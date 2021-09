A pontszerzés a célja a Ferencvárosnak Leverkusenben

A magyar bajnok együttes középpályása a klubhonlap szerint a találkozót megelőző sajtótájékoztatón elmondta, tudják, hogy a Leverkusen nagyon jó csapat, de azért utaztak el Németországba, hogy pontot, pontokat szerezzenek.

Meglátása szerint a csütörtöki rivális a Betisszel együtt nagyobb játékerőt képvisel, mint a négyes negyedik tagja, a Celtic, de az a véleménye, hogy kiegyensúlyozott a csoport.

– fogalmazott a 28 éves játékos, aki korábban a Lugano színeiben már játszott az Európa-liga csoportkörében.

Tudjuk, hogy egy Bundesligában szereplő csapat ellen fogunk játszani, amely papíron magasabb szintet képvisel, mint mi, de a múltban is többször megmutattuk már, hogy képesek vagyunk meglepetést szerezni akár egy ilyen együttes ellen is. Feltérképeztük az ellenfelet, tudjuk, hogy gyors támadói vannak és sok gólt szerez, de azt is láttuk, hogy sokat is kap. Szeretnénk kihasználni ezt és élni a lehetőségeinkkel, zárt védekezésből indulva kezdjük majd a meccset