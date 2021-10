A Celtic otthonában sem jött össze a pontszerzés a Fradinak

Az Európa-liga G csoportjának 3. fordulójában a Ferencváros 2–0-s vereséget szenvedett a Celtic otthonában. Az első félidőben még jól tartotta a Fradi, a másodikban Dibusz Dénes büntetőt is védett, de a skót együttes végig fölényben játszott és megérdemelten győzött.

Egyik csapatnak sem indult úgy a 2021–2022-es Európa-liga, mint ahogy szerette volna, hiszen a Celtic és a Ferencváros sem tudott pontot szerezni az első két fordulóban. A két együttes szokatlan időben, kedden Glasgow-ban csapott össze a harmadik körben, ott, ahol a Fradi tavaly nyáron győzni tudott a Bajnokok Ligája selejtezőinek 2. fordulójában. Akkor az az egy siker a továbbjutást jelentette, most pedig a zárkózást lehetett volna megkezdeni.

Nagy iramban kezdődött a találkozó, a Fradi rögtön egy komoly helyzetet is ki tudott alakítani a 4. percben, de Henry Wingo jobb oldali beadásába eléggé sután ért bele középen Ryan Mmaee. A Celtic ezután feljebb kapcsolt, először Callum McGregor próbálkozott távolról, a 12. percben pedig Dibusz Dénes is bemutatta az első bravúrját Jota közeli, az ötös sarkáról leadott lövésénél.

Egyértelműen a hazaiak irányították a játékot, ami a labdabirtokláson és a helyzetek számán is látszódott. A 18. percben ismét Dibusznak kellett nyújtóznia, hogy fölé tolja Jota 21 méteres tekerését. Nem sokkal később Furuhasi Kjogo előtt adódott lehetőség, a fejese viszont jócskán elkerülte a Fradi kapuját.

A félidő felénél aztán Joe Hart is bemutatkozott, Myrto Uzuni szúrta rá a védők szorításából, az egykori angol válogatott kapus látványos mozdulattal hárított.

A Fradi többször is ki tudott szabadulni a hazaiak szorításából, a 36. percben egy kontra végén Vécsei Bálint kísérletezett távolról, de körülbelül egy métert tévedett.

A kemény belépők sem maradtak el a meccsen, főleg a skótok részéről, a 40. percben pedig egy kis kakaskodásra is sor került Samy Mmaee és Anthony Ralston között, amiért járt is 1-1 sárga lap. A félidő hajráját is megnyomta a Celtic, de a vendégek minden beadást hatástalanítottak.

A második játékrész is skót akcióval indult, azonban McGregor lapos lövésére könnyedén leért Dibusz. Majd a Fradi pillanatai következtek, a magyar bajnok egymás után három szögletet is elvégezhetett, viszont egyikből sem sikerült komolyabb veszélyt teremtenie.

Nem úgy a Celticnek. Az 57. percben Furuhasi kapott pazar indítást Jotától, a japán támadó egyedül léphetett ki, és még mielőtt Samy Mmaee keresztezhetett volna, a csatár higgadtan a kapuba gurított Dibusz mellett a tizenhatos vonaláról.

A Ferencvárosnak pillanatokon belül megvolt a sansza az egyenlítésre, Uzuni kereste középütt Ryan Mmaee-t, de az utolsó pillanatban a skót védő tisztázni tudott.

A 61. percben aztán nagy bajba került Peter Stöger együttese, Wingo ugyanis felrúgta Adam Montgomeryt a tizenhatoson belül.

A büntetőt McGregor végezte el, Dibusz azonban remekül megérezte az irányt, és hárítani tudott!

Hat percre rá Eldar Civic végzett el szabadrúgást a jobb oldalról, megpróbálta meglepni Hartot és élesen rátűzte, a kapus azonban résen volt és kiütötte a labdát.

A Celtic ezután is aktív maradt, először Jakumakisz csúsztatott mellé centikkel, majd az ő ollózása ment fölé. A 81. percben aztán egy rendkívül szerencsétlen góllal megpecsételődött a Fradi sorsa. Skót labdaszerzés után Jota kavargatott a tizenhatos bal oldalánál, majd laposan középre gurított, ahol David Turnbull először hatalmas luftot rúgott, a már földön fekvő Dibusz pedig megpróbálta elrúgni a labdát, de pont Turnbullt találta el, akiről az bepattant a kapuba.

Pár perccel később Turnbull végleg eldönthette volna a mérkőzést, de ziccerben mellé gurított, miként a túloldalon a Fradi szépítése sem jött össze, Uzuni lecsapott egy rossz hazaadásra, Hart azonban még menteni tudott.

A hosszabbításban a remekül játszó Jota is elrontott egy ajtó-ablak helyzetet, így végül maradt a 2–0 a Celticnek, amely megérdemelten győzött és szerezte meg első pontjait az Európa-liga idei kiírásában. A Fradi 0 ponttal a G-csoport negyedik helyén áll.

EURÓPA-LIGA, G-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Celtic (skót)–Ferencváros 2–0 (0–0)

Gól: Furuhasi (57.). Turnbull (81.)

Celtic: Hart – Ralston, Carter-Vickers, Starfelt, Montgomery (Scales, 76.) – McGregor, Turnbull – Abada (Jakumakisz, 71.), Rogic (Bitton, 71.), Jota – Furuhasi (Johnston, 86.)

Ferencváros: Dibusz – Wingo, Blazic, S. Mmaee, Civic – Laidouni (Somália, 66.), Vécsei – Uzuni, Tokmac (Mak, 83.), Zachariassen (Loncar, 66.) – R. Mmaee

A két csapat a 4. fordulóban, november 4-én ismét összecsap a Groupama Arénában.

(Borítókép: Russell Cheyne / Reuters)