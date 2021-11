Új favorit a BL-ben, Messi PSG-je és a címvédő a dobogón sincs!

A Bajnokok Ligájában a héten már a csoportkör második felét kezdik meg a csapatok, ideje hát ismét rangsorba rendezni az együtteseket. Az idény előtti listánkhoz képest komoly változások történtek, többek között új éllovast is köszönthetünk. De ne rohanjunk ennyire előre!

15. (idény előtt: 10.) Barcelona (spanyol): 23 pont

A keret összértéke: 672 millió euró

Volt már dicsőségesebb időszaka is az ötszörös BEK/BL-győztes katalánoknak... A Lionel Messi távozásával középszerűségbe süppedő gránátvörös-kékek múlt héten köszönték meg Ronald Koeman vezetőedző korábbi ténykedését, más kérdés, hogy utódjával, Sergivel is csak egy iksz jött össze az Alavés ellen, így csak a 9. helyen áll a néhány riválisánál egy meccsel kevesebbet játszó gárda.

A bajokat tetézi, hogy Gerard Piqué és Sergio Agüero is megsérült, a keret jövőjét (és fő értékét) jelentő hármas, Frenkie de Jong, Pedri és Ansu Fati pedig ugyancsak maródi...

A Dinamo Kijev ellen legalább a BL-ben megtört a rossz széria (az első két meccsén kaput eltaláló lövésig sem jutott a Barca!), az ukrán csapat ellen egy újabb győzelemmel a saját kezükbe vehetnék a sorsukat Memphis Depayék.

15. (új) Benfica (portugál): 23 pont

A keret összértéke: 279,5 millió euró

Már csak azért is, mert az új beugrónknak nem jött össze a kijevi siker, igaz „cserébe” 3–0-ra kiütötték a katalánokat. A Bayerntől a portugálok is nagy pofont kaptak, ha a müncheniek hozzák a papírformát, akkor könnyen lehet, hogy a Camp Nouban dől el a továbbjutás kérdés a Barca és a kétszeres BEK-győztes Benfica között.

A bajorok elleni 0–4-et leszámítva egyébként nem rossz a csapat védekezése, hiszen a BL-ben a másik két meccsen egy gólt sem kapott, a bajnokságban pedig csak hatszor mattolták a lisszaboniakat tíz forduló alatt.

Elöl leginkább a Barca ellen duplázó Darwin Núnezre és a szintén betaláló Rafa Silvára érdemes figyelni, mindketten hatszor voltak eredményesek a 2021–2022-es idényben.

14. (13.) Milan (olasz): 26 pont

A keret összértéke: 476,7 millió euró

Nehéz kétarcúbb csapatot mondani a hétszeres győztesnél, hiszen nagy csatában a Liverpool, az Atlético Madrid és a Porto is begyűjtötte ellene a három pontot, így gyakorlatilag elszállt az esélye a továbbjutásra.

Ugyanakkor amellett sem lehet elmenni, hogy az olasz bajnokságban remekelnek Zlatan Ibrahimovicék, az örökifjú csatár a Roma elleni rangadón is betalált, a piros-feketék pedig 10 győzelemmel és egy döntetlennel holtversenyben vezetik a bajnokságot, hét ponttal megelőzve az Intert, 12-vel az Atalantát és 16-tal a Juventust.

Ha ez a teljesítmény a BL-ben is eredményekkel párosulna, minden bizonnyal sokkal előrébb is lehetne az együttes, így viszont azért is kapaszkodnia kellett, hogy egyáltalán a listánkra felférjen.

13. (15.) Sevilla (spanyol): 32 pont

A keret összértéke: 415,9 millió euró

Az első olyan csapat, amely korábban egyszer sem hódította el a trófeát – cserébe hatszor is megnyerte az Európa-ligát, és elődjét, az UEFA-kupát.

A spanyoloknál is kicsit olyan érzése van az embernek, mint a Milannal kapcsolatban, hiszen a La Ligában ugyanúgy 24 pontja van 11 meccset lejátszva, mint a Real Madridnak, és csak a 12 fellépésen 25-ig jutó Real Sociedad előzi meg. A védekezés a már egy éve is látott stabil szintet hozza, csupán hét gólt szereztek az ellenfelek.

Erre a BL-ben sem lehet sok panasz, hiszen csak kétszer vették be a Sevilla kapuját, más kérdés, hogy az andalúziai együttes is csak eddig jutott – ráadásul győzelme még nincs, a Salzburg, Lille, Wolfsburg nem túl masszív trió mindhárom tagjával ikszelt.

12. (12.) Dortmund (német): 57 pont

A keret összértéke: 603,9 millió euró

Itt jön egy nagyobb ugrás a csapatok között, az 1997-es BL-győztes a fiatalos támadójátékával hódít, Erling Haalandék 27-szer találtak be a Bundesliga első tíz felvonásán – igaz, a norvég csatár izomsérülés miatt maródi.

Az idényben 10 tétmeccsen 13 gólt és négy gólpasszt jegyző fiatal a világ egyik legkapósabb futballistája, piaci értéke (150 millió euró) gyakorlatilag a klubja negyedét kiteszi, kiválása igencsak érzékeny veszteség lenne hosszú távon.

A Besiktas és a Sporting legyőzésével kedvező helyzetbe kerültek a fekete-sárgák, de Amszterdamban óriási vereségbe szaladtak bele (0–4), így most revansra készülhetnek az Ajax ellen.

11. Inter (olasz): 60 pont

A keret összértéke: 525,9 millió euró

A sorozatot 1964-ben, 1965-ben és 2010-ben megnyerő milánóiak a Lazio és a Juventus elleni két meccsen szerzett egy pont után két győzelemmel tértek vissza a helyes útra, de így is masszív (hét pont) a hátrány a Napoli, Milan kettőssel szemben.

A BL-ben nem indultak jól a fekete-kékek, ahogyan az előző kiírásban, a Real Madrid újra túl erősnek bizonyult, a Sahtar ellen pedig harmadszor is gól nélküli döntetlent játszottak, de a meglepetéscsapat Sheriff elleni sikerrel saját kezükbe vették a továbbjutási esélyeiket.

A nyáron Romelu Lukakut, Asraf Hakimit és a vezetőedző Antonio Contét is elveszítő együttes szurkolói számára jó hír, hogy legnagyobb sztárjuk, a 80 millió eurós Lautaro Martínez 2026-ig meghosszabbította szerződését, valamint hogy a nyáron ingyen érkező Edin Dzeko 35 évesen sem lassít, már nyolc találatnál jár.

10. (8.) Manchester United (angol): 61 pont

A keret összértéke: 907,25 millió euró

Az ugyancsak háromszoros végső győztes „vörös ördögökkel” kapcsolatban a BL-idény előtt arról beszéltünk, hogy a keret alapján top 3-as gárda is lehet, hiszen az eddigi masszív keretbe érkezett Jadon Sancho, Raphaël Varane és Cristiano Ronaldo is, ugyanakkor az elmúlt évek szereplése és Ole Gunnar Solskjaer menedzseri ténykedése miatt mégis jogosnak tűntek az aggályok.

Nagyjából minden várakozás beigazolódni látszik, hiszen ha formában vannak a manchesteriek, akkor bárkinek a dolgát megnehezíthetik, és képesek akár egy félidő alatt kiütni a két góllal vezető Atalantát.

Az utóbbi hetekben viszont sorra jöttek a nagy zakók, a Liverpool elleni 0–5 után pedig megingott a norvég kispadja is, de a hárommeccses bizonyítási hadjárat a Tottenham otthonában aratott sima sikerrel vette kezdetét. Ha a 16-os listánkról épphogy lemaradó bergamóiakat (21 pont) idegenben is legyőzik, óriási lépést tehetnek a továbbjutás felé.

9. (új) Ajax (holland): 68 pont

A keret összértéke: 338,5 millió euró

A négyszeres BEK/BL-győztes amszterdamiak állnak a legjobban a nem topligás együttesek közül, de az idénybeli szereplésüket tekintve ez aligha meglepő.

Az Ajax remeklésével a hétvégén foglalkoztunk, kiemelve, hogy a top 10 európai bajnokságban a legtöbb szerzett (37) és a legkevesebb kapott (2) gól szerepel az együttes neve mellett – előbbit nem javította mondjuk a Heracles elleni 0–0.

A BL-ben is szárnyal az együttes, a Sporting otthonában aratott 5–1-es sikert a Besiktas elleni hazai 2–0 követte, a Dortmund felnégyelése (4–0) után pedig fél lábbal már továbbjutottak a Sébastian Haller (13 gól+5 gólpassz), Dusan Tadics (5+11) duó vezette amszterdamiak.

8. Atlético Madrid (spanyol): 78 pont

A keret összértéke: 745,9 millió euró

A spanyol címvédővel ismét kibabrált a korábbi újpesti Enisz Bardi és a Levante (2–2), de a Betis elleni rangadó megnyerése után emelkednek a „matracosok” – két pontra vannak a városi rivális Real Madridtól.

A Liverpoollal szemben hiába álltak fel Antoine Griezmannék kétgólos hátrányból, a „vörösök” a francia támadó kiállítása után megnyerték a madridi meccset, így a háromszoros döntős spanyolok a Portóhoz hasonlóan négy pontot szerezve állnak fél távnál.

Az idényben már hétszer eredményes Luis Suárez a Barcelona elleni „bosszúmeccset” góljával és gólpasszával (2–0) döntötte el, most ismét egy korábbi csapata ellen bizonyíthat.

7. (9.) Juventus (olasz): 79 pont

A keret összértéke: 602,9 millió euró

Hatalmas csapatában, mindössze egy ponttal előzték meg az Atléticót az 1985-ben és 1996-ban is csúcsra érő – ugyanakkor hét vesztes döntővel rekorder – „zebrák”.

A Cristiano Ronaldót elvesztő együttes a múlt héten két bajnokin is alulmaradt, az Atléticót irányító Diego Simeone fia két góllal keserítette a torinóiakat. A találkozót követően Massimiliano Allegri vezetőedző csalódottan jegyezte meg, hogy a Juventus jelenleg csak egy középcsapat Olaszországban – ezt jelzi az éllovas duóval szemben meglévő 16 pontos hátránya is.

Ugyanakkor itt egy „fordított Milant” láthatunk, hiszen a Serie A-ban bukdácsoló gárda a Bajnokok Ligájában egy teljesen másik arcát mutatja, három meccs alatt még nem kapott gólt, a Malmőt, a Zenitet és a címvédő Chelsea-t is legyőzte, így gyakorlatilag készülhet a tavaszi folytatásra.

6. Real Madrid (spanyol): 109 pont

A keret összértéke: 756 millió euró

A 13 elsőségével rekorder királyi gárda a legjobb spanyol csapatként a „senki földjén” szerepel, jócskán maga mögé utasítva a követőket, viszont masszívan lemaradva a kiemelkedő top 5-ösünktől.

A pozitív megítélést nem segítette elő, hogy hazai pályán 2–1-re kikapott a moldovai Sherifftől, de az Inter idegenbeli legyőzése és a Sahtar kijevi kiütése azért már jobban fest.

A bajnokságban Barcelonában nyert el Clásicót, legutóbb pedig a pihentetett Karim Benzema nélkül, Vinícius Júnior duplájával nyert.

A francia támadó továbbra is szenzációs formában van, 13 tétmeccsen 19 kanadai pontot termelt (11 gól, 8 gólpassz), de a brazil szélső is remekel, 14/14-gyel (9+5) áll.

5. (3.) Chelsea (angol) 126 pont

A keret összértéke: 890,5 millió euró

Kisebb meglepetést jelenthet, hogy a címvédő valamelyest visszacsúszott, pedig a bajnokságban a Manchester City elleni vereség után négyszer is győzött a Chelsea, a riválisok botladozásának köszönhetően pedig három ponttal vezeti a Premier League-et.

A gárda csupán három gólt kapott tíz meccsen (a City elleni 0–1 mellett a Liverpool elleni 1–1 és a Southampton elleni 3–1 során vették be a Chelsea kapjuát), miközben a Norwich leigázása (7–0) a gólkülönbségnek is nagy lökést adott (26–3). Ehhez a jó formához persze gazdagon kellett Édouard Mendy remeklése is, aki a PL meglepetéscsapata ellen egymaga tartotta meccsben az együttesét.

A BL-ben is csak egyszer találtak be a londoni „kékek” kapujába, igaz, ez rögvest vereséget is eredményezett, a Juventus mögött így egyelőre második helyen állnak.

Nincs szerencséje a gárdának a ficamokkal, a támadósorból Romelu Lukaku és Timo Werner is kidőlt az elmúlt hetekben.

4. (1.) Paris Saint-Germain (francia): 134 pont

A keret összértéke: 990,2 millió euró

Egy újabb talán váratlan visszaeső, ha csak azt nézzük, hogy a szeptemberben nálunk még első, 2020-ban döntős párizsiak vezetik a BL halálcsoportját és a bajnokságot is.

Utóbbi azért aligha meglepő, a legutóbbi négy meccsből pedig a Rennes elleni 0–2, és a marseille-i gól nélküli döntetlen sem fest jól, de a címvédő Lille ellen a végjátékban összejött azért a fordítás (2–1).

A BL-ben viszont messze nem annyira meggyőző a gárda, mint ahogyan azt az eredményekből gondolhatnánk. Az FC Bruges otthonában elért 1–1 a kapura lövéseket tekintve (16–9) még hízelgő is volt a párizsiak számára, a Manchester City elleni rangadó során az angolok hiába borították fel a pályát (6–18), a PSG nyert 2–0-ra, de a Párizsban fordító RB Leipzig is többször próbálkozott (12–17), mielőtt végül alulmaradt (3–2).

Ami az eredményeknél problémásabb lehet, hogy úgy tűnik, a csodatrióban eddig Neymar és Lionel Messi sem érzi annyira otthonosan még magát, Kylian Mbappé pedig egy fertőzés után várja a visszatérést. Persze, ha mindenki belelendül itt, akkor jajj az ellenfeleknek...

3. (2.) Manchester City (angol): 136 pont

A keret összértéke: 1 080 millió euró

Érintőlegesen már foglalkoztunk a világ legértékesebb keretével bíró manchesteriekkel, így azért valamelyest érthető, hogy Pep Guardiola csapata is visszacsúszott kicsit.

A PSG ellen botlást leszámítva a BL-ben amúgy remekel a gárda, Gulácsi Péteréknek hat, az FC Bruges-nek öt gólt rámoltak be a manchesteriek, és gyakorlatilag meccsről meccsre más felállásban léphetnek pályára anélkül, hogy visszaesés lenne a játékban.

Általában. Merthogy például a Crystal Palace ellen most megégett a City, a gyors kapott gól után emberhátrányba kerültek, Gabriel Jesus egyenlítő találatát elvették, végül pedig kettővel kaptak ki. A Liverpoollal szenzációs meccsen ikszeltek, a Chelsea-t, a Leicester Cityt és az Arsenalt is megverték, de a Tottenham, Southampton duó elleni összesen szerzett egy pont azért mutatja, hogy még előfordulnak bukkanók.

Mivel a keret a világ talán legerősebbje, de mindenképpen legmélyebbje, így a sorozatterhelés aligha árt meg a Citynek, tavasszal pedig a sokkal frissebb lábak aranyat érhetnek még az idei döntős számára.

2. (4.) Bayern München (német): 144 pont

A keret összértéke: 840,5 millió euró

A csúszás egyik fő okozója a bajor sztárgárda, amely tavaly szerezte meg a hatodik BEK/BL-sikerét. A Bajnokok Ligájában a Barcelona (3–0), a Dinamo Kijev (5–0) és a Benfica (4–0) ellen is remekeltek Robert Lewandowkiék, a 12 szerzett és a 0 kapott gól is a legjobbnak számít, a „visszavágók” gyakorlatilag már csak formalitásnak számítanak.

A Német Kupában múlt héten óriási meglepetésre katasztrofális vereséget szenvedtek Mönchengladbachban (5–0), pedig a Neuer – Pavard, Upamecano, L. Hernández, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, T. Müller, Sané – Lewandowski felállást sok mindennek lehet mondani, tartalékosnak viszont aligha!

A koronavírus miatt a kispadtól távol rekedt Julian Nagelsmann pénteken biztosította a szurkolókat, szombaton már teljesen más csapatot látnak, ezt pedig az Union Berlin bánta (5–2).

A Bundesligában 10 meccs alatt 38-szor volt eredményes a gárda, a lengyel gólvágó egymaga 12-szer köszönt be, 25 pont pedig épp elég a Dortmund (24) előzésére.

1. (5.) Liverpool (angol): 146 pont

A keret összértéke: 866,5 millió euró

Az élre pedig a két évvel ezelőtt hatszoros győztessé avanzsáló Liverpool került! Ha csak egy meccsre kellene csapatot kiállítani, a „vörösök” bárki ellen jó eséllyel vehetnék fel a csatát – jól jelzi a gárda erejét a 2019-es BL-győzelem után a 2020-as bajnoki cím is.

Az előző idényt a sérülések teljesen kivégezték, talán emiatt is voltunk óvatosak az idény elején jóslás kapcsán, de ezzel egyelőre nincs ezúttal probléma, a csapat pedig még veretlen az évadban.

Ki kell emelni a bombaformában játszó Mohamed Szalahot (13 meccsen 15 gól és 6 gólpassz), de rajta kívül Sadio Mané (13 meccs, 7 gól), Roberto Firmino (10 meccs, 6 gól, 1 gólpassz) és Diogo Jota (12 meccs, 4+2) is szépen termelt.

Az együttes egymást követő kilenc idegenbeli meccsen szerzett legalább három gólt, a BL-ben a Milan (3–2), Porto (5–1), Atlético Madrid (3–2) hármast is legyőzte, a bajnokságban a Chelsea (1–1), a Brentford (3–3), a Manchester City (2–2) és a Brighton (2–2) elleni iksz rontja az összképet, utóbbin kétgólos előnyt herdáltak el Jürgen Kloppék.

A Manchester United otthonában bemutatott gála (5–0) mindenesetre pontosan megmutatja, hogy bárki ellen képesek brillírozni a Mersey-partiak.

(Borítókép: Robert Lewandowski és a Bayern München a Barcelonán is átgázolt – Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)