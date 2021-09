Újra elbukott Olaszországban a BL címvédője

A BL-címvédő számára nem jó jel mostanában Olaszországban járni, a legutóbbi négy BL-fellépésén az Inter, a Napoli, a Juventus és a Roma is megverte hazai pályán a Chelsea-t.

A meccset a londoniak kezdték aktívabban, Romelu Lukaku lapos lövésével gyorsan próbálkoztak is, de hiába volt nagy a mezőnyfölény, a Paulo Dybala és Álvaro Morata nélkül felálló Juventus egy-egy kontrából összességében veszélyesebben játszott.

A fordulást követően álomrajtot vett a házigazda, már 10 másodperc után a Chelsea kapujában volt a labda, Federicóék összjátékából Bernardeschi előkészítését Chiesa váltotta gólra (1–0).

Nyomott a Chelsea, de igazán átütőerő nélkül, a másik oldalon pedig annak is örülhettek a vendégek, hogy Bernardeschi befejezőként kevésbé találta fel magát, mint előkészítőként.

A hajrára feljebb kapcsolt a címvédő, egyre veszélyesebben játszott, de Lukaku és Kai Havertz nagy helyzete is kimaradt, így maradt az 1–0.

Ez egyben azt jelenti, hogy a Chelsea sorozatban az ötödik olaszországi BL-meccsén is alulmaradt.

A kvartett korai meccsén a Zenit felnégyelte a Malmőt, így pontszámban beérte a Chelsea-t, de az egymás elleni eredmény miatt a londoniak állnak a továbbjutó helyen.

A többi csoportban

A Bayern Münchenben ismét Robert Lewandowki vitte a prímet, a lengyel csatárklasszis kétszer is betalált az első fél órában a Dinamo Kijev ellen, a második játékrész derekán Serge Gnabry is betalált, majd a hajrában Leroy Sané (egy lecsúszó beadásból!) és Maxim Choupo-Moting is eredményes volt, így a németek 5–0-ra nyertek.

A csoport második helyéért a Benfica jelentkezett be, hiába volt a Barcelonának az első félidőben hét lehetősége is, Darwin Núnez korai góljával a portugálok vonulhattak előnnyel a szünetre, majd a 69. percben Rafa Silva is eredményes volt, a végjátékban pedig Núnez büntetőből is betalált (3–0), így a katalánok két meccs után pont nélkül, 0–6-os gólkülönbséggel állnak az utolsó helyen.

Az E-csoportban az Atalanta legyűrte a Young Boyst a korai mérkőzésen, este pedig az Európa-liga döntőjének visszavágóján a Manchester United és a Villarreal csapott össze.

Cristiano Ronaldo a 178. BL-mérkőzését játszotta, ezzel letaszította az élről Iker Casillast (177). A harmadik helyen Lionel Messi kedden érte be Xavit (151-151), az ötödik Raúl 142 összecsapással.

A „vörös ördögök” úgy tűnt, hogy ismét 1–1-re végeznek, így nem tudnak visszavágni a büntetőkkel elbukott fináléért, amikor a 95. percben jött Cristiano Ronaldo és megnyerte a meccset az angoloknak (2–1).

BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

Bayern München (német)–Dinamo Kijev (ukrán) 5–0

Benfica (portugál)–Barcelona (spanyol) 3–0

F-CSOPORT

Atalanta (olasz)–Young Boys (svájci) 1–0

Manchester United (angol)–Villarreal (spanyol) 2–1

G-CSOPORT

Salzburg (osztrák)–Lille (francia) 2–1

Wolfsburg (német)–Sevilla (spanyol) 1–1

H-CSOPORT

Zenit (orosz)–Malmö (svéd) 4–0

Juventus (olasz)–Chelsea (angol) 1–0

