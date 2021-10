A Bayern 7 perc alatt megsemmisítette az egyik legnagyobb riválisát

Bayer Leverkusen 0-5 Bayern Munich HT:



xG: 0.18-2.3

Shots: 3-15

Shots on target: 2-7

Big Chances: 0-3

Touches in opp. box: 8-24

Possession: 48%-52%

Pass accuracy: 84%-86%

Corners: 4-2



Nagelsmann wants eight. 😅 pic.twitter.com/31exfaINOa