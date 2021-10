Eddig sem adtam fel soha, nem holnap kezdem el – Rossi londoni zakónál sem mondana le

A magyar válogatott ezen a mérkőzésen nem számíthat a bokasérülést szenvedő Dibusz Dénesre, a combizomsérüléssel bajlódó Kleinheisler Lászlóra, rajtuk kívül eltiltás miatt nem léphet pályára Botka Endre, Willi Orbán pedig az előzetes megállapodás értelmében az albánok elleni meccset követően visszautazott az RB Leipzighez, helyét a Parma fiatal játékosa, Balogh Botond vette át a keretben.

Az angolok 19 pontot szerezve vezetik a csoportot az albánok (15), a lengyelek (14) és a mieink (10) előtt, a magyar csapatnak így már csak elméleti esélye van az első két hely valamelyikére. A tabella hátsó részében Andorra (3) az egymás elleni győzelmével megelőzi San Marinót (0).



Gareth Southgate, az angolok kapitánya nem sokkal korábban azt hangsúlyozta, hogy lesz változás ugyan a csapatban, de aki játszik, az büszkén viseli majd az angol mezt, és tartanák a jó idei formát.

Marco Rossit arról faggattuk, hogy miután anno Egervári Sándor a 8–1-re elveszített hollandiai selejtező után lemondott, tervez-e ő is felállni a kispadról egy nagy különbségű vereség esetén, vagy érez-e magában és a csapatában annyi erőt, hogy majd az Eb-selejtezőknek nekivágjon.

Minden edző életében két megoldás van, ha nem jönnek az eredmények, vagy lemond, vagy feladja. Én játékosként és edzőként sem adtam fel soha, és holnap sem fogom elkezdeni. Én harcolni akarok a játékosaimmal nemcsak a holnapi meccsen, hanem novemberben is. Akkor lesz egy megbeszélés, ha egyes emberek úgy érzik, hogy mennem kell, akkor távozni fogok. Érzem a bizalmat, van még négy évem a szerződésemből, de túl korai erről még most beszélni. Most Anglia ellen akarjuk a legjobbat nyújtani.

Azt is kérdeztük a kapitánytól, hogy mivel a világbajnoki szereplése esélye minimálisra csökkent, a hátralévő meccseket felhasználja-e arra, hogy az Eb-selejtezőkre egy új csapatot építsen.

Ha valaminek a végére ér egy csapat, el kell gondolkodni komolyan a jövőn. Már nem vagyunk versenyben a világbajnokságért. A fiatalokat mindig be kell építeni. Amikor 2018-ban jöttünk, akkor is sokat építettünk be, a keret harmada maradt meg az azelőtti időszakból, a kétharmadát azóta építettük be. Angliában ez nem újdonság, rendre megkapják a lehetőséget a fiatalok.

A kapitány újságírói kérdésre elmondta, a fájdalmas vereség után megpróbáltak módot találni a helyes mentális felkészülésre, taktikailag pedig rendkívül nehéz meccset vár, mert mindenki ismeri az ellenfél kvalitásait. Reményei szerint játszhatunk egy jó meccset az Eb-döntőssel.

A játékosok közül Bogdán Ádám válaszolt az újságírók kérdéseire, ezzel kapcsolatban felvetődött, hogy ő véd-e holnap az angolok ellen.

Nagyon kedvelem kapusként, rendkívül profi játékos, hívtam az Eb-re is, mert megérdemelte. Most is hívtam, Dibusz Dénes sérülése miatt. De nem ő fog védeni, csere lesz. Remélem, a jövőben a Fradiban sok lehetőséget kap, és a jövőben is számolnék vele. Nagyon pozitív ember. Ha minden poszton ilyen jól állnánk, mint a kapusokén, sokkal jobban szerepelnénk.

Bogdán Ádám elmondta, jobb lehetőséget keresve sem lehetne találni a javításra a Wembley-nél.

Örülök, hogy itt vagyok, fantasztikus hely. Két nem jól sikerült meccsünk volt Albánia ellen, máris rossz szájíz, de nem lehet jobbat kapni, mint hogy a Wembleyben a világ egyik legjobb csapata ellen játszhatunk és javíthatunk. A világ legjobb játékosai ellen játszhatunk, bízom benne, hogy a rossz hangulatot feledtethetjük, és úgy játszhatunk, mint az Eb-n a nagy csapatokkal.

A Willi Orbán helyére behívott Balogh Botonddal kapcsolatban kiemelte a kapitány, hogy régóta figyelik, a sérülései miatt nem kapott több meghívót, de Gera Zoltán U21-es csapatától elkérte a németek elleni meccsről, hogy számolhasson vele.

A lipcsei klubbal nehéz tárgyalni, de igyekeznek kompromisszumot kötni.

Orbán lázas volt a múlt héten, az RB Leipzig megtehette volna, hogy nem engedi el a két meccsre, de abban állapodtunk meg, hogy az elsőn játszik, a másodikra visszaengedjük a klubjához.

Angol kérdésre elmondta, hogy a rivális Budapesten bebizonyította, hogy nemcsak egyénileg, csapatként is kiváló, és kihasznált minden adódó lehetőséget. A mieink ugyanakkor 55 percig jól tartották magukat, ebből a tapasztalatból lehet meríteni, nem szabad félelemmel játszani.

A 6:3-at firtató kérdésre hozzátette, hogy most más időket élünk, reálisnak kell maradunk. De félelem nélkül, párharcokat nyerve kell játszanunk a világ legjobb ligájában és csapataiban szereplő sztárok ellen.

Kitért a hazai meccsen tapasztalt atrocitásokra, többször is hangsúlyozta, hogy csak egy nagyon kis csoport megnyilvánulásai miatt került negatívan központba a szurkolótábor, Magyarország rendkívül demokratikus és toleráns ország.

Hasonló szellemet remél csapatától, mint Budapesten az első gólig. Úgy tűnik számára, hogy ez itt tendencia, hogy egy jó szereplést visszaesés követ, szeretne ebből kilábalni. Újfent hangsúlyozta, hogy csoda lett volna a vb-szereplés, és bár az Eb-n a franciák és a németek elleni meccsen pariban voltunk, nem vagyunk az ő szintjükön.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐSOROZAT

I CSOPORT

8. FORDULÓ (október 12.)

20.45: Anglia–Magyarország

20.45: Albánia–Lengyelország

20.45: San Marino–Andorra

9. FORDULÓ (november 12.)

20.45: Magyarország–San Marino

20.45: Andorra–Lengyelország

20.45: Anglia–Albánia

10. FORDULÓ (november 15.)

20.45: Lengyelország–Magyarország

20.45: Albánia–Andorra

20.45: San Marino–Anglia

A csoport állása: 1. Anglia 19 pont, 2. Albánia 15, 3. Lengyelország 14, 4. Magyarország 10, 5. Andorra 3, 6. San Marino 0

