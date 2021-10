Cristiano Ronaldónál senki sem védekezik kevesebbet a PL-ben

Az ötszörös aranylabdás portugál klasszis augusztus végén a Juventust elhagyva nagy meglepetésre kötött ki a Manchester Unitednél, azóta pedig öt tétmeccsen ötször volt eredményes.

A Premier League-ben a Newcastle Unitednek (4–1) két, a West Hamnek (2–1) egy gólt lőtt, az Aston Villa elleni 0–1 során viszont megszakadt a jó széria.

A Bajnokok Ligájában a Young Boys ellen az ő találata is kevésnek bizonyult (1–2), a Villarreal ellen viszont a 95. percben ő döntötte el a meccset (2–1).

Annak, hogy még mindig képes a legvégső pillanatokban is villanni ugyanakkor ára van, a The Athletic statisztikája szerint a PL-ben eddig a legalább 270 percet játszó támadók közül senki sem gyakorolt olyan kevés nyomást az ellenfelekre, mint Cristiano Ronaldo (alig 2,7-szer meccsenként).

Ez persze fakadhat az együttes játékstílusából, hiszen egy támadó szellemű együttes kevesebbszer kergetni a labdás embereket, ugyanakkor Jürgen Klopp vagy éppen Pep Guardiola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a védekezést már a legelső ember kezdje meg, hogy minél hamarabb visszakapja együttese a labdát, nem véletlen a liverpooli Diogo Jota (19,8), vagy éppen a citys Gabriel Jesus (17,8) rendkívül magas mutatója.

Az összevetésben az utolsó előtti Allan Saint-Maximin (5,2) is közel dupláját mutatja fel a portugálénak, rajtuk kívül csak a Chelsea-hez visszatérő Romelu Lukaku (6,2) van 9,5-es átlag alatt.

No-one presses less than Cristiano Ronaldo so far this season. #MUFC



https://t.co/ryi29APJd8 pic.twitter.com/lBkOj2U2Hl