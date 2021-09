A Barcelona 18 éve nem kezdett ilyen pocsék formában

A katalánok a 65. perctől kezdve emberhátrányban futballoztak, miután Frenkie de Jong rövid idő alatt két sárga lapot is begyűjtött.

A gránátvörös-kékek ezzel sorozatban a harmadik tétmeccsükön maradtak nyeretlenek, a bajnokságban két győzelem mellett harmadszor ikszeltek.

A Barcelona öt találkozó után csupán nyolc gólnál jár, ilyen rossz rajtja a 2003–2004-es idény óta nem volt. Érdekesség, Lionel Messi a következő évadban mutatkozott be a felnőttek között, és idén nyáron távozott a PSG-hez, vagyis az argentin támadó érájában mindannyiszor jobban kezdtek a katalánok.

8 - #FCBarcelona have scored 8 goals after their first five games this season in #LaLiga, the lowest figure in this stage of the competition since 2003/04 season (5). Scarce. pic.twitter.com/nQuOPxSr46