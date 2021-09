Cristiano Ronaldo: Elsősorban Sir Alex Ferguson miatt írtam most alá a Manchester Unitedhez

Cristiano Ronaldo 12 esztendő elteltével visszatért a Manchester Unitedhez, amely klubbal megszerezte pályafutása első bajnoki címét, Bajnokok Ligája-győzelmét, első kupagyőzelmét, ahonnan behívták a portugál válogatottba, amelynél elhódította az első Aranylabdáját.

A kedden lezárult nyári átigazolási időszak egyik szenzációja Ronaldo hazatérése, amelyről a 36 éves klasszis a klub honlapján megjelent exkluzív interjúban beszélt, és természetesen arra is kitért, kinek volt a legnagyobb szerepe abban, hogy ismét a „vörös ördögök” játékosa lett.

Mindenki tudja, hogy amióta aláírtam a Manchester Unitedhez tizennyolc évesen, Sir Alex Ferguson személye kulcsfontosságú volt, apaként tekintek rá a futballban. Sokat segített nekem, rengeteget tanultam tőle, kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy idáig eljutottam. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk mindig is, rengeteget beszéltünk, hihetetlen ember. Nagyon szeretem őt, és elsősorban miatta írtam most alá a Manchester Unitedhez

– mondta az ötszörös aranylabdás, aki alig várja, hogy 12 év után ismét pályára lépjen a manchesteriek játékosaként.

A 179-szeres portugál válogatott csatár elárulta, hogy a lehető legjobb döntést hozta, és még 36 évesen is nagy tervei vannak: tovább szeretné írni a történelmet és újabb trófeákat nyerne a Uniteddal, igaz, Ole Gunnar Solskjaerrel, a csapat menedzserével még nem találkozott, amióta aláírt.

Beszélgettünk már, és ha lesz rá idő, akkor természetesen személyesen is leülünk, hogy megtudjam, milyen tervei vannak. Jó a kapcsolatunk, több éven keresztül együtt játszottunk a klubnál, de most változtak a szerepkörök, immár ő az edzőm. De nem is ez a lényeges, mint mondtam, jó a kapcsolatunk, és azért tértem vissza Manchesterbe, hogy a csapatot sikerekhez segítsem hozzá, amiben Solskjaer számíthat rám, bármit is kérjen tőlem