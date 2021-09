Fájó a 0–4, de nagyobb is lehet a baj

Az előre borítékolható forgatókönyv szerint zajlott a csütörtök esti Magyarország–Anglia vb-selejtező labdarúgó-mérkőzés – és itt nem a játék képére, hanem a kísérőjelenségekre gondolunk. Az angol játékosoknak – és a török bírónak – a kezdő sípszót megelőző letérdelését füttykoncert fogadta a hatvanezres közönség részéről, aminek megítélése ízlés kérdése, és ezért még nem jár büntetés a FIFA részéről.

Az már kínosabb volt, hogy az 55. percben Raheem Sterling vezető gólja után söröspohárzápor zúdult a nézőtérről az ünneplő angol játékosokra, akik közül Declan Rice még bele is ivott az egyik pohárba, vagy legalábbis imitálta, hogy húzott egy jót a sörből.

Hogy ezenkívül mi történt, azt csak a brit sajtó budapesti tudósításaiból tudjuk, mindenesetre Gareth Southgate szövetségi kapitány meccs utáni nyilatkozata előrevetíti egy FIFA-vizsgálat – és sajnos egy újabb, megjósolható büntetés – árnyékát.

Ennél többet már nem tehetnek a játékosaink és a technikai stáb a rasszizmus elleni küzdelemben – idézi a Guardian az angol válogatott menedzserét. – Most már másokon van a sor, hogy cselekedjenek, hogy megvédjék a futballistáinkat. Persze ez az én kötelességem is, de a hatóságoknak is védeni kell őket. Megengedhetetlen, hogy bármifajta rasszista megnyilvánulásnak legyenek kitéve. A magyar közönség nem egyforma, nem mindenki bajkeverő. A himnuszunkat például tisztelettel fogadták, nem fütyülték ki. Nem lenne tőlem fair, ha általánosságban kritizálnám a magyar közönséget. Nagyon sokan kimondottan nagylelkűen és rendkívül jól viselkedtek. De azokat az egyéneket, akik a botrányért felelősek, ki kell szűrni. Úgy vélem, vannak bizonyítékok, videófelvételek, és remélnünk kell, hogy a hatóságok az elvárható módon járnak el.