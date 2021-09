Vitán felül álló tény:

az angol válogatottnak van jelenleg a világon az egyik, ha nem a legerősebb kerete.

Hogy vajon a legjobb edzője is, az viszont már kérdéses, a 2016. szeptemberében kinevezett Southgate-et ugyanis egyre több kritika éri, főként amiatt, hogy nem tudja kihozni a csapatból azt a potenciált, ami benne van.

A kontinensviadalon főként biztonsági játékra törekedett, a csoportkört két 1–0-s győzelemmel (Horvátország és Skócia ellen), valamint egy Skócia elleni gól nélküli döntetlennel abszolválták a „háromoroszlánosok”. A nyolcaddöntőben 2–0-ra verték a németeket, igaz, csak az utolsó negyedórában tudták feltörni Joachim Löw együttesének védelmét és talán még emlékeznek néhányan Thomas Müller ordító ziccerére, amelyet egygólos hátrányban hagyott ki a Bayern támadója, amelyet ha értékesít, talán minden másképp alakul.

A sportban azonban nincsen „ha”, az angoloknak pedig a legjobb nyolc között nem okozott gondot az ezer sebből vérző Ukrajna kiütése (4–0). Az elődöntőben viszont alaposan megszenvedtek a dánok ellen, csak a hosszabbításban vívták ki a fináléba jutást. Ahol viszont a kétszer 15 perces ráadás sem volt elég Olaszország két vállra fektetéséhez a Wembleyben, a büntetőpárbajt pedig három kihagyott tizenegyessel elveszítették, így be kellett érniük a második hellyel.

Amely egyébként Anglia legjobb eredménye az Eb-k történetében, ekkora lehetőséget elszalasztani, a hazai pálya ellenére minimális kockázatot vállalva, Londonban kapitulálni a döntőben – finoman szólva kellemetlen.

Éppen ezért kérdéses, hogy a bizonyítási vágytól fűtött, vagy éppen még mindig csalódott csapat látogat-e Budapestre.

Az mindenesetre biztos, hogy az I-csoportot 3/3-as mutatóval, 9 ponttal és 9–1 -es gólkülönbséggel az angolok vezetik. San Marinót 5–0-ra, Albániát 2–0-ra verték, a lengyelek elleni rangadón pedig egy 85. percben szerzett gólnak köszönhetően 2–1-re diadalmaskodtak. Marco Rossi alakulatának sincs azonban oka a szégyenkezésre: a Lengyelország (3–3), San Marino (0–3), Andorra (1–4) hármas ellen szerzett 7 pont jelenleg a tabella második helyére elég.

De vajon kikre lesz érdemes leginkább figyelni? Összeszedtük posztonként az angol kulcsembereket.

Kapusok

Itt elég egyértelmű a helyzet, Jordan Pickford kirobbanthatatlan a kapuból. Nyáron ráadásul rekordot is döntött, hiszen 721 percen keresztül nem kapott gólt, erre pedig korábban egyetlen angol kapus sem volt képes a válogatottban, így az Európa-bajnokság óta ő a csúcstartó.



A Premier League új szezonjában, az Everton mindhárom bajnokiján ő védett, így óriási meglepetés lenne, ha helyette Nick Pope, vagy Sam Johnstone nevével kezdődne majd csütörtökön a vendégek összeállítása.

Védők

Southgate az aktuális ellenféltől függően szokta variálni a hátvédsort, az Eb-n is láthattuk három-, négy-, valamint ötvédős rendszerben is játszani az angolokat. Harry Maguire helye aligha kérdéses, aki bár a Manchester Unitedben képes hajmeresztő hibákra, a nemzeti együttesben az egyik legbiztosabb pontnak számít.

Ehhez persze kellenek a társak is, többek között az Eb-döntőben remek gólt szerző Luke Shaw, akire mindenképpen oda kell majd figyelnie a magyaroknak, hiszen remek védőmunkája mellett előszeretettel csatlakozik a támadásokhoz, és az előkészítésektől, valamint a befejezésektől sem riad vissza. Ugyanez a városi rivális futballistájáról, Kyle Walkerről is elmondható, aki gyakorlatilag tükörképe a jobb oldalon Shaw-nak. Igaz, ezen a poszton Kyrian Trippernek is többször szavazott bizalmat a szövetségi kapitány, ráadásul a variációs lehetőségek Trent Alexander-Arnold visszatérésével tovább bővültek.

Maguire mellett minden bizonnyal John Stones lesz a másik belső hátvéd, a City futballistája lábbal és fejjel is magabiztos, így nem lesz egyszerű dolga támadóinknak csütörtökön este.

Középpályások

Declan Rice és az Eb-n berobbanó Kalvin Phillips személyében két box to box középpályása is van az angoloknak, akik általában együtt robotolnak a pályán 90 percen keresztül a 16-osok között. A kreativitást vélhetően az előző szezonban Bajnokok Ligáját és Európai Szuperkupát nyert Mason Mounttól várhatják az angolok. A Chelsea 22 éves labdarúgóját fiatal korát meghazudtoló magabiztosság jellemzi, az ő hatástalanítása kulcsfontosságú lehet a Nagy Ádámot eltiltása miatt nélkülöző magyar középpályának. A liverpooli Jordan Henderson általában csereként kap lehetőséget, ám az ő esetleges szerepeltetése sem könnyítene a helyzetünkön.

Támadók

A centerpozíció nem kérdéses, a csapatkapitány Harry Kane az első számú csatár a szigetországiak csapatában. A nyári átigazolási huzavona végén bár hiába tett meg mindent a Manchester City, hogy leigazolja, végül maradt a Tottenhamben, ahol a szezon első meccsein csak epizódszerep jutott neki, ám a legutóbbi, Watford elleni bajnokit már végigjátszotta.

A széleken az Eb csapatába is beválasztott Raheem Sterling kikapcsolása lesz az elsődleges feladat, hozzá talán túlságosan is ragaszkodik Southgate, a City villámgyors játékosa ugyanis képes beleszürkülni a mezőnybe. Rajta kívül Jack Grealish, Jadon Sancho vagy Bukayo Saka, kezdhet majd az oldalvonal mellett, ezen a poszton is irigylésre méltó problémái vannak tehát Southgate-nek.

Ami egyénként a keretet illeti, először kapott behívót a válogatottba a Leeds United 27 éves csatára, Patrick Bamford, aki a Puskás Arénában debütálhat a nemzeti csapatban. Az Eb-t megjárt játékosok közül a sérült Marcus Rashford és Phil Foden maradt ki.

Rajtuk kívül a Chelsea-t erősítő Ben Chilwellre, valamint az Arsenal nyári szerzeménye, Ben White-ra nem számít a soron következő három vb-selejtezőn az angol kapitány. Trent Alexander-Arnold viszont visszatért, ahogyan Jesse Lingardot is beválogatták.

A feladat tehát adott, az Eb-ezüstérmes ellen kellene újabb bravúrt bemutatnia a magyar válogatottnak. Amely azonban a kontinensviadal halálcsoportjában Portugália, Franciaország és Németország ellen sem vallott szégyent és a telt házas Puskás Aréna támogatása mellett a csapatra jellemző szervezett, megalkuvást nem tűrő játékkal újabb nagycsapat orra alá törhet borsot!

A mérkőzés csütörtökön 20.45-kor kezdődik, ahogyan pedig olvasóink megszokhatták, az Index élő, szöveges közvetítéssel, valamint helyszíni összefoglalóval és nyilatkozatokkal jelentkezik majd a selejtezőről.

Az angolok várható kezdőcsapata: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Rice, Phillips, Shaw – Mount, Sterling – Kane.

(Borítókép: Facundo Arrizabalaga / AFP)