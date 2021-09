A korábbi PL-kiválóság sorra rúgja a szögletgólokat – videó!

Morten Gamst Pedersen neve ismerősen csenghet a Premier League-et régóta figyelőknek, hiszen a 2004-től kezdve nyolc idényen át erősítette a Blackburn Roverst az angol élvonalban.

A 259 PL-meccsen 34 gól és 45 gólpassz volt a mérlege a bal oldali mindenesnek, aki 83 mérkőzésen lépett pályára a norvég válogatottban, és többek között a magyar válogatott idegenbeli 4–1-es legyőzése során is eredményes volt – összesen 17-szer talált be a nemzeti együttesben.

A 2012-ben a másodosztályba csúszó Roverstől egy évvel később Törökországba igazolt, majd néhány hónappal később hazatért, ahol a Rosenborgban, majd a Tromsőben szerepelt az élvonalban, 2020-ban pedig a harmadosztályú Alta játékosa lett.

A 40 éves futballista most újra felhívta magára a figyelmet, mivel közzétettek róla egy videót, amely bemutatja, hogy az elmúlt három hónap során háromszor is bevette az ellenfelek kapuját – szögletből!

Természetesen ahhoz, hogy valaki a sarokból tekerjen a kapuba, szükség van az ellenfél hibájára is, de azért az nyugodtan kijelenthető, hogy 40 évesen sem éppen rossz főszereplőnk rúgótechnikája.

Háromszor is elsült a híres balos

(Borítókép: Pedersen rúgótechnikájától a PL-ben is rettegtek, itt az Arsenal ellen szabadrúgásból talált be – Stephen Pond - PA Images via Getty Images)