Marco Rossi: Még nem ért véget az álmom

A magyar labdarúgó-válogatott 1–0-s vereséget szenvedett Albániában, amely után érthetően csalódottan nyilatkoztak a főszereplők az M4 Sport kamerái előtt.

A szövetségi kapitány Marco Rossi szerint az angolok elleni és a ma esti vereség egyfajta ébresztő, azonban az álma még nem ért véget. „Tudtuk, hogy erős az ellenfél, ezt pedig a mérkőzésen is bebizonyította, főleg fizikálisan okozott nekünk problémát. Amikor megtartottuk a labdát és nem kapkodtunk, voltak lehetőségeink, de sajnos nem elég. Nem a világ végét jelenti ez a kudarc, hiszen vár ránk még öt meccs, nagyon remélem, hogy azokon szerencsésebbek leszünk. Rengeteg problémával küzdöttünk egyébként a találkozó előtt, elég csak a csapatkapitány Szalai Ádám elvesztését említeni. Persze szó sincs arról, hogy kifogásokat keresnék, továbbra is minden döntésemért vállalom a felelősséget, ahogyan ezért a mérkőzésért is.

Ez a két vereség ébresztőt jelent, de még nem ért véget az álmom, mindannyian dolgozunk rajta, hogy a hátralévő kihívásokat és feladatokat sikerrel abszolváljuk majd.”

Az ezúttal a védelembe bekerülő és a mérkőzést végigjátszó Lang Ádám sem titkolta a csalódottságát. „Nehéz mit mondani... Nyilván nem így terveztük, mert bár tudtuk, hogy kemény, szívós csapat az albán, de jó eredménnyel szerettünk volna hazatérni. Nem voltunk annyira élesek, amennyire kellett volna és nem voltunk elég hatékonyak sem. Demoralizáló ez a vereség, de három nap múlva újabb találkozó vár ránk, amelyre össze kell szedni magunkat és mindennél fontosabb, hogy otthon tartsuk a három pontot Andorra ellen. Az biztos, hogy ha nálunk lesz a labda, racionálisabb döntések kellenek és sokkal gyorsabb gondolkodás a pályán.”

Dibusz Dénes Gulácsi Péter sérülése miatt, kényszerből állt be a szünetben, értékelésében többek között a mindent eldöntő találatot is felelevenítette. „Próbáltam a csapat segítségére lenni, bár mindig nehéz, ha kapust kell cserélni meccs közben. A gólnál kicsit későn láttam meg a labdát, így sajnos későn reagáltam rá. De a döntetlennel sem igazán lennénk előrébb, mert győzni jöttünk Albániába. Azonban kevés helyzetet alakítottunk ki, a hazaiaknak viszont jóval több lehetősége volt, így bár nehéz és fáj kimondani, de megérdemelten nyertek.”

Végül az albánok Magyarországon légióskodó támadója, a ferencvárosi Myrto Uzuni is elmondta véleményét a találkozóról. „Egy nagyon jó csapatot győztünk le, érzésem szerint megérdemelten.

Kicsit passzívak voltak a magyarok, úgy érzem, többet tettünk ezért a sikerért a mai napon, mint Magyarország.

Jó formában vagyunk, megragadtuk a lehetőséget, és továbbra is harcban vagyunk a világbajnokságra való kijutásért.”

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

EURÓPA, 5. FORDULÓ, I CSOPORT

Albánia–Magyarország 1–0

4000 néző. Vezette: Makkelie (holland)

Gól: Broja (87.)

Albánia: Berisha – Doka Hoxhallari (78.), Ismajli, Djimsiti, Kumbulla – Abrashi (Cekici, 69.), Gjasula, Trashi (Roshi, 46.) – Uzuni, Balaj (Broja, 78.), Bajrami (Laci, 63.).

Magyarország: Gulácsi (Dibusz, 46.) – Lang, Orbán, Szalai A. – Botka (Varga R., 88.), Kleinheisler (Nikolics, 90.), Nagy Á., Szoboszlai, Fiola – Gazdag (Sallói, 67.), Sallai (Hahn, 89.).

(Borítókép: Franc Zhurda / AFP)