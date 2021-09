Andorra ellen már tényleg kötelező a győzelem

Ahogyan azt olvasóink megszokhatták, élő közvetítéseinket olykor szakkomentátor meglátásaival színesítjük. Ezúttal a korábban többek között a DVTK-t, az MTK-t és a Balmazújvárost is irányító Feczkó Tamás segítségével elemezzük a látottakat.



Magyar győzelmet várok, mindegy milyen különbséggel, a lényeg a három pont. Az első találatig lesz nehéz ez a meccs, szervezett, mélyen védekező Andorra lesz az ellenfél. A vendégek a Wembleyben is megmutatták, hogy mennyire keményen képesek védeni a kapujukat, éppen ezért Schön Szabolcsnak és Schäfer Andrisnak kifejezetten örülök a kezdőben, támadóbb szellemű csapat ez a mostani és az átlövések is fontosak lehetnek majd. Egy hét alatt ez már mindkét csapatnak a harmadik meccse lesz, remélhetőleg fizikálisan nincs azonos szinten a két válogatott, ezért az utolsó 15-20 percben ha elfárad a rivális, több gólt is szerezhetünk. A lelkes magyar szurkolótábor megérdemelne egy nagyobb győzelmet!