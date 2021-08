A játékosok segítettek a lánykérésben, majd óriási zakót kaptak – videó!

A 85-szörös paraguayi válogatott védő 2006-ban vonult vissza a profi labdarúgástól, 2012 óta edzősködik, jelenleg – immár másodízben – a hazai River Plate-et irányítja.

Az 51 éves tréner nagy lépésre szánta el magát csapata – magyar idő szerint – hétfő hajnali mérkőzése előtt: a játékosok által feltartott táblákon összeolvasható üzenetben kérte meg párja kezét, aki igent is mondott neki.

Az ünnepi hangulat a játékosokon ezt követően nem sokáig maradt meg, hiszen a Club Guaraní már az első fél óra során háromszor is betalált, végül pedig 5–1-re nyert Asunciónban.

Paraguayan coach Celso Ayala had his team help propose to his girlfriend last night



She said yes!

His team then lost 5-1 pic.twitter.com/mhfT7oDv2x