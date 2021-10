A Fradi győzelme sem ronthatta el a futballünnepet Tökölön

Az időjárás kegyeibe fogadta a kora délutáni mérkőzést, hiszen október vége ellenére verőfényes napsütés és 15 fok fogadta a Tököli Sporttelepre érkezőket. Meg persze óriási tömeg, hiszen nem sűrűn fordul elő egy amatőr együttes életében, hogy a Ferencvárost láthatja vendégül.

„Nem maradt már túl sok szabadságom a munkahelyemen, de fel sem vetődött, hogy erre a napra ne használjak el belőle egyet” – mondta egy Hajár Tököl! feliratú molinóval a kezében érkező szurkoló a bejárati ellenőrzésnél, hiszen a szabály az mindenhol szabály, itt is átvizsgálták a drukkereket a beléptetésnél. „Az igazi persze az lenne, ha holnapra is ki kéne vennem egyet a továbbjutás ünneplése miatt...” – jegyezte meg először komoly arccal, de aztán még ő is elmosolyodott a kijelentésen.

Abban aztán többen is egyetértettek, hogy már az is nagy dolog lenne a helyi kedvencektől, ha sikerülne betalálniuk a budapesti zöld-fehérek kapujába. A főpróba nem sikerült túl jól, hétvégén a Dunavarsány otthonában szenvedett 2–1-es vereséget Mészáros Attila csapata, amely 11 fordulót követően a 16 csapatos Pest megyei I. osztály 14. pozícióját foglalja el jelenleg.

„Sajnos az őszi formánk bőven hagy kívánnivalót maga után, a Magyar Kupában viszont kijött a lépés, három győzelemmel jutottunk el idáig (Szepetnek 2–1; Semjénháza 5–1; Teskánd 4–2 – a szerk.). Együtt néztük a sorsolást a fiúkkal, akik extázisban ünnepelték, amikor kiderült, hogy a Ferencvárost fogadhatjuk. Mindenkinek életre szóló élmény lesz az FTC ellen pályára lépni, annyit kértem a játékosoktól, hogy minden pillanatát élvezzék ki, mindenfajta nyomás és teher nélkül futballozzanak.”

Mészáros Attila együttese egyébként a kupamenetelésnek köszönhetően már kivívta a jogot, hogy az Amatőr Kupa döntőjében is szerepeljen, ahol a Puskás Arénában majd a Szegedi VSE lesz az ellenfele.

A vezetőség is kitett magáért, a mérkőzésre egyedi, névre szóló mezgarnitúrát készíttetett a csapatnak, amelyen a mérkőzés dátuma és a Ferencváros, valamint a Tököli VSK címere is megtalálható.

14 Galéria: A Fradi győzelme sem ronthatta el a futballünnepet TökölönFotó: Bodnár Patrícia / Index Galéria: A Fradi győzelme sem ronthatta el a futballünnepet Tökölön (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

„Ezt a mezt a játékosok megkapják, így a pályán szerzett tapasztalatok mellett kézzel fogható emlékük is marad erről az összecsapásról” – mondta el az Indexnek Jaszenovits Balázs, a tököliek szakosztályvezetője. „Egy álmom vált valóra, hiszen óriási Fradi-szurkoló vagyok, a legtöbb hazai meccsen a Groupama Arénában szurkolok a Ferencvárosnak. Különleges lesz most nem az ő sikerükért szorítani, mivel természetesen ezen az egy mérkőzésen a Tökölnek drukkolok.

Futballmeccseken megszokott, hogy a szurkolók egy-egy nagy sztár felszerelésére ácsingóznak, ez Tökölön sem volt másként, ám az erre irányuló kérdés meglepő módon nem Myrto Uzunihoz, vagy éppen Dibusz Déneshez, hanem a tököliek kapusához, Szabó Martinhoz szólt.

A fiam a kapus, a barátja pedig szeretné magának ezt az ereklyét, majd kiderül a végén, hogy sikerrel jár-e az akció.

A Fradi edzőjét, Peter Stögert nem lehetett azzal vádolni, hogy nem vette komolyan a találkozót, hiszen a vendégek kezdőjében többek között Besic, Somália, Zubkov, Uzuni és először ideigazolása óta Marko Marin is helyet kapott.

Bár helyzetig nem jutottak el, az első 10 percben bátran és helyenként szemre is tetszetősen futballoztak a hazaiak. Olekszandr Zubkov azonban egy bizonytalan kapuskijövetelt kihasználva a 11. percben vezetést szerzett a vendégeknek, amelyet nem sokkal később Uzuni két büntetőből megtriplázott.

A nagyjából 1200 fős hazai publikum az eredménytől függetlenül lelkesen buzdította a kedvenceket, pedig Kristoffer Zachariassen a félidő derekán már a negyedik ferencvárosi gólt is megszerezte, amely az első találata volt a norvégnak az FTC színeiben. Nagyjából 200 fradista is elkísérte a zöld-fehéreket, akik a szünetig Zubkov és Zachariassen újabb találatával hatgólos előnyre tettek szert, 45 percnyi játék után 0–6 állt az eredményjelzőn. Félidőben Orosz Pállal, a Ferencváros Labdarúgó Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk. „Személy szerint nagyon szeretem ezeket a túrákat, megvan a sajátos hangulatuk. Minden hazai csapat szeretettel fogad minket, nagy dolog a klubok és a települések életében, ha a Ferencvárost fogadják, ehhez pedig megfelelő szeretettel és tisztelettel viszonyulunk. Ezt a mostani csapatösszeállítás is bizonyítja, kellő komolysággal álltunk a találkozóhoz, aminek a Tököl oldaláról nyilván most megvolt a hátulütője, hiszen hat góllal vezetünk, de talán ez is a realitás.”

Az FTC legutóbb 2017-ben nyerte meg a Magyar Kupát, a vezérigazgató elárulta, nem szeretnének most már több évet várni az újabb sikerre. „Minden szezonnak úgy megyünk neki, hogy bajnokságot és kupát szeretnénk nyerni. Nyilvánvaló, hogy az NB I abból a szempontból fontosabb, hogy a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában csak a bajnoknak van esélye elindulni, a kupagyőztes a Konferencia-ligában próbálhat szerencsét. Ettől függetlenül nagyon szeretnénk, ha ez most egy olyan idény lenne, amelynek végén a bajnoki trófea mellett a Magyar Kupát is sikerül elhódítani.”

14 Galéria: A Fradi győzelme sem ronthatta el a futballünnepet TökölönFotó: Bodnár Patrícia / Index Galéria: A Fradi győzelme sem ronthatta el a futballünnepet Tökölön (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

A Fradi és a Tököl egyébként abban az időben, amikor a Ferencvárost kizárták az élvonalból, többször is találkozott egymással a másodosztályban: egy meglepő, Üllői úti döntetlen mellett (1–1) háromszor kiütéssel nyertek a zöld-fehérek (4–0, 6–2, 7–0).

A második játékrész elején nem sikerült tovább növelni a különbséget, igaz, a két edző egyre több cserejátékosnak szavazott bizalmat. Például a hazai kapuba Koman Konstantinnek, aki többször is bravúros védéssel mentette meg csapatát az újabb góltól. A 83. percben aztán megtört a jég, Zachariassen nagyszerű indítását Róbert Mak vette át remekül, majd higgadtan értékesítette ziccerét.

A 90. percig kellett várni az első, igazán komoly tököli ziccerre, Sipos Roland azonban hiába cselezte ki Bogdán Ádámot egy védő blokkolta a kapuba tartó labdát, így a becsületgól sem jött össze a hazaiaknak.

Hétgólos sikerével a Ferencváros egy hárommeccses nyeretlenségi sorozatot zárt le és készülhet a hétvégi Gyirmót, valamint a jövő heti Celtic elleni bajnoki, illetve El-csatára. A tököliek pedig majd az Amatőr Kupa döntőjében tehetik fel a koronát idei teljesítményükre, ha pedig a Pest megyei I. osztályba is át tudják menteni a rekordbajnok ellen a második félidőben mutatott teljesítményüket, alighanem hamarosan megindulnak felfelé a tabellán.

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

VSK Tököl (megyei I.)–Ferencvárosi TC 0–7

Jászberényi FC (III.)–Vasas FC (II.) 0–1

ESMTK (III.)–Békéscsaba 1912 Előre (II.) 2–4

FC Nagykanizsa (III.)–Tatabánya SC (III.) 1–0 – hosszabbítás után

Szegedi VSE (megyei I.)–Ceglédi VSE (III.) 0–2

Később játsszák:

17.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest

17.00: WKW ETO FC Győr (II.)–Puskás Akadémia FC

18.00: Szombathelyi Haladás (II.)–Gyirmót FC Győr

18.00: Budafoki MTE (II.)–Újpest FC

18.00: Kecskeméti TE Hufbau (II.)–Debreceni VSC

18.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (II.)–Mezőkövesd Zsóry FC

18.00: Aqvital FC Csákvár (II.)–Pécsi MFC (II.)

19.30: Zalaegerszegi TE FC–Budapest Honvéd (Tv: M4 Sport)

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)