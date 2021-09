Százmillió euróért szerződtetné a Chelsea a Juventus védőjét

Jövő nyáron szerződtetné a Chelsea a Juventus 22 éves védőjét, Matthijs de Ligtet – számolt be a hírről az angol Mirror napilap.

A Bajnokok Ligája-címvédő londoni klub idén nyáron is igyekezett egy minőségi középhátvédet szerződtetni, többször is ajánlatot tettek a Sevillának Jules Kounde játékjogáért, azonban a spanyol csapat nem ment bele az üzletbe. Így Tomas Tuchel csapata továbbra is belsővédőt keres, melyre első számú kiszemeltjük a Juventus védője, Matthijs de Ligt.

A holland hátvédet 2022 nyarán 103 millió euróért kivásárolhatja 2024-ig érvényes szerződéséből a Chelsea, melyre a hírek szerint hajlandó is lenne az angol csapat. De Ligt 2019 nyarán érkezett Torinóba az Ajaxtól 85 millió euróért cserébe, de a remélt komoly sikerek elmaradtak.

A transzfer beteljesülésével Matthijs de Ligt a futballtörténelem legdrágább védőjévé válna.

A jelenlegi éllovas a Manchester United védője, Harry Maguire, akiért 2019-ben 91, 5 millió eurót fizettek a „vörös ördögök” a Leicesternek.

