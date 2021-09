Mourinhóék elvesztették a történelmi római derbit

A Serie A 6. fordulójának rangadóján a Lazio fordulatos mérkőzésen 3–2-re legyőzte a városi rivális AS Roma csapatát.

Már a kezdő sípszó pillanatában eldőlt, hogy történelmi lesz ez a Derby Della Capitale. Először fordult elő ugyanis az, hogy sem a Lazio, sem a Roma kezdőcsapatában nem szerepelt olyan játékos, aki az olasz fővárosban, vagy annak környékén született. Olaszok azért voltak, de ők is csak hatan.

Ez a legkevésbé sem érdekelte Szergej Milinkovics-Szavicsot, aki Felipe Anderson tökéletes beadását fejelte a kapuba a 10. percben. Kilenc perccel később már két gól volt a Lazio előnye, Ciro Immobile remek átadásából Pedro volt eredményes. A világ- és Európa-bajnok támadó ezzel a harmadik olyan játékos lett, aki mindkét csapat tagjaként betalált a fővárosi derbin.

Még a félidő vége előtt szépített az AS Roma, Jordan Veretout szögletét mesterien csúsztatta meg Roger Ibanez.

A 63. perc legelején ismét egy kontrából növelte előnyét a Lazio. Luis Alberto ugratta ki Immobilét, aki elfektette Rui Patríciót, majd önzetlenül tálalt Anderson elé, akinek nem volt nehéz dolga.

Hat percre rá ismét csak egy volt közte: az alig néhány pillanattal korábban beállt Jean-Daniel Akpa Akpro szabálytalankodott Nicolo Zaniolóval a tizenhatoson belül, a büntetőt Veretout értékesítette.

20 perce maradt az addigra már sárga lappal is gazdagodó José Mourinho csapatának az egyenlítés kiharcolására, és ez minden bizonnyal elég is lett volna, ha a 39 éves Pepe Reina nem véd ihletett formában. A menetrend szerinti Lazio-kontrák is érkeztek, de egyszer Rui Patricio védett, egyszer pedig az oldalhálóba lőtt Immobile. Az eredmény már nem változott, Maurizio Sarri csapata kihúzta a végéig, ezzel feljött a tabella hatodik helyére, és csak egy egységgel (de két hellyel) van lemaradva a városi rivális mögött.

A Juventus megszerezte sorozatban második győzelmét, miután 3–2-re győzött a Sampdoria ellen, azonban valószínűleg huzamosabb időre elvesztette kulcsemberét, Paulo Dybalát.

Eredmények, Serie A, 6. forduló:

Lazio–Roma 3–2

Juventus–Sampdoria 3–2

Empoli–Bologna 4–2

Sassuolo–Salernitana 1–0

Udinese–Fiorentina 0–1