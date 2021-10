Elképesztő hullámvasút után csak összejött a Chelsea-siker

Remekül kezdett a Chelsea, a nagy nyomás a 9. percre góllá érett, a szöglet után Trevoh Chalobah fejelte a labdát estében a kapuba közelről (1–0).

Az első félidő derekához érve James Ward-Prowse távoli lökete kerülte el kevéssel a kaput, de ezt a lehetőséget újabb Chelsea-helyzetek követték, Ruben Loftus-Cheek és Ben Chilwell is közel járt az újabb gólhoz.

Az ömlő esőben játszott meccs első félidejének hajrájában aztán a Chelsea kétszer is betalált, de Romelu Lukaku gólját néhány centis les, Timo Wernerét pedig egy korábbi César Azpilicueta-szabálytalanság előzte meg, így maradt az 1–0 mindkétszer.

A Chelsea-nél vezetett számítások szerint a német támadótól 16 gólt vett már el a videobíró!

Chelsea commentary saying that's the SIXTEENTH time Werner has had a goal ruled out for Chelsea (offisde/VAR/etc)