatok, a Carlo Ancelotti vezette Real Madrid első pontjait hullajtotta el az új idényben.

