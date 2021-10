A berliniek bánták a felbőszített Bayern bosszúját

A bajorok a hétközi Német Kupa-meccsen emberemlékezet óta nem látott verést kaptak a Mönchengladbachtól, a koronavírus miatt az utóbbi időszakban a kispadon kívül rekedt Julian Nagelsmann pedig pénteken figyelmeztette a bajnoki ellenfelet, hogy szombaton már egészen más csapatot láthatnak a pályán.

Nos, a szavakat tettek követték.

Az első félidő derekára Robert Lewandowski meglőtte szokásos büntetőjét, valamint Thomas Müller menetrendszerű gólpasszát is értékesítette.

Bő fél óra után Leroy Sané is betalált Müller előkészítése után, és bár erre jött a szünet előtt a szépítő találat, a fordulást követően Müller újabb gólpasszából Coman is eredményes volt. Erre is jött egy berlini találat, de ezt sem hagyhatta annyiban Müller, aki a három gólpassza után maga is betalált, kialakítva a 2–5-ös végeredményt.

Szalai Ádám az utolsó percre állt be a Bielefeldben 2–1-re nyerő Mainzba, a térdsérülés miatt maródi Sallai Roland hiányában is győzött a Freiburg, a Dortmund pedig az ugyancsak sérült Erling Haaland nélkül is begyűjtötte a három pontot.

BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

Bielefeld–Mainz 1–2 (Laursen 42., ill. I Dzsesszong 25., Burkardt 69.)

Borussia Dortmund–Köln 2–0 (T. Hazard 40., Tigges 64.)

Freiburg–Fürth 3–1 (Asta 20. – öngól, Höfler 39., Grifo 79. – 11-esből, ill. Leweling 74.)

Leverkusen–Wolfsburg 0–2 (Nmecha 48., Arnold 51.)

Union Berlin–Bayern München 2–5 (Giesselmann 43., Ryerson 65., ill. Lewandowski 15., 23. – az elsőt 11-esből, Sané 34., Koman 60., T. Müller 79.)

18.30: Frankfurt–RB Leipzig (TV: Arena4)

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 25 pont (38–10), 2. Dortmund 24 (27–15), 3. Freiburg 22 (17–7), 4. Leverkusen 17 (23–16)

(Borítókép: Boris Streubel / Getty Images)