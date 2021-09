Lesújtott a FIFA: két zárt kapus meccset kaptunk

Amint arról beszámoltunk, a magyar válogatott szeptember másodikán 4–0-ra kikapott az Eb-ezüstérmes Angliától a Puskás Arénában világbajnoki selejtezőn. A találkozót követően az angol játékosok rasszista megnyilvánulásokra panaszkodtak, a nemzetközi szövetség pedig vizsgálatot indított.

Az MLSZ másnap közleményben jelezte, a szurkolók egy része rasszista megnyilvánulásokat tett több színes bőrű angol labdarúgó felé, ezenkívül poharakkal dobálták őket, valamint pirotechnikai eszközöket is hajítottak a pályára. Az MLSZ megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ez többé ne forduljon elő, egyben a szurkolók sportszerű többsége továbbra is zavartalanul élvezhesse a válogatott hazai mérkőzéseit. Helyszíni tapasztalatainkról mi is írtunk.

A FIFA kedden közleményben jelezte: két zárt kapus mérkőzéssel bünteti a magyar válogatottat, amelyek közül a másodikat két évre felfüggeszti. Emellett az MLSZ-t kétszázezer svájci frank megfizetésére kötelezi.

Az ügy elemzése és a körülmények átvizsgálása után, beleértve az incidensek súlyosságát (rasszista megnyilvánulások, tárgyak bedobálása, pirotechnikai eszközök használata, lezárt lépcsők), a fegyelmi bizottság úgy döntött, hogy az MLSZ-nek következő két válogatott mérkőzését zárt kapuk mögött kell megrendeznie, amelyek közül a második büntetési tételt két évre felfüggeszti. A FIFA továbbra is visszautasít mindenféle rasszista és kirekesztő megnyilvánulást, és a zéró tolerancia elvét vallja a futballban tapasztalt ilyesfajta viselkedésekkel kapcsolatban

– olvasható a FIFA közleményében.

A magyar válogatott legközelebb október 9-én játszik a Puskás Arénában, Albánia lesz az ellenfél – ezt a találkozót immár nézők nélkül rendezik. Három nappal később Angliában vendégszerepel Marco Rossi csapata. November 12-én San Marino látogat a Puskás Arénába, majd 15-én Lengyelországban zárjuk a világbajnoki selejtezősorozatot.

Mint ismert, a Magyar Labdarúgó Szövetség a nyári Európa-bajnokság után is zárt kapus büntetést kapott, akkor az UEFA-tól, méghozzá három mérkőzésre szólót (egyet felfüggesztettek). Az a büntetés UEFA-rendezvényekre vonatkozik, a most zajló világbajnoki selejtező pedig a FIFA égisze alá tartozik, ezért játszhatott a válogatott telt ház előtt eddig. Két éve, a Szlovákia elleni Eb-selejtező után is egymeccses zárt kapus büntetést kaptunk.

FRISSÍTÉS (18:05)

Az MLSZ hivatalos honlapján jelentette be, hogy a kollektív büntetést igazságtalannak és kontraproduktívnak tartja, a döntés részletes indoklásának ismeretében pedig nem kizárt, hogy fellebbez ellene. A szövetség közleményét ide kattintva olvashatják el.

(Borítókép: Akciójelent a Magyarország–Anglia-mérkőzésen. Fotó: Michael Regan / Getty Images Hungary)