Nem sikerült a bravúr, az Európa-liga csoportkörében játszhat a Fradi

A Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóján a ferencvárosnak az idegenbeli 3–2-es vereség után egygólos hátrányt kellett ledolgozni a Young Boys ellen, hogy sorozatban másodszor is a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörébe jusson. Az első félidőben bár korán hátrányba került a magyar csapat, még a szünet előtt fordított, ám végül a második meccsen is 3–2-es vereséget szenvedett, így ősszel az Európa-liga főtábláján szerepelhet.

A Fradi edzője, Peter Stöger eltiltás miatt nem számíthatott Ihor Haratinra, ettől függetlenül nem nézett ki rosszul a hazai kezdőcsapat, amelyben ezúttal egyszerre kapott helyet Ryan Mmaee, valamint a Bernben duplázó Franck Boli:

Dibusz – Wingo, Blazic, Kovacevic, Civic – Somália, Laidouni, Zachariassen – Uzuni, Boli, R. Mmaee.

Az első lehetőség a vendégek előtt adódott, a 3. percben Nicolas Ngamaleu bal oldali éles centerezését kellett Dibusz Dénesnek a hosszún érkező csatárokat megelőzve szögletre ütnie.

Sajnos a sarokrúgásból viszont megszerezte a vezetést a svájci alakulat:

Cédric Zesiger zavartalanul fejelt a magyar bajnok kapujába.

A Ferencváros a kezdeti sokkból az első negyedóra végére kezdett felocsúdni, egy jobbról elvégzett szabadrúgásból Kristoffer Zachariassen veszélyeztetett, ám 10 méteres fejesét magabiztosan fogta David von Ballmoos.

A 18. percben viszont nem volt a helyzet magaslatán a svájci kapus, ezt pedig könyörtelenül kihasználta az FTC:

Ryan Mmaee bal oldali beadását éppen a második hullámban érkező Henry Wingo elé tenyerelte, aki köszönte szépen és az üres kapuba passzolt.

A Young Boys kis híján azonnal válaszolt, Ulisses Garcia távoli lövése a jobb oldali kapufáról pattant az alapvonalon túlra... Helyzetre viszont gól volt a válasz a másik oldalon:

Myrto Uzuni szögletét Mmaee csúsztatta közelről a hosszú sarokba a 27. percben, ezzel a Fradi ledolgozta hátrányát.

A félidő hajrájában főként mezőnyben folyt a játék, némileg többet volt a labda a vendégeknél, ez azonban lehetőségekben szerencsére nem mutatkozott meg, így 2–1-es eredménnyel mehettek pihenőre a csapatok.

A második játékrészre változatlan összeállításban jöttek ki a csapatok és bár az első percekben úgy tűnt, egyik sem akar kockáztatni, az 50. perctől fokozta a tempót a Young Boys, amelynek az 56.-ban meg is lett az eredménye.

Meschack Elia csapta be csúnyán Adnan Kovacecicet a jobb oldalon, majd élesen belőtte a labdát középre, a centerezést pedig Christian Fassnacht kapásból a kapuba bombázta.

A telt házas Groupama Aréna 20 ezres szurkolóseregének idegeit közben egy régi ismerős, Szergej Karaszjov borzolta, az orosz játékvezető ítéletei nem a hazai csapatot segítették, a kétes szituációkat rendre a svájciaknak ítélte.

A 63. percben majdnem eldőlt a párharc, egy kiugratás végén azonban a csereként beállt Michael Aebischer Dibuszt átemelve a kapufát találta el. Sajnos Aissa Laioduni viszont az egyik svájci lábát egy elkésett szerelésnél, ami azért volt probléma, mert a tunéziai középpályást korábban már figyelmeztették, így megkapta második sárga lapját, emberhátrányba került a Ferencváros.

A 70. minutumba megint óriási lehetőséget kaptak a svájciak, Wingo elkésett becsúszása után egy büntető formájában.

Dibusz azonban jól érezte, merre kell vetődnie és hárította Jordan Siebatcheu jobb alsó sarokba tartó lövését!

A Fradinak azonban a hosszabbítás kiharcolásához is mindenképpen gólt kellett szereznie, Stöger be is küldte Olekszandr Zubkovot az elfáradó Boli helyére, nem sokkal később pedig Zachariassent Stjepan Loncar váltotta. Mindent egy lapra feltéve támadtak a hazaiak, így azonban a Young Boys kedvére kontrázhatott, a 82. percben pedig újabb ziccert hagyott ki, egy ellentámadás végén a második gólt szerző Fassnacht lőtt fölé.

A hajrában muszáj volt kockáztatnia Stögernek, a védekező középpályás Somália helyett a csatár Róbert Mak érkezett. Az utolsó percekben nagy nyomás alá helyezte a vendégek kapuját az FTC, a svájciak emberelőnyben is az időt húzták, de egyszer azért még megindultak és bevitték a végső találatot: a nem egész nyolc perce pályán lévő Felix Mambimbi a hosszabbításban a győzelmet is megszerezte DAvid Wagner alakulatának.

A BL-csoportkör sorsolását augusztus 26-án csütörtökön 18.00 órától, az Európa-ligáét pedig –ahol a Ferencváros is érdekelt lesz – 27-én pénteken 12.00 órától tartják a törökországi Isztambulban.

BAJNOKOK LIGÁJA

selejtező, rájátszás, bajnoki ág, visszavágó

Ferencváros–Young Boys 2–3 (2–1)

gólszerzők: Wingo (18.), R. Mmaee (27.) ill. Zesiger (4.), Fassnacht (56.), Mambimbi (90+3.)

Továbbjutott a Young Boys, 6–4-es összesítéssel.

(Borítókép: Franck Boli (b) az FTC és Mohamed Ali Camara (j) a Young Boys játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 4. fordulójában játszott Ferencváros - Young Boys visszavágó mérkőzésen Budapesten a Groupama Arénában 2021. augusztus 24-én. Fotó: MTI / Illyés Tibor)