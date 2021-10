Stöger a Ferencvárosról: A topcsapatok könyörtelenül megbüntetik a hibáinkat

Bár nagyot küzdött a Ferencváros és közel állt a bravúrhoz a Real Betis ellen, második Európa-liga csoportmeccsét is elveszítette, ezúttal a Groupama Arénában, ahol a spanyol együttes 3–1-es győzelmet aratott. Így értékeltek a lefújás után a főszereplők.

A vendégek edzője, Manuel Pellegrini a mérkőzést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, csapata jelenleg bármire képes, hetek óta remek formában futballozik. Bár a közvetlenül a félidő előtt bekapott ferencvárosi találat lélektanilag nem jött jókor, a második játékrészben is magabiztos játékot látott együttesétől, amely véleménye szerint megérdemelten szerezte meg a három pontot. Külön örült annak, hogy végre idegenben is ott lehettek az andalúz szurkolók.

Az Index hívta fel a chilei mester figyelmét arra a tényre, hogy edzőként a csütörtök esti volt az 50. sikere a nemzetközi kupaporondon, amelyet öt egyesülettel ért el.

„Megmondom őszintén, annyira nem követem a statisztikákat, minden győzelemnek ugyanúgy örülök, most éppen ennek, hiszen fontos lépést tettünk a továbbjutás felé. Nagy hiba lenne azonban hátradőlni, négy forduló még hátra van, ahol minden csapat 12 pontot szerezhet.”

Azt is megkérdeztük Pellegrinitől, hogy szerinte a két legyőzött rivális, a Celtic és a Fradi mire mehet majd egymással a következő fordulóban.

A matematika jelenleg nem a Ferencváros mellett szól, ám a magyar csapat Leverkusenben is nagyszerűen futballozott és a mi dolgunkat is rendkívül megnehezítette. Ha ezt a teljesítményt a jövőben is tartani tudja, akkor bőven lehet esélye pontokat szerezni és meglepetést okozni ebben a csoportban.

A Betis középpályásától, Andrés Guadradótól is volt lehetőségünk kérdezni, akitől a Groupama Arénában tapasztalt hangulatról érdeklődtünk.

„Pont az ilyen mérkőzések miatt szeretem a nemzetközi kupameccseket, a kezdősípszótól a lefújásig nagyon élveztem a stadionban uralkodó hangulatot. Nem jártunk még Budapesten, de mindig jó megismerni új csapatokat, új kultúrákat és szenvedélyes drukkereket. Így, hogy nyertünk, nyilván még kellemesebb az élmény és mivel nem vagyok már fiatal, talán ez az egyik utolsó lehetőségem ehhez hasonló találkozókon pályára lépni, így még intenzívebben élem meg őket.”

A mexikói futballista szerint a helyzetkihasználás döntött: míg a Betis szinte az összes kínálkozó lehetőségéből betalált, addig az FTC hadilábon állt a gólszerzéssel.

Peter Stöger felemás érzésekkel értékelt a sajtótájékoztatón.

„A teljesítményünkkel elégedett vagyok, az eredménnyel természetesen nem. Nem volt szerencsénk, mert jó meccset játszottunk, ám több hibát követtünk el, mint az ellenfél, ez pedig döntőnek bizonyult. A három belsővédős rendszerrel sikerült az egyik legnagyobb erősségüket, a centerjátékot semlegesíteni, stabilak voltunk hátul és több ígéretes támadásunk is volt, de a döntő pillanatokban nem koncentráltunk eléggé.”

Az osztrák szakember szerint a két El-vereség ellenére a Leverkusen és a Betis ellen is benne volt a bravúr az FTC játékában, ahhoz viszont, hogy pontot, pontokat szerezzen a Ferencváros:

Egyszerűen nem véthetünk ekkora hibákat, mert ezek a topcsapatok könyörtelenül kihasználják és megbüntetik őket. Ez történt Németországban és ez történt most is. Részletesen kielemezzük majd a problémákat és igyekszünk nem elkövetni őket a jövőben.

Illetve kulcsfontosságú az is, hogy a pontrúgásokra is jobban összpontosítsunk, védekezésben és támadásban egyaránt.”

Botka Endre a második félidőben csúnyán „belenézett” egy lövésbe, a Fradi hátvédje azonban kezdi megszokni, hogy állandóan rosszkor van rossz helyen.

„Szerencsére nincs nagy baj, viszont nem vezetek statisztikát ezekről az esetekről, de nagyjából minden harmadik meccsen fejbe lőnek, úgyhogy én is és a testem is kezdi megszokni...” – jegyezte meg viccesen a magyar válogatott hátvédje, aki a soron következő, Celtic elleni idegenbeli összecsapásról is beszélt.

„Papíron most lehet a legnagyobb esélyünk a pontszerzésre, hiszen a skót alakulatnak hozzánk hasonlóan egyelőre nincs pontja a csoportban, de kőkemény meccs vár ránk. Az, hogy az előző Bajnokok Ligája-selejtezőben kivertük őket, biztos tüskét hagyott bennük, ráadásul most már a szurkolóik is ott lehetnek majd a stadionban, ettől függetlenül nyerni szeretnénk Glasgowban.”

Az M4 Sport kameráinak a gólszerző Myrto Uzuni úgy fogalmazott, rendkívül csalódott a vereség miatt és bár keményen dolgozik, hogy eredményes legyen, a találata egy cseppet sem vigasztalja.

„Hiába domináltunk a meccsen, ezúttal sem volt szerencsénk. A szurkolóknak viszont nagyon köszönöm, hogy kijöttek a stadionba, megint sokat segítettek nekünk, ezúttal is nagyszerű hangulatot teremtettek a lelátókra.”

A magyar válogatottba hét év után meghívót kapó Vécsei Bálint így nyilatkozott: „A Betisszel is felvettük a versenyt, de hiába játszottunk jól, elkerülhető gólokat kaptunk a végén. Ez a vereség talán még dühítőbb, mint a Leverkusen elleni, sokkal több volt ebben... A védekezésünk és a támadásunk is jól működött, de hiába a pozitívumok, sajnos ezúttal sem szereztünk pontot.”

Az FTC az Európa-liga harmadik fordulójában a Celtic Glasgow vendége lesz, október 19-én, kedden 16:30-tól.

(Borítókép: Szirtesi László / Getty Images Hungary)