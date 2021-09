Online streaming platformot indít az ARENA4

A streaming platform többek között az ARENA4 csatorna legkedveltebb sportágait hozza még közelebb a szurkolókhoz. A tévécsatornát ismerők számára nem meglepetés, hogy az új szolgáltatásban is kiemelt sportág az amerikaifutball, és a rajongók még szélesebb eseménykínálatból választhatnak majd. Csak az ARENA4+-on lesz elérhető az NFL Red Zone műsorfolyama, ami a profi amerikaifutball-liga alapszakaszában vasárnaponként este 7-től hétfő hajnal 2-ig jelentkezik. A Red Zone-ban játéknaponként 13 mérkőzés eseményeit lehet nyomon követni, a klasszikus rádiós körkapcsolásokhoz hasonlóan pedig mindig az a pálya kerül fókuszba, ahol éppen érdekes esemény zajlik.

Az ARENA4+ a Full HD minőségű közvetítésén túl különleges élményt is nyújt majd a Bundesliga rajongóinak, mert a mérkőzéseket gyakorlatilag kommentátorszintű, a képernyőn megjelenő, professzionális statisztikákkal, adatokkal kiegészítve közvetítik. A nézők szinte zavarba ejtő információmennyiséghez jutnak hozzá, egy adott játékosról kis túlzással akár azt is megtudhatják, mi volt a jele az óvodában, de azt biztosan, hogy hány olyan passza volt a meccsen, ami lövést, vagy gólhelyzetet eredményezett.

A MotoGP-versenyek közvetítései továbbra is láthatók lesznek az ARENA4 tv-csatornán, de a platform itt is fokozza majd a nézői élményt. Az ARENA4+-on hamarosan elérhetővé válik a MotoGP multikamera funkciója, amivel a néző a közvetítés kamerái közül a saját igénye szerint kiválaszthatja, összeállíthatja azokat, amelyek számára érdekes képet, eseményfolyamot követnek, tehát, a szurkoló saját adásának rendezőjévé válhat, és ha egy bizonyos versenyző szemszögéből akarjuk végignézni a futamot, akkor az ARENA4+-on ezt is megtehetjük.

Szintén az ARENA4+-on látható a Superbike vb, a NASCAR most kezdődő rájátszásának egyes futamai, az IndyCar izgalmas végjátéka, az angol Championship és a skót Premiership meccsei, de lesznek profi boksz- és MMA-gálák is. A platform videótárában természetesen visszanézhető az ARENA4+ saját kínálata, valamint az ARENA4 televízió korábbi közvetítései is.

Borsány-Gyenes András, a Network4 Csoport elnöke: „Büszkék vagyunk arra, hogy ma már az ARENA4 televízió – egy kivétellel – minden közepes és nagy TV szolgáltató kínálatában szerepel, a Network4 Csoport pedig már hét lineáris televízióval van jelen a piacon. Az ARENA4+ elindítását azért tartjuk fontosnak, mert ismét sikerült egyedi termékkel megjelennünk a piacon, amivel a megváltozott nézői igényeket is kiszolgálhatjuk.”

Az ARENA4+ szolgáltatása az arena4plus.hu oldalon október 1-ig ingyenesen, utána havi előfizetési díj ellenében érhető el.

A hétvége legfontosabb eseményei

Szombat

ARENA4 sporttelevízió

12.30 MotoGP, Aragon GP, Moto3, kvalifikáció, ÉLŐ

14.00 MotoGP, Aragon GP, MotoGP, kvalifikáció, ÉLŐ

15.15 Bundesliga 4. forduló, Freiburg – Köln, ÉLŐ

18.00 Bundesliga, 4. forduló, RB Leipzig – Bayern München, ÉLŐ

01.30 NASCAR, rájátszás 2. futam, Federated Auto Parts 400, ÉLŐ

ARENA4+ streaming

15.00 MotoGP, Aragon GP, Moto2, kvalifikáció, ÉLŐ, ARENA4+

15.30 Bundesliga 4. forduló, Hoffenheim – Mainz, ÉLŐ, ARENA4+ (eredeti kommentárral)

15.30 Bundesliga 4. forduló, Fürth – Wolfsburg, ÉLŐ, ARENA4+ (eredeti kommentárral)

16.00 Championship, 6. forduló, Blackpool – Fulham, ÉLŐ, ARENA4+

19.00 Salakmotor, Grand Prix 9. futam, Vojens, ÉLŐ, ARENA4+

22.30 NCAA egyetemi amerikaifutball 2. forduló, Iowa State – Iowa, ÉLŐ, ARENA4+

02.00 NCAA egyetemi amerikaifutball 2. forduló, Michigan – Washington, ÉLŐ, ARENA4+

Vasárnap:

ARENA4 sporttelevízió

11.00 MotoGP, Aragon GP, Moto3, futam, ÉLŐ

12.20 MotoGP, Aragon GP, Moto2, futam, ÉLŐ

14.00 MotoGP, Aragon GP, MotoGP, futam, ÉLŐ

15.30 Bundesliga 4. forduló, Frankfurt - Stuttgart, ÉLŐ

19.00 NFL alapszakasz 1. forduló, Buffalo Bills - Pittsburgh Steelers, ÉLŐ

22.25 NFL alapszakasz 1. forduló, Kansas City Chiefs - Cleveland Browns, ÉLŐ

02.20 NFL alapszakasz 1. forduló, LA Rams - Chicago Bears, ÉLŐ

ARENA4+ streaming