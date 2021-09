Messiékkel BL-favorit a PSG, C. Ronaldóék a 8. helyen

Kedden elkezdődik a Bajnokok Ligája 2021–2022-es idényének csoportköre, amely előtt ismét rangsorba szedtük a gárdákat, és a legjobb 16-ot be is mutatjuk önöknek. Gulácsi Péterék RB Leipzigje finoman szólva sem került könnyű helyzetbe, de az elitsorozatba visszatérő Milan sem járt éppen jól…

16. Atalanta (olasz): 21 pont

A keret összértéke: 415,35 millió euró

A bergamói együttes 10 éve még a másodosztályban szerepelt, majd miután kiharcolta a feljutást, a következő öt idényben egyszer sem zárt az első tízben (12., 15., 11., 17. és 13. lett). Majd jött 2016 nyarán Gian Piero Gasperini, edzősködése pedig rögvest egy 4. helyet hozott, azóta pedig rendre a nemzetközi porondon is szerepel a legutóbbi három idény bronzérmese.

A 63 éves olasz tréner érkezése előtt a 40 gólos határ átlépése is gondot okozott a bajnokságban, vele viszont elképesztően látványos lett a gárda játéka, 62, 57 és 77 találat jött az első három idényben, a legutóbbi kettőben pedig 98 és 90.

A gárda erőssége egyértelműen itt keresendő, mert azért a védelem továbbra sem számít kiemelkedőnek – 47 gólt engedett az elmúlt három idényben átlagosan a gárda, aminél azért lehet jobbakkal is találkozni a Serie A-ban. A tavaly negyeddöntős, idén nyolcaddöntős együttes a mostani kiírásra nem hangolt fényesen, a Fiorentina 2–1-re megverte idegenben a fekete-kékeket.

A továbbjutás szempontjából rögvest kulcsfontosságú mérkőzéssel kezd az olasz csapat, hiszen az Európa-liga-győztes Villarreal otthonában lép pályára kedden, ebben a kvartettben pedig a Ferencvárost kiejtő Young Boys mellett az alaposan megerősített Manchester United is található.

15. Sevilla (spanyol): 28 pont

A keret összértéke: 430,9 millió euró

Az Európa-ligát (és elődjét) hatszor megnyerő együttes tavaly továbbjutott a csoportjából, így nem mehetett az újabb sikerért a második számú sorozatban, a nyolcaddöntőben pedig a Dortmund állította meg a nyolcaddöntőben.

A La Ligában a nagy hármas mögött negyedikként záró együttes némiképpen ellentéte az előző gárdának, hiszen itt a rendkívül stabil védekezés játssza a főszerepet, az előző idényben például csak 33-szer sikerül bevenni a sevillai kaput.

Nem meglepő módon itt található a két legértékesebb játékos, az egyaránt belső védő Jules Koundé (60) és Diego Carlos (45) összértéke a 100 millió eurót is meghaladja.

Az andalúziai együttes pihenten várhatja a Salzburg elleni nyitányt, hiszen a Barcelona elleni hétvégi rangadót elhalasztották, a csoportot pedig mindennel együtt illene behúznia, hiszen bár a Lille francia bajnok lett, a Wolfsburg pedig remekül, négy győzelemmel kezdte a szezont, azért játékerőben mindkettőnél egy szinttel magasabban vannak a spanyolok.

13. Milan (olasz): 31 pont

A keret összértéke: 466,9 millió euró

Az elitsorozatban nyolc év után visszatérő olasz együttes holtversenyben kaparintotta meg a 13. helyet – hogy ez szerencsés vagy balszerencsés lesz a hétszeres BEK/BL-győztesnek, az a jövő zenéje.

Az biztos, hogy az átigazolási piac eleje nem alakult fényesen a piros-feketék számára, hiszen talán két legnagyobb értékük, Gianluigi Donnarumma (PSG) és Hakan Calhanoglu (Inter) is ingyen távozott, az érkezők között a két franciát, a kapusposztot átvevő Mike Maignant és a világbajnok csatár Olivier Giroud-t kell kiemelni.

Az új idényt remekül kezdte a gárda, hiszen a Sampdoriát, a Cagliarit és a Laziót is legyőzte a bajnokságban, a BL-ben viszont nem volt túl szerencsés, hiszen a Porto mellett az Atlético Madridot és a Liverpoolt is megkapta.

13. RB Leipzig (német): 31 pont

A keret összértéke: 505,55 millió euró

Ebben az idényben is szoríthatunk magyar játékosnak a BL-csoportkörben, rögvest háromnak is a lipcsei kontingensnek köszönhetően. Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik csapata nem indította erősen a 2021–2022-es évadot, négy meccs után csak egy győzelme és három veresége van, így pedig csak a 12. helyen áll jelenleg.

Az előző bajnokság ezüstérmesének sem jött jól a nyári mozgolódás, hiszen Dayot Upamecanót, Marcel Sabitzert és Julian Nagelsmann vezetőedzőt is elvitte a Bayern, amely 4–1-re nyert Lipcsében a hétvége rangadóján. Érkezett ugyan André Silva, de egyelőre Szoboszlai a házi gólkirály két találattal.

A sorsolás a 13. helyezettjeinkhez nem volt kegyes, hiszen talán még a Milannál is rosszabbul járt az RB Leipzig, az FC Bruges mellett ugyanis a Manchester City és a PSG is ide került…

12. Dortmund (német): 44 pont

A keret összértéke: 565,8 millió euró

Az előző idényben óriásit hajráztak a fekete-sárgák, a bajnokságot hét győzelemmel zárták, így végül csak egy pontra maradtak le az RB Leipzig mögött a második helyről. Az új kiírásban is a rendkívül látványos játék jellemezi a gárdát, a 13 szerzett (1.) és a 9 kapott (3.) gól is kiemelkedő mennyiség az első négy meccs során.

A nyáron a fél világgal hírbe hozott Erling Haaland végül maradt, a 21. születésnapját júliusban ünneplő csatár pedig nem is lazsál, négy bajnoki meccsen kilenc(!) kanadai pontot (öt gól, négy gólpassz) termelt, de a kupában is volt már három gólja, pedig csak egyszer lépett pályára.

Jadon Sanchót viszont idén már nem lehetett megtartani, a fiatal angol szélső a Manchester Unitedhez igazolt potom 85 millió euróért cserébe, az érkezők közül a 30 millió euróért vett Donyell Malenre érdemes figyelni a támadósorban.

Nehéz nem lelkesedni a Dortmund iránt, hiszen legértékesebb játékosai közül Haaland 21 éves, Jude Bellingham 18, Giovanni Reyna 18, Youssoufa Moukoko pedig csak 16, ez a fiatalos lendület pedig várhatóan a továbbiakban is látványos meccsekkel szórakoztatja majd a nézőket.

Itt ráadásul a csoportra sem lehet panaszkodni, hiszen az Ajax–Besiktas–Sporting CP hármas egyike sem fért be a legerősebb 16-osunkba (igaz, a 17. hollandok kevéssel maradtak el az Atalantától).

11. Inter (olasz): 52 pont

A keret összértéke: 573,3 millió euró

Az olasz bajnok rendkívül nagy veszteségeket szenvedett el a nyár során, hiszen bár jött ingyen a már említett Calhanoglu, a scudetto fő letéteményesei közül Romelu Lukaku 115 millió euróért a Chelsea-hez távozott, Asraf Hakimit a PSG rabolta el 60 millióért, Antonio Conte pedig gyorsan jelezte, hogy a meggyengült anyagi helyzet miatt tervezett nagy kiárusítást ő már nem szeretné a továbbiakban vezetőedzőként végignézni.

Simone Inzaghival sem rajtolt rosszul a gárda, két győzelem után a Sampdoria ellen is vezetett kétszer, de itt csak az iksz jött össze. Lautaro Martínez az izomsérülése után kezd formába lendülni, mindkét meccsén eredményes volt, rajta kívül Nicolo Barellát is érdemes kiemelni, aki az előző idényben 13 gólpasszig jutott, és a mostaniban is tart már háromnál három fellépés után.

Az együttes tavalyhoz hasonlóan idén is összekerült a Real Madriddal és a Sahtar Doneckkel, akkor előbbi ellen pont (2–3, 0–2), utóbbi ellen gól nélkül maradt (0–0, 0–0), és még a Mönchengladbach is megelőzte, így csak a 4. helyen zárt – igaz, így legalább a tavaszi többletterhelést kikerülte, végső soron pedig ez aranyérmet jelentett.

Most a németek helyére a moldovai Sheriff került be negyedikként, azért ezúttal illene továbbjutni a kvartettből…

10. Barcelona (spanyol): 53 pont

A keret összértéke: 676 millió euró

Egy újabb csapat, amely számára szomorú volt a nyár, talán a legszomorúbb, hiszen Lionel Messi 21 év után távozni kényszerült, mivel még fizetése feléért sem tudták volna beszorítani a költségvetésbe, ennél kevesebbet pedig a liga szabályai szerint nem adhattak volna a katalánok.

Rajta kívül (egyelőre) kölcsönbe távozott Antoine Griezmann is, szintén nem a katalánoknál tölti ezt az évet Francisco Trincao és Miralem Pjanic, az ellentétes oldalon pedig Memphis Depay és Sergio Agüero ingyenes megszerzése dicséretes, de ennél azért nagyjából csak erősebb Barcelonát láthattunk az elmúlt két évtizedben.

Mivel még mindig vannak olyan klasszisok, mint Frenkie de Jong vagy a feltörekvő Pedri, Ansu Fati kettőse, a bajnokságot három meccsen hét ponttal kezdő gránátvörös-kékeket nem szabad leírni, de a Bayern München mögött alighanem csak a második helyért csatázhatnak.

9. Juventus (olasz): 57 pont

A keret összértéke: 640,4 millió euró

Meglepetés lenne, ha az olaszokról szólna ez a kiírás… A Juventustól Cristiano Ronaldo távozott, és bár sokan azt várták, hogy ettől kevésbé lesz majd egy ember köré építve a gárda, ez pedig jobb játékot hoz, egyelőre az eredmények nem jönnek: három meccs után csak egy pont, a portugál távozása óta pedig két vereség a mérleg.

Ahogyan az Internél, itt is egy argentin támadónak kell előrelépnie a nagy sztár távozása következtében, Paulo Dybala eddig egy-egy góllal és gólpasszal áll, rajta kívül a sérüléssel bajlódó Federico Chiesától és Álvaro Moratától várható leginkább, hogy a támadójáték hasznára legyen, míg hátul a 75 millió eurós Matthijs de Ligten a sor, hogy lassan átvegye a vezérszerepet a 37 éves Giorgio Chiellinitől.

A „zebrák” a címvédő Chelsea-vel kerültek egy négyesbe, a Malmö és a Zenit azért előzendő feladatnak számít.

8. Manchester United (angol): 90 pont

A keret összértéke: 937,25 millió euró

Itt jött egy nagyobb szakadék, az első nyolcast összességében jóval előrébb helyezzük a riválisoknál, de egyik csapatnál sem volt akkora kilengés, mint a „vörös ördögöknél”, hiszen voltak 2. és 13. helyen is a szerkesztőinknél.

Való igaz, ha csak a keretet nézzük, ennek az együttesnek a dobogón lenne a helye, hiszen az eddig is masszív keretbe Bruno Fernandes (90 millió euró), Marcus Rashford (85), Paul Pogba (60), Harry Maguire (50) vagy éppen Mason Greenwood (50) mellé a nyáron még Jadon Sancho (100) és Raphaël Varane (70) is érkezett, majd nagy meglepetésre még Cristiano Ronaldo (45) is itt kötött ki.

A portugál sztár az első meccsén bizonyította, hogy még mindig bőven van a tankjában, két góllal vezette győzelemre csapatát, amely élre állt a Premier League-ben.

Ugyanakkor az elmúlt évek szereplése (négy éve egy trófea sem jött össze például) miatt érthető, hogy akadnak kételyek, ezeket pedig Ole Gunnar Solskjaer menedzser sem tudta még eloszlatni maga körül.

Ha összeáll a csapat, akkor a határ a csillagos ég; ami segíthet, hogy erre bőven van idő, hiszen ezt a csoportot erőlködés nélkül is hozni kell.

7. Atlético Madrid (spanyol): 91 pont

A keret összértéke: 755,2 millió euró

Most azonban még a spanyol címvédő előrébb van picit a listánkon, talán épp a vezetőedzők személye miatt, hiszen Diego Simeone már bőven bizonyította, hogy nemzetközi szinten is a legjobbak között van a helye.

Távozott a csapattól Saúl Níguez, de jött a középpályára a nyár egyik nagy fogásának számító, radar alatt mozgó Rodrigo de Paul, aki Copa Américát nyert az argentin válogatottal, és Griezmann már bizonyította korábban, hogy jól tud szerepelni az Atléticónál. Ha visszatalál korábbi formájához, óriási erőssége lehet ismét a csapatnak.

A fő viszont itt továbbra is a betonkemény védekezés, a világ egyik legjobb kapusával, Jan Oblakkal felügyelve. Nem lesz könnyű a Liverpool dolga sem, ezt láttuk már tavaly, a kieséses szakaszban is…

6. Real Madrid (spanyol): 93 pont

A keret összértéke: 783,5 millió euró

A királyi gárda kevéssel, de lemaradt a bajnoki címről, most viszont ugyanilyen kevéssel megelőzi nálunk a „matracosokat”.

A négy forduló után jobb gólkülönbségével vezető Real Madridnál Zinédine Zidane-t Carlo Ancelotti váltotta, így edzői fronton azért továbbra sem rossz a helyzet, Varane és Sergio Ramos távozása után a Bayerntől érkező David Alaba dolga lesz a védelem összetartása, és sokat remélhetnek a középpályán Eduardo Camavinga megszerzésétől is.

Nem mondhatni, hogy tele lenne sztárokkal az együttes, viszont igencsak masszív a középpályás-felhozatal, Karim Benzema pedig négy meccs után ugyanúgy öt góllal és négy gólpasszal áll, mint a Dortmundnál Haaland, akit a Realnak sem sikerült megkaparintania.

Az elmúlt években igazolt fiatal futballistáknak még inkább elő kell lépniük, de nem véletlen azért, hogy egyikünk sem rakta be a legjobb hármasba a Real Madridot.

5. Liverpool (angol): 106 pont

A keret összértéke: 879,5 millió euró

Újabb szintlépés, a top 5 csapatai közül viszont már bármelyiket könnyedén el lehet képzelni végső győztesként is.

Itt van például a 2019-ben csúcsra érő Liverpool, amely tavaly megtörte PL-átkát, és végre bajnok lett, hogy aztán a mögöttünk hagyott idényét teljesen kivégezzék a sérülések.

Most viszont gyakorlatilag mindenki bevethető (szegény Harvey Elliott – mondjuk – jó darabig nem), a védelem mélységébe érkezett Ibrahima Konaté is, a Mohamed Szalah – Sadio Mané szélsőduó pedig bármelyik riválist képes rettegésben tartani.

Ha csak a kezdő tizenegyet nézzük, nem sok lyukas posztot láthatunk, a kapus Alisson, a Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson védősor is kiemelkedő, a középpályán pedig gyakorlatilag minden meccsen más kezdővel is nyugodtan kiállhatna a csapat.

Jürgen Klopp személyében klasszis trénert is találunk, azt pedig jól tudhatjuk, hogy egy párharcban a Liverpoolt addig nem lehet leírni, amíg le nem fújják (lásd még Milan és Barcelona 3–0-s előnyről…).

4. Bayern München (német): 107 pont

A keret összértéke: 852,4 millió euró

A tavaly előtti bajnokot a tavalyi előzi meg a hatszoros BEK/BL-győztesek összevetésében, egy apró pontocskával.

A Bundesligát kis túlzással megrendezni is felesleges, kilenc éve sorozatban a Bayern nyeri az aranyat, a legnagyobb riválistól érkező hármasról pedig már megemlékeztünk a lipcseieknél, ahogyan a legnagyobb távozó Alabáról is a Realnál.

A játékban nem várható visszaesés, Joshua Kimmich ebben az idényben is megkezdte a gólpasszok termelését (az előző évadbeli 14 után már most háromnál jár), Robert Lewandowski pedig miután Bundesliga-rekordot döntött 29 bajnokin szerzett 41 góljával, most négy meccs után hatnál jár ismét.

3. Chelsea (angol): 124 pont

A keret összértéke: 882,5 millió euró

A címvédő még erősödött is az előző idényhez képest, hiszen a rengeteg kiváló szélső elé egy igazi gólvágó csatár is érkezett a csapatba Romelu Lukaku személyében, tökéletesítve a londoniak szerkezetét.

A PL-t remekül kezdte a csapat, a Crystal Palace, az Arsenal és az Aston Villa ellen is kapott gól nélkül győzött, a Liverpool otthonában pedig egy félidőt emberhátrányban játszva is jó volt egy ikszre.

2. Manchester City (angol): 133 pont

A keret összértéke: 1040 millió euró

És hogy mennyire nehéz helyzetbe kerültek Gulácsi Péterék, azt tökéletesen jellemzi, hogy még a megerősített BL-címvédőnél is akad két együttes, amelyet előrébb várunk, és amelynek az összértéke a világ két legmagasabbja.

A Manchester City az előző idényben úgy tűnt, hogy mindent behúzhat, megnyerte a Ligakupát és fölényesen a Premier League-et is, elődöntőig jutott az FA-kupában, és döntőbe jutott a BL-ben.

Hogy aztán mindkét fronton a Chelsea jelentse a végállomást.

Távozott Barcelonába a lejárt szerződésű Agüero és Eric García, ugyanakkor brit rekordot jelentő összegért jött Jack Grealish, aki még egy szinttel feljebb emelheti az együttes játékát.

Pep Guardiola együttesének legnagyobb erőssége a mélysége, 14 játékos is legalább 40 millió eurós piaci értékkel bír, és 19-en érik el a 20 milliót. Gyakorlatilag a katalán tréner hetente keverheti a kártyákat anélkül, hogy túl nagy visszaesés lenne a játékban.

1. Paris Saint-Germain (francia): 137 pont

A keret összértéke: 997,75 millió euró

De már a Citynél is akadt egy erősebb! Méghozzá az előző kiírás elődöntőjében a manchesteriekkel szemben alulmaradó PSG.

A párizsiak óriási meglepetésre lemaradtak a bajnoki címről, ezt viszont olyan nyárral feledtették, amilyenre még nem láttunk példát.

Bár a többségről már írtunk, de szedjük össze egybe: érkezett Gianluigi Donnarumma, Asraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum és Lionel Messi is, és csupán az Inter marokkói jobbhátvédjéért kellett átigazolási díjat fizetni.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy Kylian Mbappé is maradt, valamint még Neymar, Maquinhos, Marco Verratti, Presnel Kimpembe vagy éppen Ángel Di María is a csapatot erősíti, nem nehéz megérteni, miért vár mindenki óriási idényt a PSG-től.

A bajnokságban eddig még tartalékosan is remekelt a gárda, öt meccs, öt győzelem, 16–5-ös gólkülönbség.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo a Juventustól a Manchester Unitedhez igazolt, Lionel Messi a Barcelonától a PSG-hez szerződött – David Ramos/Getty Images)