Liverpoolból tér vissza a Fradiba az egykori közönségkedvenc

A Ferencváros hivatalosan is bejelentette, hogy leigazolta a bosnyák válogatott középpályását, Muhamed Bešićet. A név ismerős lehet a szurkolóknak, a futballista 2012 és 2014 között erősítette a zöld-fehéreket, a szurkolók pedig két év alatt rendkívül megkedvelték csupa szív játéka miatt. Bešić magyarországi időszaka olyan jól sikerült, hogy bekerült a bosnyák válogatott 2014-es vb-keretébe, ahol aztán mindhárom csoportmérkőzést végigjátszotta, többet között az argentinok elleni találkozót is.

Az eredményes vb-szereplés után nem volt kérdés, hogy európai topligába szerződik a több poszton is bevethető játékos, végül az Everton vásárolta meg ötmillió euróért. 2018-ig erősítette a liverpooli együttest, amely aztán a Middlesbrough-nak, majd a Sheffield Unitednek is kölcsönadta. 2021 nyarán lejárt a szerződése, így szabadon igazolhatóvá vált, a Fradi pedig lecsapott rá.

Bešić korábban 71 mérkőzésen lépett pályára az FTC színeiben, amiken két gólt szerzett.