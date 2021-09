Nem tucatsiker volt – csak Gulácsiból lett klasszis

Gyenge kezdés után bronzérem a vége

A 2008-as U19-es Európa-bajnokság elődöntős szereplésével harcolta ki Sisa Tibor csapata az U20-as világbajnoki részvételt, ahol már Egervári Sándor irányította a korosztályos együttest.

A mieink számára finoman szólva sem indult zökkenőmentesen a viadal, hiszen napra pontosan tizenkét évvel ezelőtt, 2009. szeptember 27-én 3–0-ra kikaptunk Hondurastól.

A sokkra remekül reagált a fiatal együttes, Dél-Afrikát a második félidőben szerzett gólokkal 4–0-ra, az Egyesült Arab Emirátusokat pedig az első játékrész derekán jegyzett két találattal 2–0-ra verte meg, így csoportelsőként jutott tovább.

A 2008-as kontinensviadalon ugyancsak elődöntős csehek ellen a rendes játékidő (1–1) után a hosszabbítás (2–2) is döntetlennel ért véget, a tizenegyespárbajban viszont háromszor is hibáztak a Gulácsi Péterrel szemben állók.

A negyeddöntőben a többek között Giacomo Bonaventurával felálló olaszok ellen hosszabbításban 3–2-re nyertek Németh Krisztiánék, Ghána ellen viszont hiába a jó hajrá, nem sikerült felállni kétszer is kétgólos hátrányból (2–3).

A finálé helyett így bronzmeccs következett, amelyen Koman Vladimir a 91. percben büntetőből egyenlített, a tizenegyespárbajban pedig mind a négy Costa Rica-i lövés kimaradt, így a harmadik helyen zártunk.

A tornát tizenegyespárbajban Ghána nyerte meg Brazíliát megelőzve, a torna legértékesebb játékosának a nyolc góllal aranycipős Dominic Adiyiah-t választották, a második legeredményesebb az ötig jutó Koman Vladimir volt, a mieink közül Németh Krisztián háromszor talált be, rajtuk kívül pedig még Balajti Ádám, Debreceni András, Futács Márkó, Kiss Máté, Korcsmár Zsolt és Présinger Ádám iratkozott fel a gólszerzők listájára.

Mi lett a mieinkkel?

Gulácsiból klasszis lett, Korcsmárnak betettek a sérülések

Gulácsi Péter 2013-ban a Red Bull Salzburghoz igazolt, majd két évvel később a német testvércsapat RB Leipzignél kötött ki, ahol azóta is biztos pontnak számít, 233 tétmérkőzésen állt a gólvonal előtt a rendre BL-szereplő lipcseieknél, a magyar válogatott első számú kapusa évek óta, és bár az elmúlt hetekben többször is kinyílt a gólzsák az ellenfeleknél, nemzetközi szinten is jó teljesítményt nyújt, 2019-ben ő lett az év futballistája Magyarországon.

Kovácsik Ádám a Fehérvárral lett bajnok és kupagyőztes, Megyeri Balázs öt görög aranyérmet és három kupasikert ünnepelhetett az Olympiakosszal – mindketten egyszer jutottak szóhoz a nemzeti együttesben.

Korcsmár Zsolt sokáig volt alapember a válogatottban, összesen 26-szor léphetett pályára, de a számos nagyon súlyos sérülés végül korai visszavonulásra késztette. Szabó János négy hónap siófoki kölcsönjátékot leszámítva egész pályafutását Pakson töltötte, eddig háromszáz tétmeccsen szerepelt nevelőklubjában, hétszer a címeres mezben.

Komannak és Némethnek sem jött össze az igazi áttörés

A középpályások közül Dudás Ádám az U18-as Európa-válogatottban is szerepelt, de a térdsérülések miatt már ő is visszavonult a profi játéktól, Varga Roland a Győrrel egy, a Fradival három bajnoki címet szerzett idehaza, a nemzeti együttesben Dánia, Kazahsztán és Fehéroroszország kapuját is bevette.

Legnagyobb fájdalmunk Koman Vladimir lehet, aki a korosztályos válogatottakban bemutatott érett játéka, remek szervezőképessége és vezérattitűdje miatt úgy tűnt, hogy óriási pálya előtt áll, és Szoboszlai Dominik-szintű hatást várhatunk tőle. Neki a profik között viszont valahogyan sohasem igazán állt össze a játéka, egy klubjában sem tudott ötvennél több meccsen szóhoz jutni. A nemzeti csapatban 36 meccsen hét gól és hét gólpassz a mérlege, de abban alighanem mindenki egyetért, hogy ennél is jóval nagyobbak voltak a remények.

Egy sorral előrébb – Koman remek előkészítéseinek nagyban köszönhetően – a Debrecenbe most hazatérőNémeth Krisztián remekelt, az U17-eseknél kilenc meccsen 11 gólt szerzett, az U19-eseknél nyolc fellépésen 12-szer volt eredményes, az U20-as vb-n pedig a már említett három gól volt a mutatója. A Liverpoolnál neki sem jött össze az áttörés, a legjobb időszakát a Sporting Kansas Citynél töltötte, ahol 29 gól és 11 gólpassz volt a mutatója az ott eltöltött összesen két és fél idény alatt. Tagja volt a 2016-os Európa-bajnokságon részt vevő együttesnek, Ausztria ellen 89, Portugália ellen 19 percet kapott. Összesen 37 találkozón vetették be, négyszer volt eredményes.

Térjünk még ki Futács Márkóra, aki legutóbb Zalaegerszegen futballozott, nyár óta klub nélküli, neki a 2016–2017-es idényben Horvátországban jött össze egy gólkirályi cím az élvonalban.

Játékos Poszt Akkori csapat Jelenlegi csapat Piaci érték Max. érték Válogatottság Gól Gulácsi Péter kapus Liverpool RB Leipzig 13 000 000 13 000 000 44 0 Kovácsik Ádám kapus Reggina Mol Fehérvár FC 800 000 900 000 1 0 Megyeri Balázs kapus Ferencváros Göztepe 100 000 2 000 000 1 0 Debreceni András védő Honvéd Mosonmagyaróvár 100 000 550 000 1 0 Korcsmár Zsolt védő Újpest visszavonult 0 1 000 000 26 0 Présinger Ádám védő Videoton Ajka 100 000 250 000 0 0 Szabó János védő Paks Paks 350 000 500 000 7 0 Szekeres Adrián védő MTK visszavonult 0 350 000 0 0 Zámbó Bence védő Győri ETO Lipót SE 100 000 175 000 0 0 Dudás Ádám középpályás Győri ETO visszavonult 0 400 000 0 0 Gosztonyi András középpályás MTK Kisvárda 150 000 600 000 0 0 Kiss Máté középpályás Győri ETO Győri ETO 150 000 250 000 0 0 Koman Vladimir középpályás Sampdoria Chennaiyin 250 000 3 000 000 36 7 Simon Ádám középpályás MTK Szeged 150 000 1 000 000 3 0 Takács Péter középpályás Diósgyőr Putnok 100 000 250 000 0 0 Tóth Bence középpályás Ferencváros Harland 0 250 000 0 0 Varga Roland középpályás Brescia Ittihad Kalba 700 000 1 000 000 24 3 Balajti Ádám támadó Diósgyőr Vasas 250 000 300 000 0 0 Futács Márkó támadó Werder Bremen klub nélküli 400 000 1 600 000 3 0 Németh Krisztián támadó Liverpool Debrecen 350 000 2 000 000 37 4 Simon András támadó Liverpool Gyirmót 100 000 200 000 0 0

És mi lett a többiekből?

Klub nélküli a torna sztárja

Mint fentebb említettük, a torna legnagyobb sztárja a ghánai Dominic Adiyiah volt, aki nyolc góljával fölényesen nyerte az Aranycipőt – és a torna Aranylabdáját is. A 172 centiméter magas támadó 2010-ben a Milanhoz igazolt, ahol a felnőtteknél egyszer sem jutott szóhoz. A hússzoros ghánai válogatott támadó a sorozatos kölcsönadások után az Arszenal Kijevhez került, majd volt a kazah Atirau, a thaiföldi Nakhon Ratchasima, Sisaket és Chiangmai United játékosa is, január óta szabadon igazolható.

Az ezüst- és bronzlabdást is a döntőben alulmaradó brazilok adták. Alex Teixeira 2010-ben a Sahtar Doneckhez került, ahol kifejezetten szép évei voltak, ötször lett bajnok és Szuperkupa-győztes, háromszor kupagyőztes, a 2014–2015-ös és a 2015–2016-os idényben is gólkirály lett – utóbbiban úgy, hogy januárban Kínába igazolt, de a 15 meccsen szerzett 22 találatát megközelíteni sem tudták (14-gyel zárt a második). Pénzügyi problémák miatt távozott idén januárban, majd a Besiktashoz írt alá a nyáron.

Giuliano is Ukrajna felé vette az irányt, a Dnyipro Dnyipropetrovszknál töltött négy év után visszatért Brazíliába, majda Zenit, a Fenerbahce és az al-Nasszr alkalmazásában állt.

A négyszer is eredményes Aarón Niguez nem sok lehetőséget kapott a Valenciánál, rendre kölcsönadták, majd az Elchénél már bemutatkozhatott a La Ligában, de sehol sem tudta bizonyítani a benne lévő tehetséget, legutóbb a spanyol harmadosztályban szerepelt.

A legjobb kapusnak járó díjat Esteban Alvarado kapta meg, ő az AZ-nál töltött szép éveket, majd a Trabzonspornál játszott meccseket követően 2019-ben igazolt haza Costa Ricába.

Nemzetközi szinten is ismert futballisták lettek

Akadtak azért pozitívabb történetek is, a négyszer is eredményes Salomón Rondón a La Ligában és a Premier League-ben is szépen termelte a gólokat.

A tornán olyan játékosok bukkantak még fel, mint a későbbiekben egyaránt válogatottságig jutó olasz Giacomo Bonaventura, a spanyol César Azpilicueta, Ander Herrera, Dani Parejo vagy Jordi Alba, a németeknél a Bender ikrek, Lars és Sven, az angoloknál Kieran Trippier, a brazil Douglas Costa és Rafael Tolói, de a ghánai André Ayew számára is voltak szép évek a PL-ben.

(Borítókép: Az U20-as magyar válogatott ünnepli a bronzérem megszerzését a 2009-es világbajnokságon. Fotó: Cris Bouroncle / AFP)