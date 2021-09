Marko Marin: Már most átérzem, mit jelent a Fradi-család

A múltban is megfordultak már neves játékosok a magyar labdarúgó-bajnokságban, a vb-bronzérmes, kétszeres Európa-liga győztes Marko Marinhoz hasonló futballista azonban talán még sohasem játszott az NB I-ben. A Ferencváros nyáron szerezte meg a szabadon igazolható középpályást, aki exkluzív interjút adott az Indexnek, amelyben beszélt többek között első benyomásairól, Budapestről és céljairól, valamint üzent a fanatikus Fradi-szurkolóknak is.

Milyen formában van, mikor láthatják a szurkolók először a pályán?



Egyelőre a játékengedélyemhez szükséges papírokat még nem állította ki az MLSZ, ez azonban remélhetőleg a napokban megtörténik. Ami az állapotomat illeti, bár nem játszottam hónapok óta, folyamatosan edzésben voltam, természetesen készültem arra, hogy ha csapatot találok, ne a nulláról kelljen felépíteni magam. Persze, más, ha az ember egyénileg készül, igazán formába lendülni mérkőzésekkel, illetve csapattréningekkel lehet, de nagyon bízom benne, hogy hamarosan bemutatkozhatom a Ferencvárosban.

Milyenek az első benyomásai az FTC-t illetően?

Rendkívül pozitívak, nagyon profi körülmények fogadtak az egyesületnél. Természetesen mondjuk a Chelsea lehetőségeivel és edzőközpontjával nehéz összehasonlítani, az talán a világon is egyedülálló, de összességében minden igényt kielégít, főként a Groupama Aréna, amely bármelyik nyugati bajnokságban is az egyik legszebb és leghangulatosabb stadionnak számítana. Ami kifejezetten tetszik, az a barátságos légkör, ami átjárja az egyesületet, mindenki egy helyen edz, szinte az összes szakosztály, beleértve minket, labdarúgókat is.

Meséltek nekem a Fradi-családról és bár még csak rövid ideje vagyok itt, már most átérzem és megértem a fontosságát.

Mennyire ismeri a klubot és a magyar futballt?

A Ferencváros neve mindig is jól csengett, az utóbbi évek sikereivel pedig újra fókuszba került az európai labdarúgásban. Nagy lépéseket tett előre a klub a folyamatos Bajnokok Ligája, valamint Európa-liga csoportkörös szereplésekkel, remélem, hogy velem is folytatódik ez a fejlődés. A magyar válogatott is pozitív benyomást tett rám az utóbbi időben, főleg az Eb-n nyújtott teljesítményével. Tehetséges fiatalok vannak a csapatban, nagy a potenciál a nemzeti együttesben is. Egyébként játszottam is Magyarország ellen, egy barátságos meccsen a régi Puskás Ferenc Stadionban és gólpasszt adtam Mario Gómeznek, úgyhogy személyes élményeim is vannak.

Ezek szerint akkor nem most jár először Budapesten.

Akkor a világbajnokságra készültünk, csak a felkészülési találkozó miatt érkeztünk, így sokat nem láttam belőle. Most viszont volt már rá lehetőségem, csodálatos a város, de ahogyan a Ferencvárosnak, úgy Budapestnek is nagyszerű híre van a világban. Gyönyörű épületek, rendkívüli látványosságok és a Duna – Európában az egyik legszebb főváros.

Mennyire befolyásolta a döntését, hogy egy német anyanyelvű edzővel, Peter Stögerrel dolgozhat együtt a Fradinál?

Nyilván segítség, de sokkal inkább a munkája miatt örülök, hogy együtt dolgozhatunk, hiszen a német, valamint az osztrák Bundesligában is bizonyított már. Remek szakembernek tartom, a stábja is profi, így tényleg örömmel csatlakoztam a csapathoz, amikor Hajnal Tamás megkeresett. Vele egyébként már régóta jó a viszonyunk, ő is nagyszerű munkát végez.

Milyen célokkal, elvárásokkal érkezett?

Ha egy ilyen klubhoz csatlakozol, egyértelműek a célok: mindent megnyerni. Kicsit hasonló a helyzet, mint Szerbiában a Crvena zvezdánál volt, ott is nagyok az elvárások, megnyerni a bajnokságot és ha lehet, a kupát is. Utóbbi a Ferencvárosnál úgy tudom, már régóta nem sikerült, szeretnénk idén abban a sorozatban is a csúcsra jutni. Ami engem illet, remélem, hogy a legjobb teljesítményemmel tudok majd segíteni, hogy minél sikeresebbek legyünk.

A Ferencváros a 12. csapata karrierje során. Ennyire szereti a változatosságot, vagy sehol nem találta igazán a helyét?

A legtöbb együttesnél, ahol megfordultam, nagyon jól éreztem magam és szerencsére az eredményességre sem lehetett panasz, nyertem bajnokságot Görögországban és Szerbiában, a Chelsea-vel és a Sevillával pedig az Európa-ligában diadalmaskodtunk.

Mindig az volt a legfontosabb a számomra, hogy olyan csapatban játszhassak, ahol egyrészt jól érzem magam, másrészt komoly célokért küzdhetek.

A Ferencvárosnál szerencsére már az első napon tapasztaltam mindkettőt.

Futballozott a német, az angol, a spanyol és az olasz bajnokságban is. Melyik topliga állt önhöz a legközelebb?

Nehéz erre válaszolni és összehasonlítani is ezeket a bajnokságokat. Természetesen nagy mérföldkő volt a számomra, amikor debütáltam a Bundesligában, hiszen Németországban nőttem fel, ott jártam végig a ranglétrát az utánpótlásban, így a német bajnokság különösen közel áll a szívemhez. Ahogyan a technikás, gyors spanyol futball is.

A Werder Bremen időközben kiesett a másodosztályba, míg a Chelsea a Bajnokok Ligája címvédője. Figyelemmel követi volt csapatai szereplését, esetleg tartja a kapcsolatot korábbi csapattársakkal?

A Chelsea-nél nem sok minden változott, én is éppen akkor csatlakoztam a londoniakhoz, amikor megnyerték a BL-t és most is felültek Európa trónjára. A viccet félretéve természetesen figyelem az eredményeket és néhány korábbi játékossal szoktunk is beszélni, igaz, közülük már nem sokan aktívak, vagy máshol futballoznak már. A Brémát nagyon sajnálom, bízom benne, hogy mielőbb visszajutnak az élvonalba, ahová tartoznak.

Ahogyan korábban már ön is említette, sikeresség szempontjából talán a Chelsea és a Sevilla volt a csúcs, hiszen mindkét gárdával Európa-ligát nyert. Ehhez a két együtteshez különös emlékek kötik?

Természetesen.

A Chelsea-nél olyan csapattársaim voltak, mint Frank Lampard, Eden Hazard, vagy éppen Fernando Torres, nagy élmény volt ekkora sztárokkal egy csapatban szerepelni és El-t nyerni velük közösen.

Egy évvel később ez a Sevillával is összejött, így inkább azért különleges ez a két trófea, mert két szezonon belül két csapattal sikerült elhódítanom.

16-szor szerepelt a német válogatottban, amellyel a 2010-es világbajnokságon bronzérmet nyert. Ez volt pályafutása legnagyobb sikere?

Az egyik biztosan, de talán a legnagyobb is. A hazádat képviselni egy nagy tornán mindig extra motiváció, nagyon boldog vagyok, hogy ez nekem is megadatott, ráadásul a futball legrangosabb eseményén, egy labdarúgó vb-n. Az pedig, hogy még érmet is nyertünk, valóban egy örökre szóló élmény marad a számomra.

Végül térjünk vissza a Ferencvároshoz, azon belül is a szurkolókhoz, akik az egyik legfanatikusabbak a világon. Mit üzen a drukkereknek?

Azt, hogy maradjanak továbbra is ugyanilyen megszállottak, hiszen minden futballista álma az, hogy egy mindenre elszánt közönség előtt léphessen pályára hétről hétre. Alig várom, hogy személyesen tapasztalhassam meg azt a hangulatot, amit a mérkőzéseken teremtenek és hogy én is örömet okozhassak nekik.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)

