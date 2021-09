Óriási bajban Guardiola, elveszítette a kapusait a rangadó előtt

Összetűzésbe keveredett a Brazil Labdarúgó-szövetség és az angol Premier League, miután több klub is úgy döntött, hogy nem engedi el játékosát a válogatott mérkőzésekre. A helyzet legnagyobb vesztese a Manchester City, amely első és második számú kapusára sem számíthat a Leicester City elleni szombati bajnokin.

Az elmúlt közel egy hétben a nemzetközi szövetség (FIFA) kijelölt játéknapjai voltak, világbajnoki selejtezőket játszottak, így a topligák szüneteltek. Több Premier League-ben szereplő klub is úgy döntött, hogy nem engedi el játékosait, mivel az Egyesült Királyság Covid-szabályzata szerint 10 napos karanténba kellett volna volniuk visszatérésükkor. Az Egyesült Királyság színek szerint osztja be az egyes országokat a koronavírus-fertőzés szempontjából, a piros listán szereplőkből hazatérőkre vonatkozik a karaténszabály – így Brazíliára is.

A brazil szövetség azonban ellentámadásba lendült: a FIFA szabályzatának egyik pontját érvényesítve eltiltást kért azokra a futballistákra, akiket nem engedett el klubjuk a válogatotthoz. A FIFA úgy rendelkezik: azok a labdarúgók, akiket egyesületük nem enged el a nemzeti csapathoz, ötnapos eltiltással sújthatók a FIFA-játéknapot követően.

Ez életbe is lépett, így szeptember 10–14. között az alábbi futballisták nem léphetnek pályára: Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Roberto Firmino, Fabinho, Alisson (mindhárom Liverpool), Ederson és Gabriel Jesus (mindkettő Manchester City), valamint Raphinha (Leeds United). Thiago Silva és Fred ráadásul így kénytelen kihagyni a Bajnokok Ligája csoportkörének keddi nyitányát is.

A szituáció legnagyobb vesztese a Manchester City.

Ederson eltiltása mellett ugyanis a második számú kapus, Zack Steffen sem bevethető: ő az amerikai válogatott edzőtáborában kapta el a koronavírust, annak ellenére, hogy mindkét oltását megkapta már.

Szombaton, a Leicester City elleni idegenbeli bajnokin (16.00) így minden bizonnyal a Manchester City harmadik számú kapusa, Scott Carson őrzi majd a bajnoki címvédő hálóját. A 36 éves kapus az elmúlt két szezont is a manchesteri csapatnál töltötte – egy bajnokin jutott szóhoz, a Newcastle United 4–3-as legyőzésén –, a nyáron újabb egyéves szerződésben állapodtak meg a felek. Txiki Begiristain sportigazgató akkor úgy fogalmazott, Carson rutinja és tapasztalata sokat segíthet Edersonnak és Steffennek. Carson egyébként négyszeres angol válogatott, 146 Premier League-mérkőzésen védett eddigi pályafutása alatt.

Az elmúlt tíz évben azonban csak egyszer lépett pályára a Premier League-ben, a fent említett Newcastle United elleni találkozón.

Nos, hétvégén Pep Guardiola menedzsernek is, hiszen egyedül ő bevethető a kapusok közül.

Hacsak...

Októberben és novemberben ismét FIFA-játéknapok lesznek, így hasonló helyzet állhat elő. Gianni Infantino FIFA-elnök kérte az angol kormányt és a Premier League-et, hogy működjenek együtt, és tegyenek kivételt a válogatott futballistákkal.

(Borítókép: Scott Carson a Manchester City mezében. Fotó: Robbie Jay Barratt / Getty Images Hungary)