A Juventus a végén döntött a torinói derbin

Az idényt három nyeretlen meccsel kezdő Juventus az elmúlt hetekben kezdett formába lendülni, a legutóbbi öt találkozójából csak a Milan ellenit (1–1) nem nyerte meg, a hét közben a címvédő Chelsea-t fektette két vállra a BL-ben.

A városi rivális Torino szurkolói sem panaszkodhattak, kedvenceik négy veretlen meccsel a hátuk mögött érkeztek meg az összecsapásra, amelyen az első félidőben fölényben is játszottak, az 58 százalékos labdabirtoklás mellett a kapura lövések számában (9–4) és a kaput eltalálókéban (2–0) is a „zebrák” fölé kerekedtek, csak éppen ezzel együtt is gól nélkül fordultak a felek.

A második játékrészben fordult a kocka, a Juventusnál volt lényegesen többet a labda, és a vendégek próbálkoztak többet, a 86. percben pedig góllá érett a fölény, Manuel Locatelli tekert a 16-os előteréből a bal alsóba – a labda a kapufáról pattant a kapuba (0–1).

SERIE A

7. FORDULÓ

Salernitana–Genoa 1–0 (Djuric 66.)

Torino–Juventus 0–1 (Locatelli 86.)

20.45: Sassuolo–Internazionale (Tv: Sport1)

Az élmezőny állása: 1. Napoli 18 pont (16–2, 6 meccs), 2. Milan 16 (12–3, 6), 3. Inter 14 (20–7, 6), 4. Roma 12 (14–8, 6), 5. Fiorentina 12 (9–9, 6), ...8. Juventus 11 (11–10)

