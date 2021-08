Dibusz: Nem véletlen, hogy sorozatban harmadszor vagyunk csoportkörben

A Ferencváros az idegenbeli 3–2-es vereség után a Groupama Arénában is hasonló különbséggel kapott ki a svájci Young Boys csapatától, így ősszel az Európa-liga csoportkörében szerepelhet. Peter Stöger mellett Dibusz Dénes értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Bár a vendégek korán vezetést szereztek, a Fradi még az első félidőben fordított, David Wagner alakulata azonban a második játékrészben újabb két gólt szerzett, ezzel kettős győzelemmel, 6–4-es összesítéssel jutott a BL főtáblájára.

Ha négy gólt lősz egy párharcban, az sokszor elég a továbbjutáshoz is, nekünk sajnos most ez is kevésnek bizonyult

– kezdte értékelését Stöger, majd így folytatta: „A Bajnokok Ligája a labdarúgás csúcsa, és bár mindent megtettünk, főleg az első félidőben játszottunk jól, ezúttal sajnos nem bizonyultunk elég jónak hozzá. Ettől függetlenül büszke vagyok a fiúkra, ott vagyunk az Európa-liga csoportkörében, amiért szintén sokat tettünk, így nem lehetünk teljesen csalódottak, még ha mindannyiunk nagy álma volt is, hogy a BL-főtáblán szerepeljünk.”

Az Index azt kérdezte az osztrák szakembertől, vajon mi okozta a két félidő elején a rövidzárlatot, amikor a Young Boys kétszer is bevette Dibusz kapuját.

„Egy kapott gól sohasem jön jókor, mindegy, hogy korán vagy későn szerzi az ellenfél, azt valamilyen hiba eredményezte. Nem koncentráltunk eléggé, ezt pedig a svájciak könyörtelenül kihasználták. Az első félidőben jól reagált a csapat a hátrányra, óriási erőket mozgósítva még a szünet előtt fordítottunk, ez viszont a másodikra sokat kivett a játékosokból, így ott már nem tudtunk válaszolni.”

Stöger elmondta, Aissa Laidouni kiállítása sem könnyített a Fradi amúgy sem egyszerű helyzetén.

Különösen a tunéziai középpályás első sárga lapja miatt volt bosszús, amelyet reklamálásért kapott, holott előzetesen külön megbeszélték a futballistákkal, hogy nem foglalkoznak a játékvezetővel.

„Bernben 1–0-ra, itthon pedig 2–1-re is vezettünk, a lehetőséget tehát többször is megteremtettük magunknak, hogy ott lehessünk a legjobbak között. Nem sikerült, de úgy gondolom, emelt fővel veszítettünk, ezt a szenzációs közönségünk is elismerte azzal, ahogyan a lefújás után ünnepelte a csapatot.

Sok stadionban megfordultam már a karrierem során, a ferencvárosi közönség azonban páratlan a világon

– zárta gondolatait a vezetőedző.

A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes szünetben még biztos volt a továbbjutásban.

„Az első félidőben extrát nyújtottunk, úgy mentünk ki a második játékrészre, hogy ezt ma senki és semmi nem veheti el tőlünk. Rendkívül csalódott vagyok, hogy végül nem értük el a célunkat, már csak a drukkereink miatt is, hiszen nekik legalább annyira fontos volt, hogy egymás után másodszor juthatunk a BL legjobb 32 csapata közé, mint nekünk.”

A 30 éves játékos azt is elárulta, az adott pillanatban természetesen örült a hárított büntetőnek, hiszen védésével meccsben tartotta csapatát, utólag viszont ez sem vigasztalja.

Kíváncsiak voltunk a kapus véleményére, vajon az, hogy az FTC sorozatban harmadik éve szerepelhet a két legrangosabb európai kupasorozat csoportkörében, azt jelenti-e, hogy a klub ismét tényező lett a nemzetközi futballban.

„Ez már nem lehet véletlen, minden évben voltak bravúrjaink, ahol nálunk esélyesebb együtteseket búcsúztattunk. Úgy érzem, a lehetőségeinkhez mérten már Európában is képesek vagyunk hozni, olykor túl is teljesíteni a várakozásokat. Mostantól az előttünk álló feladatokra kell koncentrálnunk.

Egyrészt megvédeni a bajnoki címünket, hogy a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában harcolhassunk, másrészt hogy az Európa-ligában felülmúljuk a két évvel ezelőtti szereplésünket.

Akkor a Fradi a spanyol Espanyollal, a bolgár Ludogorets Razgraddal és az orosz CSZKA Moszkvával szerepelt egy kvartettben.

Végül hét pontot szerezve, egy győzelemmel, négy döntetlennel és egy vereséggel a csoport harmadik helyén zárt.

Hogy ezúttal mely csapatokkal kerül össze, az pénteken 12.00-kor derül ki, az UEFA ugyanis ekkor tartja az El-főtábla sorsolását a törökországi Isztambulban.

(Borítókép: Antalics Ádám / Index)