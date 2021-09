Marco Rossi: Nem tudom megemészteni ezt a vereséget

Bár az első félidőben még gólnélküli döntetlen állt az eredményjelzőn, Anglia a második játékrész elején szűk negyedóra leforgása alatt három találatot szerzett, lezárva a lényegi kérdéseket, majd a hajrában egy szerencsés góllal a kegyelemdöfést is megadta. A magyar válogatott szövetségi kapitánya csalódottan elemezte a történteket.

„Kevés mondanivalóm lehet egy ilyen mérkőzés után... Anglia a mai mérkőzésen bebizonyította, jóval erősebb csapata van, mint a portugáloknak, a franciáknak, vagy a németeknek.

Amikor az ellenfél minden szempontból sokkal jobb a mi csapatunknál, két dologban bízhatunk: kifog egy gyengébb napot, mi pedig mindent hibátlanul csinálunk.

Sajnos ezúttal egyik opció sem jött be, mert bár az első félidőben nem játszottunk rosszul, kompakt volt a védekezésünk és jól tömörültünk, már akkor is több egyéni, főleg technikai hiba jellemezte a játékunkat. A második játékrészben sajnos ezek nemhogy eltűntek volna, de még több lett belőlük, ezt pedig a vendégek könyörtelenül kihasználták. Fizikálisan és technikai tudásban is fölénk nőttek, rendkívül csalódott vagyok az eredmény és amiatt is, ahogyan a bekapott gólokra reagáltunk.”

A Marco Rossi által említett pontatlanságokat ráadásul nem csak a rutintalan játékosok követték el, az első gólnál Willi Orbán, a másodiknál Szalai Attila hibázott.

„Teljesen mindegy, hogy ki hibázik, Szalai, Orbán, Kecskés, vagy Bolla, a felelős Rossi. én hirdetek keretet, én készítem fel a csapatot és én döntök az összeállításról. Most egy kicsit nehéz helyzetben voltam, mivel jobbszélső védő poszton Botka Endrére, Lovrencsics Gergőre és Loic Negóra sem számíthattam, ettől függetlenül semmit nem csinálnék másként, ha újrakezdhetnénk a meccset, ugyanezt a kezdőt küldeném pályára! ”

Az Index is kérdezhetett a szövetségi kapitánytól: arra voltunk kíváncsiak, hogy a vasárnapi, Albánia elleni találkozóra való felkészülés során a regeneráció mellett mekkora szerepe lesz annak, hogy egy ilyen fájó vereség után a szakmai stáb a fejekben is rendet tegyen.

„Pénteken új nap kezdődik, de nyilván elemezni fogjuk a történteket, alaposan átnézzük, mi nem működött megfelelően.

Kőkemény meccs vár ránk idegenben, ráadásul az albánok keretéből többen az olasz élvonalban futballoznak, van spanyol légiósuk is, úgyhogy minőségi ellenféllel kell szembenéznünk. Ha egy csapat tartása szétesik, azonnal megmutatkozik a rivális fölénye, így valóban, nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is a topon kell lennünk.

Nehéz lesz, mert mint mondtam, rendkívül csalódott vagyok, egyelőre én sem tudom megemészteni ezt a vereséget. Ki lehet kapni, de nem ilyen különbséggel, egy válogatott négy góllal egyszerűen nem veszíthet.”

Marco Rossi a játékosok állapotáról is szót ejtett. „Szoboszlai Dominik egy órán keresztül jól játszott és bár utána elfáradt, de mivel addigra sajnos eldőlt a meccs, úgy éreztem, a sérülése után jót tesz neki, ha minél tovább a pályán marad és gyűjti a perceket a lábában, az állóképességének és az erőnlétének ugyanis még javulnia kell. Botka játszatásával óriási kockázatot vállaltam volna, amellyel könnyen kárt okozhattam volna neki, ezáltal a klubjának és a válogatottnak is, így nem kockáztattam, vasárnap viszont Albániában remélem, már számíthatok rá. Kleinheisler Lászlót is ápolni kellett, de vele talán nincs komoly probléma, őt csak azért cseréltem le, mert érezhetően kihajtotta magát.”

A játékosok közül Schäfer András így értékelt az M4 Sportnak:

Csalódott vagyok, mert jól kezdtük a mérkőzést, tartottuk magunkat ahhoz, amit a mester kért, az angolok gyakorlatilag helyzetet sem tudtak kialakítani a kapunk előtt. A második félidőben viszont megingott a csapat, az Angliához hasonló válogatottak ellen pedig nem fér bele a rövidzárlat. Túlságosan szétestünk az első kapott gól után, a jövőben erre mindenképpen figyelnünk kell. A szurkolók előtt viszont le a kalappal, visszahozták az Európa-bajnokság varázsát, sajnos nekünk ezúttal nem sikerült csodát tenni.

A török Fenerbahcéban légióskodó Szalai Attila is kiemelte a drukkerek szeretetét, főleg egy ilyen fájó vereség után.

A pozitívumokból erőt meríthetünk, mert a vereség ellenére azért volt néhány, a labdakihozatalaink például az intenzív letámadások és az ellenfél minősége ellenére is sokszor jól sikerültek. Rengeteget kell még fejlődnünk, de az biztos, hogy ennyi hibát senki ellen nem engedhetünk meg magunknak, nemhogy az angolok ellen. Nehéz egyébként összehasonlítani őket az Eb-csoportos ellenfeleinkkel, mindannyian a világelitbe tartoznak, de az biztos, hogy nem véletlenül jutottak be a kontinenstorna döntőjébe.

A tengerentúlon futballozó Sallói Dániel csereként beállva első mérkőzésén lépett pályára a magyar nemzeti csapatban, a Sporting Kansas City 25 éves futballistájában felemás érzések kavarogtak a lefújást követően.

Nagyon örülök, hogy bemutatkoztam a válogatottban, de az eredmény miatt nyilván csalódott vagyok. Nagyszerű játékosok alkotják az angolok keretét, és bár az első félidőben jól tartottuk magunkat, sajnos a második játékrészben kijött a különbség. Remélem, hogy a következő meccsemen már győzelmet ünnepelhetek címeres mezben.

Hogy ez esetleg már vasárnap megtörténik-e, arra Albánia ellen választ kapunk, tartsanak akkor is az Indexszel, hiszen a 18.00 órakor kezdődő találkozót a megszokott módon élőben közvetítjük majd!

(Borítókép: Szigetváry Zsolt / MTI)