Szerencsétlen öngól okozta a Fradi vesztét az Európa-ligában

Peter Stöger kezdőcsapatában nem volt meglepetés, az alábbi tizenegyet küldte pályára az osztrák szakember:

Dibusz – Wingo, Botka, Blazic, S. Mmaee, Civic – Vécsei, Laidouni, Zachariassen – Uzuni, R. Mmaee.

A túloldalon Manuel Pellegrini több kulcsemberének pihenőt adott, így például a nyáron az Arsenaltól szerződtetett Héctor Bellerín csak a kispadon kapott helyet, ahogyan a Barcelona korábbi támadója, Cristian Tello is. Panaszkodnia persze így sem kellett a chilei mesternek, aki az alábbi együttessel vágott neki az összecsapásnak:

Rui Silva – Montoya, Pezzela, Bartra, Álex Moreno – Guardado, Akouokou – Rodri, Joaquín, N. Fekir – Borja Iglesias.

Jó iramban kezdődött a meccs és természetesen remek hangulatban, amelyről nemcsak a Fradi szurkolói tehettek, hiszen az andalúzokat is 7-800 drukker kísérte el Budapestre.

Az első komolyabb lehetőségre a 17. percig kellett várni, abból azonban a Betis rögtön meg is szerezte a vezetést: Rodri kapott jó labdát a jobb szélen, Eidar Civic alaposan lemaradt róla, a beadás pedig a menteni igyekvő Vécsei Bálintról éppen Fekir elé pattant, aki elegánsan felpörgette magának a labdát, majd közelről a kapuba bombázta.

A találat érezhetően megnyugtatta a vendégeket, az FTC pedig az első félórában nem igazán talált fogást stabilan védekező ellenfelén, veszélytelen volt a kapura. A 32. percben jegyezhettük fel az első hazai helyzetet, Myrto Uzuni szögletét Samy Mmaee próbálta a bal alsóba fejelni, Rui Silva azonban odaért a próbálkozásra.

A túloldalon nem sokkal később, szintén egy sarokrúgást követően Dibusz Dénesre is szükség volt, aki ráadásul a forduló egyik legnagyobb védését mutatta be: Joaquín beadását Andrés Guadrado csúsztatta kapura, a magyar kapus azonban elképesztő reflexszel a léc fölé tolta a labdát.

A csattanó viszont a 44. percben a Ferencvárosé volt: Uzuni szerzett labdát Rodrival szemben a támadó harmadban, majd 19 méterről gyönyörűen csavart a bal alsó sarokba.

A második félidő eleje nem tartogatott sok izgalmat, a két edző így bő egy óra játékot követően cserékkel próbált frissíteni. A Betis például egyszerre hárommal, többek között Tello is beszállt, de Tokmac Nguen is lehetőséget kapott, méghozzá az ezúttal is halovány Kristoffer Zachariassen helyén.

A kapuk azonban továbbra sem forogtak veszélyben, inkább a mezőnyben zajlott a játék. Egészen a 75. percig, amikor a vendégek ismételten megszerezték a vezetést egy hihetetlenül peches találattal:

Fekir balról érkező szöglete több ferencvárosi játékost is érintett, végül Henry Wingóról pattant be a kapuba...

Stöger azonnal kockáztatott, védő helyett támadót cserélt be, Botka Endrét Olekszandr Zubkov váltotta. Másodszor viszont már nem jött össze az egyenlítés, a hajrában és az ötperces hosszabbításban is csak helyzetekig jutott a Fradi. Sőt, egy kontra végén Tello a kegyelemdöfést is megadta, így a magyar bajnok második El-meccsét is elveszítette.

A csoport másik összecsapásán a Leverkusen idegenben verte 3–0-ra a Celticet.

EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

2. forduló

Ferencváros–Real Betis 1–3 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna, 16.759 néző. Vezette: Roi Reinsreiber (izraeli)

FERENCVÁROS: Dibusz – Wingo, Botka (Zubkov 81.), Blazic, S. Mmaee, Civic – Vécsei, Laidouni (Loncar 89.), Zachariassen (Tokmac 59.) – Uzuni, R. Mmaee. Vezetőedző: Peter Stöger.

REAL BETIS: Rui Silva – Montoya, Pezzela, Bartra, Álex Moreno – Guardado, Akouokou (G. Rodríguez 57.) – Rodri (R. González 80.), Joaquín (Tello 57.), N. Fekir – Borja Iglesias (W. José 57.). Vezetőedző: Manuel Pellegrini.

Gólszerzők: Uzuni (44.), ill. Fekir (17.), Wingo (öngól, 75.), Tello (95.)

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)