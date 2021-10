Marco Rossi Dagobert bácsival vont párhuzamot, Costantinót nem ismeri

Elsőként a lipcseiek kapusa ült a mikrofon elé, és egyértelmű célkitűzést fogalmazott meg a szombati találkozóval kapcsolatban.

– kezdte Gulácsi Péter, aki a zárt kapus mérkőzésekkel kapcsolatban elmondta, sajnálatos, hogy a két legnagyobb riválisunk ellen sem lehettek, illetve lehetnek kint a nézők, akik nagy támogatást tudtak volna biztosítani például a lengyelek elleni meccs hajrájában.

Az albániai meccsel kapcsolatban nincsenek jó élményei a kapusnak, akit a szünetben fejsérülés miatt le kellett cserélni. Elmondása szerint ez utóbbira elővigyázatosságból került sor.

„Nem neheztelek a támadóra, az sokkal jobban bánt, hogy a meccset végül elveszítettük” – tette hozzá.

Gulácsi Péter számára nem volt túl sikeres a szeptember, hiszen Anglia, a bajnokságban a Bayern München, a BL-ben pedig a Manchester City is alaposan megszórta együttesét, igaz, a hónap végére a bajnokságban kezdett magára találni a lipcsei gárda, amely a legutóbbi két Bundesliga-meccsén nem kapott gólt.

Az Index kérdésére válaszolva elmondta, örülne, ha nem kapna gólt, de fontosabb, hogy három ponttal távozzunk – ehhez persze nagy segítséget adhat, ha nullázik a védelem.

Volt elég sok nullás meccsem már szerencsére. Szeretnénk megnyerni a meccset, ez a legfontosabb, ha nem kapunk gólt, az segíti ezt. Küzdelmes, kiegyenlített meccs lehet a szombati, akár egygólos is, ami miatt fontos, hogy lehetőleg ne kapjunk gólt. A Lipcsével kezdünk talán kijönni a gödörből, itt is ez a cél. Andorra ellen is az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk, holnap is ez lesz a cél