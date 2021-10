A gerjeni tündérmese: ahol főnyeremény az atomerőmű-bővítés

A Tolna megyében található Gerjen községről ezidáig nem biztos, hogy sokan hallottak, a Pakstól nagyjából 20 kilométerre fekvő települést azonban érdemes egy kicsit jobban megismerni. A helyi futballcsapat a megyei másodosztályból indulva két év alatt jutott fel az NB III-ba, a közelben lévő atomerőmű-bővítésnek, a Paks II-nek köszönhetően pedig infrastrukturálisan is folyamatosak a pozitív változások. Gerjen polgármestere, Romhányi Károly avatta be az Indexet a részletekbe.

A paksi járásban, a Duna jobb partján található községet nagyjából 1200-an lakják, ez a szám azonban a közeljövőben akár a duplájára is emelkedhet. Hogy miért és még mit érdemes tudni Gerjenről, arról már a polgármester beszélt.

„A legnagyobb előnyünk a Duna közelsége, amelynek turisztikai és sportvonzata is van, nem beszélve a természet tiszteletéről és szeretetéről. Már gyerekként is sokat jártunk a vízhez a barátaimmal, vízi sportok jellemezték a szabadidőnket. Örömmel látom, hogy ez most sincs másként, ez a életvitel teremti meg az emberekben az igényt a minőségi sportolásra.”

Romhányi Károly elárulta, az elmúlt időszakban a település óriási fejlődésen ment keresztül, Gerjen ugyanis egy zsáktelepülés, egyelőre egy út vezet be és ki, 2023 februárjában azonban ez megváltozik.

„Összekötnek minket a paksi atomerőművel egy észak-dél irányú útszakasszal, valamint nagyjából négy kilométerre lesz tőlünk a Paks-Kalocsa Duna-híd. Hogy egy hasonlattal éljek, nagyjából ez azt jelenti, mintha egy családi ház virágoskertjévé válnánk majd.”

Romhányi Károlyt 2014 októberében választották meg a község polgármesterének, korábbi munkáját tekintve egészen más területről érkezett az új feladat ellátására. A Szegedi Tudomány Egyetemen végzett geográfus szakon, a terület- és településfejlesztés szakiránynak köszönhetően azonban birtokában van annak a tudásnak, ami egy közösség irányításához szükséges. Sőt!

Hét évig dolgoztam rendőrként is, így a közbiztonsági kérdésekhez is hozzá tudok szólni. De szerencsére ezen a téren nincs szükség hatalmas intézkedésekre, nyugalom és biztonság jellemzi az életünket.

Sport minden mennyiségben

Ami a sportot illeti, a polgármester a mozgás szeretetét otthonról hozta magával, hiszen édesanyja testnevelő tanárként dolgozik. Cselgáncsban és a futballpályán is kipróbálta magát, át is terelődött a beszélgetés a helyi futballklubra.

„Egyfajta tündérmesét ír a csapatunk, hiszen nagyon mélyről indulva jutottunk el odáig, ahol most tartunk. Hosszú éveken keresztül a kis településekre jellemző problémákkal küzdő egyesület voltunk: küszködtünk a létszámmal, a helyi és a nem helyi játékosok arányával és az utánpótlással is. Aztán 2016-ban egy gyerekkori barátommal, Lacza Zsolttal kezdtük el megreformálni a dolgokat, de kezdetekben ez az eredményeken sajnos nem látszott. A 2019/2020-as szezon hozta el a változást, valamint az NB I-es múlttal és pro-licenszes edzői végzettséggel rendelkező Buzás Attila, aki csatlakozott a szakmai munkához. Ő a térségben ismert és elismert szakember, nagyszerű kapcsolatrendszerrel. Bár a pandémia rányomta a bélyegét az évre és csak ötödik helyen álltunk, amikor lezárták a pontvadászatot, előttünk nem vállalták a csapatok az osztályváltást, így minket kértek fel a megye egyre. Belevágtunk, Attila vezetésével újjáépítettük a keretet és nagy meglepetésre a semmiből az első évben megnyertük a bajnokságot. Majd a Heves megyei Lőrincivel szemben az osztályozó párharcot is sikerrel zártuk, így feljutottunk az NB III-ba.”

A helyiek, valamint a környékbeliek örömmel konstatálták mindezt, hiszen Gerjen feljutásával Tolna megyének az élvonalbeli Pakson kívül még egy NB III-as alakulata lett a Szekszárd mellett. Ez pedig a nézőszámon is meglátszik, 500 néző is kilátogat egy-egy rangadóra.

Kulcsfontosságú volt egyébként a csapat életében, hogy időközben együttműködést kötött a szomszédos Dunaszentgyörggyel, amely főleg a kötelező utánpótlás-korosztályok versenyeztetésében jelentett kölcsönös segítséget. A létesítmény fejlesztésére egyéves haladékot kapott az egyesület az MLSZ-től, hiszen ahogyan Romhányi Károly fogalmazott, jelenleg jó minőségű megyei másodosztályú körülmények között zajlik a munka. Reményeik szerint új lelátót építhetnek és az öltözőt is felújítják a következő szezonra, amelyet a gyengébb őszi teljesítmény ellenére (jelenleg 18. hely a 20 csapatos NB III Közép-csoportjában- a szerk.) szintén a harmadosztályban képzelnek el Gerjenben. Ám nem csak ez az egy csapat és nem csak a futball létezik a településen.

„Idén felvetődött az igény egy amatőr együttesre is, így indítottunk egy gárdát a megye háromban, amelyet én is aktívan próbálok segíteni kapusként, több-kevesebb sikerrel...

Az az érdekessége ennek a csapatnak, hogy a környékre érkező nemzetközi szakemberek is társultak hozzánk, így abszolút multikulturális a közeg, többek között orosz és lengyel játékosunk is van.

Szeretnénk a cselgáncsot is visszahozni, ebben pedig nagy segítségünkre lehet majd az 1992-es barcelonai olimpián aranyérmes Kovács Antal, aki ezer szállal kötődik a környékhez, jelenleg a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója és abszolút támogatja a terveinket. Emellett említést érdemel még a fogathajtó, valamint a gyeplabda szakosztályunk, illetve van egy horgászegyesületünk is.”

A gerjeni jackpot: Paks II

A beszélgetés elején már szóba kerültek a Paks II-vel kapcsolatos fejlesztések, amelyek alapjaiban határozzák meg a község életét. Romhányi Károly ezzel kapcsolatban elárult még néhány kulisszatitkot.

Nemzetközi színtéren cserélnek tapasztalatot a nukleáris ipar szereplői, amelyet településvezetőként is hasznos lehetőségnek vél a polgármester. A kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a hasonló adottságokkal rendelkező nemzetközi példák megismerésére, így az atomerőmű építések mellett található városok településfejlesztéseit tanulmányozva alakítja ki stratégiáját, amelyhez kiemelten figyel a kulturális és oktatási együttműködési lehetőségek kialakítására is.

„A bájos kis település jellegünket meg akarjuk tartani, így nem célunk, hogy drasztikus építkezésekbe kezdünk, nagyjából úgy számolunk, hogy a lélekszámunk maximum 2000-2500 főre emelkedik majd. Nagyon sok beruházást hajtottunk végre a közelmúltban, amelyek idővel vélhetően egyébként is végbementek volna, de az atomerőmű-bővítés felgyorsította a folyamatot. Átadtunk egy új óvodát és bölcsődet, valamint egy egészségházat is. Folyamatosak az útfelújítások, valamint az egyéb fejlesztések a térfigyelő-kameráktól a közvilágításig. Azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy megfelelő stratégiai tervek és koncepció nélkül ezekre nem kaptunk volna támogatást, a képviselőtestülettel pedig évek óta ebben a felfogásban, világos víziók mentén irányítjuk a községet.”

Gerjen tehát egy olyan fejlődési pályát jár be, amely nemcsak a környéken, hanem talán az egész országban egyedülálló. Ebben a sportnak is kulcsszerepe van, hiszen ahogyan Romhányi Károly zárógondolatában fogalmazott: a mozgás, a természet, a friss levegő elengedhetetlen az egészséges emberi élethez. Márpedig Gerjenben ezek közül egyikben sincs hiány.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)