Cristiano Ronaldo duplával kezdett, és élre lőtte az MU-t

Mint ismert, Cristiano Ronaldo 12 év után igazolt vissza a manchesteriekhez, miután 2009-ben a Real Madridhoz szerződött, majd volt a Juventus játékosa is.

A portugál rögvest a kezdő csapatban találta magát, és nem is húzta az időt, az első félidő hajrájában közelről pofozott be egy labdát a hálóba (1–0).

Erre az 56. percben még volt válasza a Newcastle-nek, de Cristiano Ronaldo óriási sprintjére már nem, a 36 éves támadó gyorsan visszavette az előnyt az MU-nak (2–1).

Bruh was runnin!!



CR7 again lol



pic.twitter.com/Wl2f7AjgVM — Will Blackmon (@WillBlackmon) September 11, 2021

A hajrában még honfitársa, Bruno Fernandes is megszerezte szokásos gólját Paul Pogba menetrendszerű asszisztja után, sőt a ráadás pillanataiban még Jesse Lingard is eredményes volt. Az MU 4–1-re nyert, és élre állt – köszönhetően a Tottenham váratlan vereségének is.

A második helyre a címvédő Manchester City kapaszkodott fel, pedig a gól nélküli első játékrész után a Leicester City előbb egy kapufáig, majd egy látványos, de kétségtelenül lesről született Jamie Vardy-találatig is eljutott. Érvényes gólt viszont ezen a napon Leicesterben csak Bernardo Silva tudott szerezni, a vendégek így 1–0-ra győztek.

A 4. fordulóban az Arsenal is megszerezte idénybeli első gólját, ami egyben győzelmet is ért a Norwich ellen, a remekül rajtoló West Ham viszont botlott ezúttal.

PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Arsenal–Norwich 1–0 (Aubameyang 66.)

Brentford–Brighton 0–1 (Trossard 90.)

Leicester City–Manchester City 0–1 (B. Silva 62.)

Manchester United–Newcastle United 4–1 (C. Ronaldo 45+2., 62., B. Fernandes 80., Lingard 92., ill. Manquillo 56.)

Southampton–West Ham United 0–0

Watford–Wolverhampton 0–2 (Sierralta 74. – öngól, Hvang Hi Csan 83.)

Az élmezőny állása: 1. Manchester United 10 pont, 2. Manchester City 9 (11–1), 3. Brighton 9 (5–3), 4. Tottenham 9 (3–3), 5. West Ham 8, 6. Chelsea 7 (6–1, 3 meccs), Liverpool 7 (6–1, 3), 8. Everton 7 (7–3, 3)

(Borítókép: Laurence Griffiths / Getty Images)