Már a Barcelona sem pont nélküli a Bajnokok Ligájában

A katalán kirakatcsapat a posztmessi érában finoman szólva sem tündökölt a Bajnokok Ligájában, hiszen a Bayern München és a Benfica elleni 0–3-ak során még csak kaput eltaláló lövésig sem jutott.

Ez most a Dinamo Kijev ellen az első félidőben háromszor is összejött, a 36. percben Jordi Alba bal oldali beadása után pedig az első gól is összejött, a középhátvéd Gerard Piqué lőtt estében a kapuba (1–0).

Akik az első félidő nagy Barca-fölényét látva gálát hozó második játékrészben reménykedtek, azoknak csalódniuk kellett, ekkor ugyanis újra kaput eltaláló lövés nélküli bő háromnegyed órát produkáltak a gránátvörös-kékek, más kérdés, hogy a teljesen veszélytelen Dinamo Kijevvel szemben ez is bőven elegendőnek bizonyult.

A katalánok így megőrizték esélyüket a továbbjutásra, de ennél sokkal többet kell majd nyújtaniuk az erősebb riválisokkal szemben.

A másik korai meccsen a Salzburg otthon 3–1-re legyőzte a Wolfsburgot, ezzel már öt ponttal megelőzi riválisát.

BAJNOKOK LIGÁJA

3. FORDULÓ

E-CSOPORT

Barcelona (spanyol)–Dinamo Kijev (ukrán) 1–0 (Piqué 36.)

21.00: Benfica (portugál)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)

Az állás: 1. Bayern München 6 pont (8–0), 2. Benfica 4 (3–0), 3. Barcelona 3 (1–6), 4. Dinamo Kijev 1 (0–6)

F-CSOPORT

21.00: Young Boys (svájci)–Villarreal (spanyol)

21.00: Manchester United (angol)–Atalanta (olasz) (Tv: M4 Sport)

Az állás: 1. Atalanta 4 (3–2), 2. Young Boys 3 (2–2), 3. Manchester United 3 (3–3), 4. Villarreal 1 (3–4)

G-CSOPORT

Salzburg (osztrák)–Wolfsburg (német) 3–1 (Adeyemi 3., Okafor 65., 77., ill. Nmecha 15.)

21.00: Lille (francia)–Sevilla (spanyol)

Az állás: 1. Salzburg 7 (6–3), 2. Sevilla 2 (2–2), 3. Wolfsburg 2 (2–4), 4. Lille 1 (1–2)

H-CSOPORT

21.00: Chelsea (angol)–Malmö (svéd)

21.00: Zenit (orosz)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2)

Az állás: 1. Juventus 6 (4–0), 2. Chelsea 3 (1–1), 3. Zenit 3 (4–1), 4. Malmö 0 (0–7)

(Borítókép: Gerard Piqué ünnepli a Barcelona győztes gólját – Alex Caparros/Getty Images)