Horrorsérülés árnyékolta be a Liverpool sikerét

A három meccs után veretlen, hétpontos Liverpool látogatott a még nyeretlen, Leeds United otthonába, így még akkor is vendégsikert várt mindenki, ha a házigazda a saját pályáján hét meccs óta nem kapott ki a bajnokságban, pedig játszott a Chelsea-vel, a Liverpoollal, a Manchester Uniteddel és a Tottenhammel is.

Most is biztatóan kezdett Marcelo Bielsa együttese, de a játékrész derekához érve a Liverpool masszív fölénybe került és Trent Alexander-Arnold beadása után Mohamed Szalah góljával a vezetést is megszerezte (0–1).

Az egyiptomi a 162. bajnokiján a 100. gólját szerezte meg, csak négy játékos jutott el eddig a mennyiségig gyorsabban: Alan Shearer (124), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) és Thierry Henry (160).

Ezt követően óriási tűzijátékot rendezett a Mersey-parti csapat, Thiago fejesét les miatt érvénytelenítették, Mané a kapu torkában hibázott, Elliott közeli lövését pedig a kapus védte, mielőtt újra Mané került volna nagy helyzetbe, de mindhiába.

A fordulást követően pár pillanat alatt Mané és Szalah is újabb gólt szerezhetett volna, és bár ezek kimaradtak, a szöglet után Fabinho már eredményes volt (0–2).

Sajnos egyórányi játékhoz érve rendkívül szomorú belépőt láthatott a publikum, a menteni igyekvő Pascal Struijk becsúszása annyira rosszul találta el Harvey Elliottot, hogy a fiatal liverpooli lába rendkívül súlyos sérülést szenvedett.

A videó megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk

Ezt követően hosszú ideig állt a játék, és utána sem igazán tudtak jó ideig erre koncentrálni a csapatok. Az utolsó negyedóra kezdetén aztán felpörögtek a felek, Mané és Szalah lehetőségei közé Bamford megindulása ékelődött be



Az utolsó percekben csak az volt a kérdés, hogy a kismillió ziccert elpuskázó Manénak sikerül-e gólt szereznie, a 93. percben végül csak összejött (0–3), így a Liverpool feljött holtversenyben a 2. helyre a tabellán..

PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Leeds United–Liverpool 0–3 (Szalah 20., Fabinho 50., Mané 93.)

Kiállítva: Struijk (Leeds United, 60.)

Az élmezőny állása: 1. Manchester United 10 pont (11–3), 2. Chelsea 10 (9–1), Liverpool 10 (9–1), 4. Manchester City 9 (11–1)

(Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images)