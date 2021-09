Sok hiányzó és több visszatérő Marco Rossi keretében

Több sérülés is nehezítette Rossi helyzetét, Szalai Ádámra, Varga Kevinre és Lovrencsics Gergőre sem számíthat. A legnagyobb visszatérő viszont a ferencvárosi Vécsei Bálint, aki 2014 után kapott újra meghívót a válogatottba.

„Már a Luganóban is figyelemmel kísértem a játékát és az utóbbi időben a Fradiban is egyre több lehetőséget kapott és meggyőzött. Vannak olyan tulajdonságai, amelyeket mindenképpen hasznunkra tudunk majd fordítani, főleg a fizikai erejét, amelyre mindkét meccsen nagy szükség lesz majd mindenkitől.”

Az olasz szakember elárulta, elvileg mindkét meccsen számíthat minden futballistára, a klubok ezúttal nem hívnak majd vissza játékosokat az első találkozó után. Így például a lipcsei delegáció, Gulácsi Péter, Szoboszlai Dominik és Willi Orbán is bevethető lesz majd a második, angolok elleni selejtezőn.

A megsérült és már műtéten is átesett Szalai Ádám pótlásával kapcsolatban Rossi elmondta:

hiába keresne itthon vagy külföldön játszó klasszikus középső támadót, nincs olyan kvalitású labdarúgó, így taktikai változtatásra lesz szükség a hiányában.

Hogy milyenre, az majd az összetartáson mutatott teljesítményektől függ leginkább. Szalai hiányában vélhetően Gulácsi Péter lesz a csapat kapitánya, de Nikolics Nemanja, Nagy Ádám és Willi Orbán tapasztalatára és vezető szerepére is szükség lesz majd az öltözőben és a pályán egyaránt.

Az Index arra volt kíváncsi, hogy a kapitány az Andorra elleni selejtezőt követően több játékos hozzáállását kritizálta és következményeket helyezett kilátásba, de vajon pontosan mire gondolt.

„A legutóbbi sajtótájékoztatón elhangzottak egyfajta lecsapódása volt a három lejátszott mérkőzésnek. Leszűrtem bizonyos észrevételeket, most higgadtabban tudom elmondani őket. 2018-ban Finnország ellen, a Nemzetek Ligája C-csoportjában ültem először a kispadon. Most az A-divízióban szerepelünk, kijutottunk az Eb-re, és 35 meccsen 1,56 pontot szereztünk azóta átlagosan, amióta szövetségi kapitány vagyok. Ez rendkívüli, és ezt az állapotot sajnos elkezdtük természetesnek venni, holott például Anglia játékosai közül szinte egyenként többet érnek, mint a mi teljes keretünk. Addig van értelme, hogy én legyek a kapitány, amíg a játékosok követik az elvárásaimat a pályán és a válogatott összetartások közötti időszakban is, amelyet az egyesületüknél kell fejleszteni. Azokra számítok a jövőben is, akik teljes mértékben követnek.”

A jövőjét illetően megjegyezte, sokszor hangsúlyozta már, ha a szurkolók és a szövetség már úgy érzi, nincs rá szükség a válogatott élén, nem ragaszkodik a kispadhoz.

Ha nem jutunk ki a világbajnokságra, meg kell majd vizsgálni a pontos okokat, majd levonni a megfelelő következtetéseket.

Ami Dárdai Márton szerepeltetését illeti, a Hertha játékosának válaszára vár a szövetség, hogy a német vagy a magyar nemzeti együttesben szeretne-e majd szerepelni és bár vannak még kiszemeltek, akik honosítása már felvetődött, egyelőre nehézségekbe ütközik ez a folyamat.

Október 9-én Albániát fogadják a mieink zárt kapuk mögött a Puskás Arénában, három nappal később pedig a Wembley-ben rendezik meg az Anglia–Magyarország találkozót.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

Kapusok: Bogdán Ádám (Ferencvárosi TC), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Nagy Zsolt (PAFC), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahçe FK), Tamás Márk (Slask Wroclaw)

Középpályások: Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (AC Pisa), Schäfer András (FC DAC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

Támadók: Hahn János (FC DAC), Holender Filip (FK Partizán Belgrád), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (SC Freiburg), Sallói Dániel (Sporting Kansas City), Schön Szabolcs (FC Dallas), Varga Roland (al-Ittihad Kalba)

