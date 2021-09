Messi, Lukaku, CR – itt a nyáron klubot váltók álomcsapata!

Nagy kimaradók

A kapusoknál és a belső védőknél is az Arsenal fizette ki a legnagyobb összeget, de sem Aaron Ramsdale (28 millió euró), sem Ben White (58,5 millió) nem tudott bekerülni az álomcsapatunkba, ahogyan például az Atlético Madridhoz egyelőre kölcsönbe visszatérő Antoine Griezmann, vagy éppen a Bayern nagy igazolásai közül Dayot Upamecano (42,5 millió) és Marcel Sabitzer (15 millió) sem!

Támadóposzton egyébként is nagy volt a verseny, így az RB Leipzighez szerződő André Silva (23 millió), vagy az ingyen a Barcelonához igazoló Memphis Depay és Sergio Agüero, vagy a Milánóban szintén szabadon váltó irányító Hakan Calhanoglu sem került be az álomtizenegybe. A legnagyobb kérdés a belső középpályás posztján volt, itt végül a Liverpoolból PSG-hez ingyenesen távozó Georginio Wijnaldum lett az „áldozat”.

A PSG uralta a piacot

A BL-győzelemre hajtó párizsi gárda úgy szerzett 335,5 millió euró értékű futballistákat, hogy összesen 83 milliót költött el, és még Kylian Mbappé is maradt a csapatnál – ennél jobban nehéz lenne kijönni a buliból.

Kapásból a kapust is a PSG adja, az Eb legjobbjának megválasztott Gianluigi Donnarumma szabadon igazolhatóként jött a Milantól. A még mindig csak 22 éves futballista már 251 felnőtt tétmeccsen szerepelt klubszinten, emellett a válogatottban is hozzá tud tenni még 33 fellépést.

Az álomcsapatba befért még a Real Madridot 16 év után elhagyó Sergio Ramos és a Barcelonából 2000 után távozó Lionel Messi is, akikért szintén nem kellett átigazolási díjat kipengetni – és akkor ott van még a fentebb említett Wijnaldum is. Rajtuk kívül még muszáj említést tenni Asraf Hakimiről, a világ egyik legjobb jobbhátvédjéért 60 millió eurót áldozott a klub.

Alaposan belehúzott a Manchester United is

A négy játékost adó párizsiak mögött szorosan kapaszkodnak a „vörös ördögök” is, akik idén végre meg tudták szerezni potom 85 millió euróért a régóta űzött Jadon Sanchót, megerősítették védelmüket a korábbi madridi Raphaël Varane-nal (40 millió), a végén pedig robbant a bomba: 12 évvel a Realhoz igazolása után, egy torinói kitérőt követően Cristiano Ronaldo is érkezett, így az elmúlt bő évtized két legnagyobb formátumú futballistája is klubot váltott a nyáron – bár egyikük sem a jövő, sőt minden bizonnyal már a zeniten is túl vannak, azért kihagyhatatlanok egy ilyen összeállításból.

Azért a Real Madrid sem csak veszített

A két belső védőjét is elengedő királyi gárda David Alabát ingyen szerezte meg a Bayern Münchentől, az alkalmanként bal oldali védőt is játszó osztrák futballistát ebben az álomcsapatban itt vagyunk kénytelenek szerepeltetni, az átigazolási időszak hajrájában pedig a francia csodagyerek, Eduardo Camavinga (31 millió) is jött végül – Sanchóhoz hasonlóan őt is évek óta próbálta megszerezni új csapata, mire sikerrel járt.

Gigaigazolások a PL-ben

A még kiadó két helyet véletlenül sem neveznénk maradéknak, hiszen a nyár két legdrágább futballistájáról van szó!

Jack Grealish elképesztő felemelkedése a Manchester Citynél folytatódhat, a régi nagy csibészeket idéző cselgépért 117,5 millió eurónak megfelelő összeget pengetett ki a PL-bajnok.

Ahogyan a Bajnokok Ligájában, a nyári átigazolási rekordért is a Chelsea-vel „döntőzött” a manchesteri klub, az elitsorozatban csúcsra érő „kékek” 115 milliót utaltak a nyár egyik veszteseként záró Internek Romelu Lukaku játékjogáért.

játékos poszt kor nemz. piaci érték honnan hova átig. díj Gianluigi Donnarumma kapus 22 olasz 60 000 000 Milan PSG 0 Asraf Hakimi jobbhátvéd 22 marokkói 60 000 000 Inter PSG 60 000 000 Sergio Ramos belső védő 35 spanyol 10 000 000 Real PSG 0 Raphaël Varane belső védő 28 francia 70 000 000 Real Man. Utd. 40 000 000 David Alaba balhátvéd 29 osztrák 55 000 000 Bayern Real 0 Jadon Sancho középpályás 21 angol 100 000 000 Dortmund Man. Utd. 85 000 000 Eduardo Camavinga középpályás 18 francia 55 000 000 Rennes Real 31 000 000 Jack Grealish középpályás 25 angol 65 000 000 Aston Villa Man. City 117 500 000 Lionel Messi jobbszélső 34 argentin 80 000 000 Barcelona PSG 0 Romelu Lukaku csatár 25 belga 100 000 000 Inter Chelsea 115 000 000 Cristiano Ronaldo balszélső 36 portugál 45 000 000 Juventus Man. Utd. 15 000 000

(Borítókép: Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is klubot váltott a nyáron – David Ramos/Getty Images)