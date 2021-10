Guardiola: Grealish megvásárlása teljesen normális lépés volt

Az Aston Villától augusztus elején klubrekordot jelentő 100 millió fontért (42,6 milliárd forint) szerződtette a City a 26 éves angol játékost, noha a támadók között olyan kiváló labdarúgókkal rendelkezik a manchesteri klub, mint Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez vagy Phil Foden.

A spanyol szakember, aki az elmúlt négy évben háromszor lett bajnok a Manchester City együttesével, kiemelte: a frissesség fenntartása érdekében egy sikeres csapatba is kellenek új, kiváló képességű labdarúgók. Mint mondta, Grealish-t azért szerződtették, mert nagyon jól teljesít a támadóharmadban, képes zavart kelteni az ellenfélnél és megjátszani a társait. Arról is beszélt, hogy sok mérkőzést vívnak, emiatt van szükség bő keretre, amelynek amúgy is jót tesz, ha van benne némi mozgás. Hozzátette, ráadásul Grealish a legjobb korban van.

GUARDIOLÁNAK AZ AZ ÁLLÁSPONTJA, HOGY A CSAPATBAN MINDENKINEK ÉREZNIE KELL A NYOMÁST, MELYET AZ ÚJAK ÉRKEZÉSE JELENT, UTÓBBIAKNAK PEDIG AZZAL KELL TISZTÁBAN LENNIÜK, MIÉRT SZERZŐDTETTÉK ŐKET.

Grealish két gólt szerzett és két gólpasszt adott tíz mérkőzésen, csapatában ő alakította ki a legtöbb gólhelyzetet (22), és a sikeres cseleinek aránya a második legmagasabb (53,13 százalék) azok között, akik legalább húsz alkalommal próbálkoztak egy az egyben megverni ellenfelüket.

Amit eddig nyújtott, az tökéletes. A Burnley elleni találkozót leszámítva, minden meccsen magas szinten játszott, és úgy hiszem, még fejlődni fog

– fogalmazott Guardiola.

Az angol gárda a Bajokok Ligája A csoportjában két mérkőzés után – a belga Brugge elleni keddi fellépése előtt – a harmadik helyen áll, és nyolc fordulót követően ugyancsak harmadik a Premier League-ben.

(Borítókép: Pep Guardiola a Manchester City meccsén az Etihad Stadionban. Fotó: Robbie Jay Barratt / Getty Images)