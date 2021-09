Usain Bolt: Cristiano Ronaldo egy gép

Minden idők legnagyszerűbb sprintere, a nyolcszoros olimpiai bajnok, a 100 és 200 méteres síkfutás világcsúcstartója, Usain Bolt a BBC-nek beszélt arról, hogy a mai napig motoszkál a fejében a visszatérés gondolata.

A 35 éves jamaicai sportoló 2017-ben vonult vissza, ám azóta sokszor eszébe jutott, hogy újra versenyezni kezd, és a tokiói olimpián is szeretett volna elindulni.

Már késő. Ha visszatértem volna, arra az olimpián került volna sor. Amikor megmondtam az edzőmnek, hogy visszavonulok, közölte velem, hogy akkor ennyi, nincs visszaút, nem lesznek turnék, és győződjek meg arról, hogy tényleg készen állok-e rá. Két éve megkérdeztem tőle, mit gondol arról, hogy visszatérek az olimpián, amire csak annyit felelt, hogy el se kezdjem. Bízom benne, és ha azt mondta, hogy nem, akkor az azt is jelenti, még ha piszkál is a gondolat

– mondta Usain Bolt.

A világ leggyorsabb embere egy másik villámléptű sportolóról is beszélt, mégpedig Cristiano Ronaldóról, aki a nyári átigazolási időszakban, 12 év elteltével tért vissza a Manchester Unitedhez. Usain Bolt a klub ismert rajongója, most pedig azt mondta,

hatalmas üzletet kötöttünk azzal, hogy visszatért hozzánk. Cristiano számára csak a győzelem létezik, ezért a legtöbbet hozza ki a csapattársaiból is, akik az érkezésével még jobbak lesznek. Egészen más szintet képvisel, egy gép. Könnyedén játszhat 42 éves koráig is, mindig is fitt marad, és a fiatalabb játékosokhoz képest magasabb szinten lesz a munkamorálja és az elkötelezettsége miatt