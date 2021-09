Mélyül Gulácsiék válsága, belga varázslat a halálcsoportban

Mi lett veled, RB Leipzig?

A lipcseiek március 6-án idegenben magabiztosan, 3–0-ra legyőzték a Freiburgot így egy ponttal átvették a vezetést az egy meccsel kevesebbet játszó Bayern Münchentől, és bár a Frankfurt elleni döntetlen következtében négypontos hátrányban várták a bajorok elleni hazai rangadót, egy győzelemmel még megőrizték volna esélyüket az aranyéremre. Április 3-án a rekordbajnok 1–0-ra nyert Lipcsében, a hátralévő hét meccsből pedig csupán kettőt nyertek meg Gulácsi Péterék, és csak egy ponttal előzték meg a nagyot hajrázó Dortmundot a 2. helyért.

A Bayern április 27-én bejelentette, hogy Dayot Upamecano megkaparintása után Julian Nagelsmann vezetőedző is Münchenben folytatja (ezzel máris rekorder lesz a klubnál), ezt követően együttese az utolsó három fordulóban már csak egy pontot szerzett, és bár a kupában kiharcolta a döntőbe jutást a Bundesligából kieső Werder Bremen ellen (hosszabbításban), a Dortmund 4–1-re megnyerte a finálét.

Az új idényt is döcögősen kezdte az ezüstérmes, a mainzi és a wolfsburgi vereség között ugyan kiütötte 4–0-ra a Stuttgartot (Szoboszlai Dominik duplázott), de a második vereséget követő napon a Bayern a csapatkapitány Marcel Sabitzer szerződtetését is bejelentette.

A válogatott szünet után pedig nehéz szavakba önteni a lipcseiek eredménysorát, hiszen bár szombaton 6–0-ra legyőzték Dárdai Pál Hertháját, ezen kívül a Bayern (1–4) és a Manchester City (3–6) is kiütötte Gulácsiékat, a Köln ellen egy pont jött össze, az FC Bruges pedig óriási meglepetésre nyert Németországban, így a halálcsoportban a PSG mellett jelenleg a belga csapat a továbbjutó, az angol bajnok a harmadik, az RB Leipzignek pedig még pontja sincs. A bajnokságban hat meccsen szerzett hét ponttal csak a 10. a gárda, amelynek már most kilenc egység a lemaradása a Bayern mögött.

Aligha csoda, hogy egyre hangosabbak a testvércsapata Red Bull Salzburgtól érkező Jesse Marsch menesztésével kapcsolatos híresztelések.

A klub a nyáron összesen 112 millió eurót keresett játékoseladásokkal (a már említetteken kívül Ibrahima Konaté 40 milliós liverpooli átigazolását kell kiemelni), de ezt nagyjából el is költötte érkezőkre – 107,62 millióért igazoltak.

Angelino ugyanakkor már eddig is a csapatot erősítette, most csak véglegesítették 18 millióért, a Frankfurtban az előző idényben parádézó, 34 tétmeccsen 39 kanadai pontot termelő (29 gól, 10 gólpassz) André Silva 23 millió euróért cserébe egyelőre a Milannál mutatott pocsék szereplését is alulmúlja (9 meccsen egy gól és két gólpassz jött össze), a Barcelonából 16 millióért szerződtetett 18 éves csodagyerek, Ilaix Moriba még nem jutott szóhoz a felnőttek között, a 15 milliós exmonacói Benjamin Henrichs számára sem sokkal több jutott, csupán 16 perc. A két belső védő, a 19 éves horvát Josko Gvardiol és a 21 éves francia Mohamed Simakan biztatóan rajtolt, de egyelőre messze nem állt össze ez az új projekt Lipcsében.

Megjegyzendő, hogy a keretben azért így is óriási a potenciál, ezt jól jelzi, hogy az 505,55 millió eurós összérték még mindig a világ 17. legjobbjának számít, így azért bőven van fejlődési lehetőség a fiatal együttesben.

Belga varázslat

A világ a moldovai Sheriff Tiraspol hőstette előtt hajlong, nem véletlenül, hiszen a világ legtehetősebb klubjainak versenyében a 25 éve még nem is létező, ennek ellenére már 19-szeres bajnok gárda még a 29. helyen álló Besiktas keretének (127,05) a tizedét sem éri el (12,38). És mégis, a selejtezőben az albán KF Teuta, az örmény Alaskert, a szerb Crvena zvezda és a horvát Dinamo Zagreb kiejtésével főtáblára jutott együttes a Sahtar Donecket (2–0) és a Real Madridot (2–1) is legyőzte, két meccs után pedig öt pont előnye van a továbbjutásért küzdő csapatokkal szemben.

Ugyanakkor nehéz elmenni szó nélkül az FC Bruges teljesítménye mellett is. Aligha volt csapat, amelyet jobban sajnálhattunk volna, hiszen a már említett rangsorban első két helyen álló Manchester City (1,05 milliárd euró) és PSG (997,75 millió euró), valamint az RB Leipzig került az alig 150 milliós gárda útjába.

Ehhez képest a párizsiak még örülhettek is, hogy 1–1-gyel zárult a belgiumi fellépés, hiszen a házigazda héttel több kapura lövésig jutott (16–9), és bár Lipcsében már ebben a mutatóban alulmaradt az FC Bruges (8–13), cserébe a hatékonyság itt jobb volt, és 2–1-es siker lett a vége.

Mindez azt jelenti, hogy a halálcsoportban két kör után a PSG mellett az FC Bruges áll a másik továbbjutó helyen, megelőzve a Manchester City, RB Leipzig kettőst. Bár itt is sok van még hátra, alighanem nyugodtan kijelenthető, hogy a belga együttes már most felülmúlta a legvérmesebb elképzeléseket is.

Készüljünk az újabb Sheriff-csodára?

A Bajnokok Ligája történetében 146 csapatból csupán 10 volt arra képes, hogy az elitsorozatban debütálva az első két meccsét egyaránt megnyerje, és eddig mind a kilenc továbbjutott a csoportjából! Az Ajax és a Juventus megnyerte a sorozatot, a Milan döntőig jutott, a PSG és a Panathinaikosz elődöntős volt, az Atlético Madrid, a Málaga és a Leicester City negyeddöntő, a Real Sociedad pedig a nyolcaddöntőben búcsúzott.

How far did they go? (They ALL made it out of the group).



Milan: runners-up

Ajax: champions

PSG: semi-finals

Juventus: champions

Panathinaikos: semi-finals

Atletico Madrid: quarter-finals

Real Sociedad: round of 16

Malaga: quarter-finals

Leicester: quarter-finals

SHERIFF: ? — MisterChip (English) (@MisterChiping) September 29, 2021

A Real Madrid mindeközben a Bernabéuban lejátszott legutóbbi hét meccséből egy győzelem mellett negyedszer kapott ki (–CSZKA Moszkva 0–3, –Ajax 1–4, –FC Bruges 2–2, –Galatasaray 6–0, –PSG 2–2, –Manchester City 1–2, Sheriff 1–2).

Luis Suárez 2015 szeptembere óta először szerzett idegenben gólt a BL-ben, akkor Rómában, most Milánóban. Az uruguayi 2409 perc után volt eredményes vendégként, a 97. perces győztes gólja pedig 18 év óta a legkésőbb esett ilyen találat.

2409' - Luis Suárez * * has scored away from home in @ChampionsLeague after 25 games, 2409' without scoring since September 2015 in Italy too, at Olimpico vs Roma. Recovered#MilanAtleti #ChampionsLeague #MilanAtleticoMadrid pic.twitter.com/l6O20R2LM5 — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2021

Lionel Messi több gólt lőtt a Manchester Citynek (7), mint bárki más. A Pep Guardiola csapatai (Bayern 2, City 5) ellen szerzett hét találata pedig ugyancsak rekord a katalán trénerrel szemben. Az argentin a 35. alkalommal lépett pályára angol csapattal szemben a Bajnokok Ligájában, és már 27 gólnál tart. Egy játékosnak sincs 12-nél több gólja angol klubok ellen.

27 - Lionel Messi has scored 27 goals in 35 appearances against English teams in the UEFA Champions League; 15 more than any other player in the competition. Collector. pic.twitter.com/5JRFxAp5D4 — OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2021

Karim Benzema a 17. BL-idényében volt eredményes, ezzel rekorder lett, bár nem sokkal később Lionel Messi is beállította ezt.

A legtöbb BL-idény, amiben egy játékos gólt szerzett

17 – Karim Benzema, Lionel Messi

16 – Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs

15 – Raúl

A Liverpool sorozatban a hatodik tétmeccsén talált be legalább háromszor (Leeds 3–0, Milan 3–2, Crystal Palace 3–0, Norwich 3–0, Brentford 3–3, Porto 5–1), 1892 októbere és 2009 májusa óta ez a klub történetének harmadik ilyen szériája. A portugál együttessel szemben ez volt a kilencedik meccse, három döntetlen mellett hatodszor nyert. Ennél több meccset veretlenül csak a Scunthorpe és a Walsall ellen játszottak a „vörösök” (11-11).

