Kegyvesztett volt, most ő lehet a Manchester United csodafegyvere

Az előző szezonban Jesse Lingard egyre inkább kegyvesztetté vált a Manchester Unitednél, a klub télen kölcsön is adta a 28 éves játékost a West Ham Unitednek. Ott azonban teljesen kivirágzott és elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a londoni alakulat végül a hatodik helyen zárta az angol bajnokságot. Ole Gunnar Solskjaer gondolkodás nélkül vissza is rendelte őt az MU-hoz, ahol bár egyelőre továbbra is csak epizódszerep jut neki, hol egy bődületes hibának, hol egy bombagólnak köszönhetően szinte minden héten témát szolgáltat a közvéleménynek.

Lingard a West Ham színeiben 16 meccsen lépett pályára a Premier League-ben tavasszal, ezalatt kilenc gólt szerzett és öt gólpasszt is kiosztott, így természetesen a „vörös ördögök” ragaszkodtak ahhoz, hogy visszatérjen hozzájuk. A sors furcsa fintora, hogy a PL legutóbbi játéknapján a United a „kalapácsosok” otthonában vendégszerepelt, a meccset pedig éppen a csereként beállt Lingard 89. percben lőtt bombagólja döntötte el.

Az angol támadó sportszerű és visszafogott gólörömmel konstatálta a találatot, még ha csapattársai, élükön Cristiano Ronaldóval és Bruno Fernandessel szinte követelték, hogy ünnepeljen.

A gól pedig biztosan hatalmas elégtételt jelentett a számára, hiszen pár nappal ezelőtt a Young Boys elleni BL-csoportmeccs nyitányán bődületes hibájából szerezték meg a győzelmet a svájciak, amikor a 95. percben nemes egyszerűséggel kiugratta az ellenfél csatárát, Jordan Siebatcheut, aki köszönte szépen a lehetőséget és értékesítette a ziccert.

Lingard hibája 01:58-től látható:

A West Ham elleni gól azonban egyértelmű üzenet a szakmai stábnak, hogy mentálisan rendben van és Solskjaer továbbra is számíthat rá. A találat előtt Ronaldót is helyzetbe hozhatta volna, ő azonban bízott annyira magában, hogy inkább a lövést választotta.

Hosszú távon ez a fajta önbizalom sokat érhet a norvég mesternek, hiszen bár egyelőre nehéz elképzelni, hogy Lingard a Manchester United kezdőjében kapjon helyet, ez a harmadik bajnokiján már a második gólja volt, pedig mindössze 48 percet töltött a pályán. Ez egyébként már tavasszal a West Hamben is védjegyévé vált, többször volt eredményes a mérkőzések első harmadában, amely arra enged következtetni, hogy megmozdulásaival kis idő alatt is képes maradandót alkotni a pályán – amíg főként csereként számítanak rá, ez a jövőben is kulcsfontosságú lehet.

A Newcastle elleni bajnokin – ahol a 66. percben küldték pályára – is klasszismegoldás kellett tőle a gól előtt, hiszen zsebkendőnyi területen alakított ki magának lövőhelyzetet, majd védhetetlenül tekert a vendégek kapujába. Egyértelműnek tűnik tehát, hogy ha a kezdőcsapatban valamely klasszisnak nem úgy megy a játék, akkor Solskjaernek van variációs lehetősége, a West Ham ellen például Paul Pogba helyét vette át az angol.

Lingard szerződése jövő nyáron jár le a manchesterieknél, az első hosszabbítási ajánlatot pedig elutasította, amely valahol talán érthető. Egyrészt 29 éves lesz jövőre, másrészt ha tudja tartani jó formáját, nyilvánvalóan több játéklehetőséget szeretne. Jelenleg a futballpályán kívül elsősorban édesapja képviseli, amit pedig a hétvégi bajnoki után Solskjaer mondott vele kapcsolatban, azt alighanem ő is elismerően hallgatta.

„Egy szezon még hátra van a szerződéséből, a klub egyeztet majd Lingarddal és az édesapjával is.

Manchester United-játékosként látjuk őt a jövőben is, fontos, hogy visszatért hozzánk, ezt pedig a West Ham ellen is bizonyította.

A válogatottban is megmutatta képességeit, ahová góllal tért vissza a legutóbbi vb-selejtezőkre. Szükségünk van rá, hogy a játékával segítse a csapatunkat, mindenben támogatjuk őt és remélem, velünk marad, hiszen egy igazi vörös ördögről beszélünk.”

Ha ezt kiegészítjük azzal, hogy a hírek szerint a norvég menedzser ragaszkodott leginkább ahhoz a nyáron, hogy Lingardot visszarendeljék a londoni kölcsönből, kijelenthető, hogy valóban él a bizalom. Éles váltás azok után, hogy egy éve még csereként sem számítottak rá... Akkor persze az is nehezítette a helyzetét, hogy a 40 millió fontért vásárolt Donnie van de Beeket padoztatni luxus lett volna – akinek szerződtetése egyébként a mai napig hatalmas melléfogásnak tűnik –, de Odion Ighalo, Axel Tuanzebe, Alex Telles és Juan Mata is megelőzte őt a rangsorban.

Arról is beszélt, hogy abban az időszakban mentális problémák is gyötörték, amelyben édesanyja depressziója játszotta a főszerepet, így neki kellett gondoskodnia két fiatalabb testvéréről is.

A pályán kívüli személyiségedet viszed fel a pályára is. Amikor problémáim voltak a futballon kívül, hiába játszottam, úgy éreztem, fejben teljesen máshol vagyok, szörnyű érzés volt

– nyilatkozta Lingard arról az időszakról.

A nehéz periódust azonban a jelek szerint leküzdötte, ez egyre inkább látszik a pályán mutatott teljesítményén is. Ha így folytatja, az idei évben jellegzetes mosolyával sok örömet csalhat még a United szurkolók arcára.

Cikkünk a The Athletic anyagának segítségével készült.

(Borítókép: Oli Scarff / AFP)