A City 2027-ig hosszabbított a Premier League legjobbjával

A 24 éves futballista tavaly szeptember végén 68 millió euróért cserébe érkezett a Benficától a manchesteriek védelmébe, és villámgyorsan felvette a ritmust, alapemberként vette ki a részét a bajnoki címből és a BL-döntőig tartó menetelésből.

Remek játékának hála több fórumon is megválasztották az év legjobb játékosának a PL-ben,a BL előző kiírásának legjobb hátvédje is lett, és természetesen a PL és a BL 2020–2021-es kiírásának álomcsapatában is helyet kapott.

Rendkívül boldogan írtam alá új szerződésemet. Az érkezésem óta minden egyes pillanatot imádok a klubnál. A Cityben játszani minden várakozásomat felülmúlta, óriási öröm egy ilyen hihetetlen gárda tagjának lenni

– idézi a klubhonlap Rúben Diast.

A portugál védő külön köszönetet mondott menedzserének, Pep Guardiolának, aki a fejlődését segítette, és megnyugtatta a szurkolókat, hogy a remek idény után csak nőtt az étvágya az újabb sikerekre és elismerésekre.

Az átigazolási ügyekben járatos Fabrizio Romano a spanyol tréner számára kiemelkedő fontosságú futballistát fizetésemeléssel is megjutalmazták.

Rubén Dias signs a new contract with Manchester City until June 2027. Increased salary and ‘untouchable' player for Pep Guardiola. #MCFC #ManCity — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2021

(Borítókép: Michael Regan/Getty Images)