Összeverekedtek a szurkolók az Európa-liga legnagyobb rangadóján – videó

Komoly rangadóval indult csütörtökön az Európa-liga, ugyanis a C csoportban két olyan együttes találkozott, amelyek akár a végső győzelemre is esélyesek. A Leicester City–Napoli-találkozón (2–2) aztán nemcsak a csapatok, hanem a szurkolók is összecsaptak, amit egy hazai drukker rögzített is.

A csetepaténak az eseményeket először sztoikus nyugalommal szemlélő rendőrök vetettek véget, a rendezők pedig (legalábbis a felvétel tanúsága alapján) szintén inkább a mozizást, mintsem a közbelépést választották. Szerencséjükre a nagyobb balhé kialakulását megakadályozta a két tábor között elhelyezkedő, a pandémia miatt letakart szektor, ami egészen hatékony demarkációs vonalnak bizonyult.

pic.twitter.com/NWZhNQ3Ete — out of context leicester city (@NoContextLCFC) September 16, 2021

A helyi rendőrség 12 embert tartóztatott le az incidens után.

Az első játéknapon a magyar bajnok Ferencváros 2–1-es vereséget szenvedett a Bayer Leverkusen otthonában.