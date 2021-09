Kassai Viktor lemondott, távozik Oroszországból

Kassai Viktor, az Orosz Labdarúgó-szövetség (RFSZ) játékvezetői bizottságának szakmai főnöke lemondott posztjáról – írja az MTI az RFSZ hétfői közleményére hivatkozva, amely szervezeti átalakítással indokolja a döntést.

Viktor létrehozott egy rendszert, amely segíti a profiligás játékvezetők felkészítését a versenyidőszak mérkőzéseire, ez pedig hatást gyakorolt a mérkőzésekre való kijelölés jövőjére. Ez az edzésfolyamat nagy intenzitásán és a mozgásaktivitás rendszer ellenőrzésén alapul

– mondta Asot Hacsaturjanc, a játékvezetői bizottság elnöke, aki hálás a korábbi magyar játékvezetőnek.

A 46 éves Kassai Viktor 2020. január 9-én kezdett el dolgozni az orosz szövetségnél, és azóta hat új játékvezető mutatkozott be, akik közül többen csúcsmérkőzéseken bizonyítottak, de lehetőséget kapott az orosz liga minden fiatal játékvezetője is, valamint elkezdődött a női játékvezetés fejlesztése is.

A legmagasabb európai normáknak megfelelő játékvezetői stratégiát és rendszert dolgoztuk ki Oroszországban, amelyben a játékvezetők számára mind fizikai, mind elméleti értelemben professzionális környezetet és fejlődést biztosítunk

– mondta az elmúlt évtized legjobb 10 játékvezetője közé beválasztott Kassai, aki 1999-ben kezdte pályafutását, és összesen 323 NB I-es mérkőzésen fújta a sípot, de vezetett Bajnokok Ligája- és olimpiai döntőt is.

(Borítókép: Kassai Viktor. Fotó: David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images)