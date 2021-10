Cristiano Ronaldo gólörömének most nem örültek az Old Traffordon

Már a meccs előtt kisebb meglepetést könyvelhettünk el, hiszen a visszatérése óta öt meccsen ötször eredményes – ugyanakkor védekezésben nem túl erős – Cristiano Ronaldo csak a kispadon kapott helyet, ilyenre az Old Traffordon legutóbb 2007 májusában volt példa, akkor az MU 1–0-ra kikapott a West Ham Unitedtől.

Az első félidőben így is óriási mezőnyfölényt alakítottak ki a „vörös ördögök”, bár a 67 százalékos labdabirtoklási mutató ellenére az Evertonnak volt több kapura lövése. Az is igaz ugyan, hogy hiába volt hét próbálkozása is a liverpooli gárdának, ebből csak egy találta el a kapu felületét, miközben a Manchester Unitednél öt lövésből négyszer is összejött ez, a játékrész hajrájában pedig a vezető gól is:

Bruno Fernandes szelídített meg gyönyörűen egy felpasszolt labdát, majd a balján érkező Anthony Martial elé tálalt, aki a hálóba lőtt (1–0).

Bruno Fernandesnek ez volt az 58. PL-meccse, amióta a Manchester Unitedhez igazolt tavaly januárban, a portugál középpályás mutatója pedig igencsak impozáns, hiszen 30 gól mellett ez már a 20. gólpassza volt. Csak az Andy Cole (43), Alan Shearer (54), Éric Cantona (54) trió jutott el kevesebb PL-meccsen 50 kanadai pontig.

Az 57. percben Jadon Sanchót és Cristiano Ronaldót is bevetették a hazaiak, de hiába nyomtak, egy szöglet utáni labdavesztést csúnyán megbüntetett az Everton, Andros Townsend használta ki a védelem eltolódását – majd CR gólörömét vette elő (1–1).

Townsend egyenlítése, majd CR-es gólöröme

Válaszként Paul Pogba is megérkezett a gyepre, az utolsó negyedóra kezdetén pedig Sancho és Cristiano Ronaldo összjátékából utóbbi került nagy helyzetbe, de kevéssel célt tévesztett.

A hajrában próbálkozott még a manchesteri csapat, újabb gólt viszont már nem tudott szerezni, sőt még örülhettek, hogy Yerry Mina néhány centivel lesen volt a találata előtt, így maradt az 1–1, és mindkét csapat beérte pontszámban az éllovas Liverpoolt, amely vasárnap a címvédő Manchester Cityvel csap össze a csúcsrangadón.

PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

Manchester United–Everton 1–1 (Martial 43., ill. Townsend 65.)

16.00: Burnley–Norwich City

16.00: Chelsea–Southampton (TV: Digi Sport1)

16.00: Leeds United–Watford

16.00: Wolverhampton–Newcastle United

18.30: Brighton–Arsenal (TV: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Leicester City

15.00: Tottenham–Aston Villa (TV: Spíler1)

15.00: West Ham United–Brentford

17.30: Liverpool–Manchester City (TV: Spíler1)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 14 pont (15–4, 6 meccs), 2. Manchester United 14 (14–6), 3. Everton 14 (13–8), 4. Manchester City 13 (12–1, 6), 5. Chelsea 13 (12–2, 6), 6. Brighton 13 (8–5, 6)

(Borítókép: Clive Mason / Getty Images)